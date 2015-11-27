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İnternet dünyasının yeni takıntısı: Akapella

Hızlı tüketimin tavan yaptığı günümüz internet dünyasında popüler hale gelmek kolay değil. Bunu başaran uygulamalardan Acapella, yaratıcılığı eğlence ile birleştirebiliyor.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet dünyasının yeni takıntısı: Akapella

Günümüz internet dünyasında ilginç şeylerin bir anda fenomen hale gelmesine ve kısa sürede tüketilip unutulmasına alışmaya başladık. Bunlar arasında yer alan yeni iOS uygulamalarından Acapella, şuanda birçok kişi için takıntı hale gelmiş durumda.
PicPlayPost'un geliştiricisi Mixcord tarafından hazırlanan uygulama Acapella, adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin Türkçe karşılığı"Akapella" olarak geçen müzik tarzını akıllı telefonlarıyla gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Enstrüman olarak insan sesi kullanan Akapella müzik tarzı, YouTube platformu ve "Pentatonix" ile "A Capella Boğaziçi" gibi gibi yeni nesil müzik gruplarının da katkısıyla son dönemde oldukça popüler hale geliyor.
Akapella'nın bu kadar popüler olmasının nedenleri arasında en çok müzik oluşturma sürecinde hiçbir enstrüman kullanımına ihtiyaç olmaması yer alıyor. iOS cihazlara yüklenen Acapella uygulaması ile kişilerin ağızlarıyla ses tonları yarattığı 9 farklı video çekimi bir araya getirilebiliyor ve bunlar belirli bir düzen ile sıralanarak işitsel deneyimi oldukça yüksek içerikler elde edilebiliyor.
 
İnternet dünyasının yeni takıntısı: Akapella
 
Yaklaşık 6 hafta önce kullanıma sunulmasına rağmen şuan aylık 7 milyon aktif kullanıcısı bulunan ve bu popülerlik ile geliştiricisine 1 milyon dolarlık bir yatırım kazandıran Acapella, profesyonel hiçbir ekipmana ihtiyaç olmadan sadece telefonlar ile kişilerin kendilerini göstermesine aracılık sağladığı için çok beğeniliyor.
Acapella uygulamasının bir diğer güzel yanı ise müzik oluşturma sürecine komediyi de katabiliyor olması. Özellikle Vine içerisinde popüler kişiler uygulama ile inanılmaz içerikler ortaya koyabiliyor. Bir örneğinin aşağıda yer aldığı Acapella uygulamasının kısa zaman içerisinde daha da büyümesi bekleniyor.
 


http://www.theguardian.com/technology/2015/nov/27/the-internet-is-obsessed-with-this-new-acapella-app Yorum Yaz
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lapatid 3 yıl en beğenilen
Boyut

50667479 MB



50.7 terabyte lık iphone cikmis haberimiz yok
edit:duzeltilmis 48 mb olarak
1 Yanıt Yanıtla +4
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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DH Misafiri 3 yıl
lapatid
Boyut 50667479 MB 50.7 terabyte lık iphone cikmis haberimiz yok edit:duzeltilmis 48 mb olarak

50667479 MB Ne zaman 50.7 terabyte oldu :D 50 gb olmasın :D
1 Yanıt Yanıtla
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nokmen 3 yıl
Kimsenin anneye, babaya, amcaya, halaya, dedeye, arkadaşa, dosta, adres soracak selam verecek hoş vakit geçirecek bir başka insana ihtiyacı kalmasın isteniyor.
Öyle de olma yolunda insanlık büyük bir hızla.

Çocuğun olsun,
...5 yaşına gelsin,
...ver eline bir akıllı telefon,

sen yoluna o yoluna.
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evad3rs 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
lapatid
Boyut 50667479 MB 50.7 terabyte lık iphone cikmis haberimiz yok edit:duzeltilmis 48 mb olarak

50667479 MB Ne zaman 50.7 terabyte oldu :D 50 gb olmasın :D

50 terabyte dır gigabayte olsa duramazsın
(Sen dursan bi halta yaramayan lisede durmadan osbiklerle meşgul zerre matematikten nasibini almamış beynin durmaz)
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JaCKiE_BrOwN 3 yıl
o değil de koca adam çıkmış ağzını burnunu bükerek şaklabanlık yapıyor, bunun adına da popülerlik deniyor.
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Ciginix 3 yıl
Allah aşkına nedir bu ya
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Patren 3 yıl
tam ergen uygulaması yapmışlar
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lapatid 3 yıl en beğenilen
Boyut

50667479 MB



50.7 terabyte lık iphone cikmis haberimiz yok
edit:duzeltilmis 48 mb olarak
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koçari 3 yıl
acapella yok akapella olmadı cehapella
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