İnternet dünyasının yeni takıntısı: Akapella

Günümüz internet dünyasında ilginç şeylerin bir anda fenomen hale gelmesine ve kısa sürede tüketilip unutulmasına alışmaya başladık. Bunlar arasında yer alan yeni iOS uygulamalarından Acapella, şuanda birçok kişi için takıntı hale gelmiş durumda.

PicPlayPost'un geliştiricisi Mixcord tarafından hazırlanan uygulama Acapella, adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin Türkçe karşılığı"Akapella" olarak geçen müzik tarzını akıllı telefonlarıyla gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Enstrüman olarak insan sesi kullanan Akapella müzik tarzı, YouTube platformu ve "Pentatonix" ile "A Capella Boğaziçi" gibi gibi yeni nesil müzik gruplarının da katkısıyla son dönemde oldukça popüler hale geliyor.

Akapella'nın bu kadar popüler olmasının nedenleri arasında en çok müzik oluşturma sürecinde hiçbir enstrüman kullanımına ihtiyaç olmaması yer alıyor. iOS cihazlara yüklenen Acapella uygulaması ile kişilerin ağızlarıyla ses tonları yarattığı 9 farklı video çekimi bir araya getirilebiliyor ve bunlar belirli bir düzen ile sıralanarak işitsel deneyimi oldukça yüksek içerikler elde edilebiliyor.

Yaklaşık 6 hafta önce kullanıma sunulmasına rağmen şuan aylık 7 milyon aktif kullanıcısı bulunan ve bu popülerlik ile geliştiricisine 1 milyon dolarlık bir yatırım kazandıran Acapella, profesyonel hiçbir ekipmana ihtiyaç olmadan sadece telefonlar ile kişilerin kendilerini göstermesine aracılık sağladığı için çok beğeniliyor.

Acapella uygulamasının bir diğer güzel yanı ise müzik oluşturma sürecine komediyi de katabiliyor olması. Özellikle Vine içerisinde popüler kişiler uygulama ile inanılmaz içerikler ortaya koyabiliyor. Bir örneğinin aşağıda yer aldığı Acapella uygulamasının kısa zaman içerisinde daha da büyümesi bekleniyor.





http://www.theguardian.com/technology/2015/nov/27/the-internet-is-obsessed-with-this-new-acapella-app