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BlackBerry KEY2'nin teaser videosu yayınlandı

BlackBerry'nin 7 Haziran'da New Yorkta tanıtımını yapacağı yeni telefonunun teaser videosu yayınlandı. BlackBerry KEY2'nin videosunda çift arka kamera ve gizemli bir düğmeye vurgu yapılıyor.
12 ay
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1
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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BlackBerry'nin 7 Haziran günü New York'ta lansmanını gerçekleştireceği yeni iş odaklı akıllı telefonu BlackBerry KEY2'nin teaser videosu yayınlandı. Bir zamanların en çok satan telefon markası olan BlackBerry bu modelde de fiziksel klavye geleneğini sürdürüyor.

BlackBerry KEY2, 7 Haziran'da tanıtılacak

BlackBerry logosu ile başlayan videoda, cihazın arka kısmının piramiti andıran şık bir desen ile kaplandığını görüyoruz. Çift arka kamera ve fiziksel klavyeye vurgu yapılan videoda, üzerinde dokuz adet nokta bulunan bir tuş ön plana çıkarılıyor. Bu tuşun uygulama çekmecesini (app drawer) açmak için kullanılacağını belirtelim.
Android işletim sistemine sahip olacak akıllı telefonun fiyatı konusunda henüz netleşmiş bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan BlackBerry KEYOne, satış konusunda beklenilen performansı gösterememişti. Bakalım halefi olan BlackBerry KEY2 istenilen satış rakamlarına ulaşabilecek mi?

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Fenomenon 12 ay
karizmatik duruyor. önceden telefondan oyun oynardım ama şimdi çok oynamıyorum. aslında ilerde bir tane bb keynot almak isterim.
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