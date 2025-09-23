Semt pazarlarında kartlı alışveriş ve dijital ödeme imkanı başladı

Ozan Elektronik Para ve Pazarpos iş birliğiyle geliştirilen yeni ödeme çözümü, pazarcılara kolay kullanılabilir ve uygun oranlı bir ödeme çözümü sunuyor. Kartlı alışveriş imkanı sunmak isteyen pazar esnafı Pazarpos'u kullanabilecek.
Halihazırda sahada 500’ün üzerinde bulunan cihaz sayısının yıl sonunda 1.000’i, gelecek yıl ise 5.000 terminali geçmesi hedefleniyor. Kolay kurulumu ve güvenilir altyapısıyla dikkat çeken Pazarpos, semt pazarında kartlı alışveriş imkanı sunarken aynı zamanda ticaretin kayıt altına alınmasını sağlıyor.
Ozan Elektronik Para COO'su Eren Kumcuoğlu, “Semt pazarlarındaki alışveriş deneyimini güncellemeyi ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Pazarpos ile geliştirdiğimiz ödeme çözümümüz sayesinde pazarcı esnafımız POS cihazlarından sorunsuzca ödeme alabilecek, tüketiciler ise nakit taşımadan güvenle alışveriş yapabilecek.” dedi.
Pazarpos Kurucu Ortağı Bilal Süsli, yapılan iş birliği ile bu teknolojinin yaygınlaşacağına vurgu yaparak, "Uzun zamandır beklenen bir ihtiyaca yanıt veriyoruz. İnsanların dijitalleşen hayat şartlarıyla birlikte artık çok fazla nakit taşımadığını biliyoruz. Pazarpos ile semt pazarlarında ödeme süreçlerini modernleştiriyor, daha dinamik ve güvenli bir yapıya kavuşturuyoruz. Üstelik bunu en güncel cihazlarla, esnek vade ve oranlarla sunuyoruz. Ozan Elektronik Para ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bu teknoloji yaygınlaşacak ve herkese fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.