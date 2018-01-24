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İnternetten yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 45 arttı

2017'de Türkiye'de kartla yapılan ödemelere ilişkin yılın enleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan online ödemelerde önceki yıla göre yüzde 45 artış gözlendi. 2017 yılının kartla alışveriş verileri:
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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İnternetten yapılan ödemeler geçen yıla göre yüzde 45 arttı
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Türkiye’de 2017 yılının kartla ödeme verileri açıkladı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan rakamlara göre 2017 yılında online ödemelerde önceki yıla göre yüzde 45 daha fazla işlem gerçekleştirildi.

Online ödemelerde 2017’de son 5 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti. 2016 yılında 68,5 milyar lira olarak gerçekleşen ödemeler 2017’de 99,1 milyar liraya yükseldi. internetten yapılan ödemenin toplam ödemeye oranı yüzde 14’ü geçti.

Kredi kartı ile toplam ödeme tutarı 2017’de yüzde 13 büyüyerek 606 milyar liraya, banka kartı ile ödeme tutarı ise yüzde 41 artışla 71 milyar liraya ulaştı.

Temassız ödemede üst limit artıyor

Temassız özellikli kart sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 36 artarak 42 milyon adete yükseldi. 2017’de 88 milyon temassız işlem gerçekleşti, ortalama işlem tutarı ise 26 liraydı.

BKM tarafından yapılan açıklamada temassız işlemlerde 50 lira olan üst limit, 1 Mart 2018’den itibaren 90 liraya çıkarılacağı duyuruldu.

Kartla yapılan ödemelerde en büyük artış havayollarında

Geçen yıl yapılan kartlı ödemelerde en büyük artış yüzde 32 büyümeyle havayolları sektöründe görüldü. Havayollarını yüzde 27’lik artış ile yemek, yüzde 24’lük artış ile de seyahat acenteleri takip etti.

2017’nin enleri

BKM verilerine göre 2017 yılının En'leri şu şekilde gerçekleşti:

  • En fazla işlem Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleşti.
  • 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en fazla işlem 18.00-19.00 saatleri arasında yapıldı.
  • Mayıs ayında en fazla işlem Anneler Günü öncesinde, 13 Mayıs tarihinde gerçekleşti.
  • E-ticarette alışverişlerin en fazla yapıldığı gün 24 Kasım yani 'Black Friday' oldu.
  • 1 saat için en fazla kartlı işlem 31 Aralık günü 18.00-19.00 saatleri arasında yapıldı.

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Johny Constantine 1 yıl en beğenilen
Ben bile en az % 50 arttırdım netten ödemeyi. Alıyorsun beğenmezsen iade ediyorsun oturduğun yerden. Bence güzel.
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tobepeople 1 yıl
internetten alışverişe %20 KDV yolda!
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9unkarekoku 1 yıl
Nesil değiştikçe alışkanlıklarda değişiyor. Artık bütün gençlerin elinde en az bir banka kartı, ve bir akıllı telefon var. İnternet deseniz kimi yerde ücretsiz bile veriliyor. Bu durumda gidip gişeden işlem yapmak ancak yaşlılara göre.
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mcrew 1 yıl
ben hatırlıyorum saatlerce su faturası ödemek için kuyruk beklediğimi küçükken
online işlem merkezinden iki dakikada ödüyorsun ya da direk otomatik ödeme talimatı verip hallediyorsun.
taksi tutuyorsun 16 lira tuttu 15 lira ver yeter 19 lira tuttu al 20 lira üstü kalsın muhabbetleri de bitti. Direk kaç lira tuttuysa yazıyor uygulamaya bitiyor olay internet üzerinden.
artık kart ile ödeme olayı bile bitecek. Bankalar yavaş yavaş telefondan temassız ödeme özelliklerini uygulamalarına getirmeye başladı.
cüzdanda para taşıma olayı bitti. Sadece kart taşıyorduk. O da bitecek. Tek telefon ile her iş yapılacak.
Bir bakıma kolaylık. Güvenli. Kayıtdışı olayı bitiyor.
Diğer taraftan da bankaların kölesi oluyoruz. İyi mi kötü mü bilemedim.
1 Yanıt Yanıtla +3
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V4LKyR 1 yıl mcrew
mcrew

ben hatırlıyorum saatlerce su faturası ödemek için kuyruk beklediğimi küçükken

online işlem merkezinden iki dakikada ödüyorsun ya da direk otomatik ödeme talimatı verip hallediyorsun.

taksi tutuyorsun 16 lira tuttu 15 lira ver yeter 19 lira tuttu al 20 lira üstü kalsın muhabbetleri de bitti. Direk kaç lira tuttuysa yazıyor uygulamaya bitiyor olay internet üzerinden.

artık kart ile ödeme olayı bile bitecek. Bankalar yavaş yavaş telefondan temassız ödeme özelliklerini uygulamalarına getirmeye başladı.

cüzdanda para taşıma olayı bitti. Sadece kart taşıyorduk. O da bitecek. Tek telefon ile her iş yapılacak.

Bir bakıma kolaylık. Güvenli. Kayıtdışı olayı bitiyor.

Diğer taraftan da bankaların kölesi oluyoruz. İyi mi kötü mü bilemedim.

Telefon ile ödeme şu an dünyanın her yerinde yapılıyor zaten.

Bizim ülke hariç.
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tekadamm 1 yıl
Kazıkçı Türk esnafı yüzünden altını bile online alır olduk.
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snoppy 1 yıl

  • Sevgililer Günü
  • Anneler Günü
  • Kara Cuma
  • Yılbaşı
  • ....

Kapitalizm güzel sömürmüş milleti :)
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Johny Constantine 1 yıl en beğenilen
Ben bile en az % 50 arttırdım netten ödemeyi. Alıyorsun beğenmezsen iade ediyorsun oturduğun yerden. Bence güzel.
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