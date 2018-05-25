İnternetin ilk keşif platformlarından StumbleUpon kapanıyor

Bundan yaklaşık 16 yıl önce, insanların yeni web sitelerini keşfetmesine yardımcı olmak için tasarlanan StumbleUpon kapanıyor. Yıllar boyunca 40 milyon kullanıcıya hizmet verdiği açıklanan StumbleUpon'un, 60 milyardan fazla içeriğe sahip olduğu belirtilirken, bu içeriklerin Mix.com'a aktarılacağı açıklandı.

StumbleUpon 30 Haziran'da kapanıyor

Expa'nın Pinterest bezeri bir içerik keşif platformu olan Mix.com kullanıcıların ilgili oldukları konulardaki içeriklere ulaşabilmelerini sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki aylarda tüm StumbleUpon içeriği Mix.com'a aktarılacak ve bu sürecin sancısız geçmesi için tüm planlamaların yapıldığı ifade ediliyor.

StumbleUpon'un, resmi olarak 30 Haziran'da dükkanı kapatacağı belirtilirken, platformun kurucusu Garrett Camp, Uber'in kurucu ortaklarından ve Forbes'e göre 4.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alıyor.

https://medium.com/@gc/su-is-moving-to-mix-c2c3bff037a5