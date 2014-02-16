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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnternet içeriğinin toplanması için hazırlanan yeni Mac uygulaması: Keep Everything for Web

5 yıl
8,2b
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1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet içeriğinin toplanması için hazırlanan yeni Mac uygulaması: Keep Everything for Web
OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için groosoft tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Keep Everything for Web, İnternet içeriğinin toplanması noktasında görev alıyor.
Tasarım itibariyle RSS okuma uygulamalarına benzeyen Keep Everything for Web uygulaması, internet üzerinde yer alan sayfaların ve fotoğrafların sürükle bırak mantığıyla kayıt altına alınmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda Twitter içerikleri ve YouTube, Vimeo, Ted, Dailymotion servisleri için de sürükle bırak şekilde çalışma gösteren uygulama, bu içerikleri popüler bulut depolama servisi Dropbox ile senkronize edebiliyor ve çevrimdışı okuma / izleme için ideal bir yapı ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Keep Everything for Web uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.  

https://itunes.apple.com/tr/app/id786983884?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
hiç biri google reader gibi olmaz !
çünkü o bir internet ütopyasıydı ! :(
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