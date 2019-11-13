iOS 13.2.2 güncellemesi iPhone'ların pil ömrünü olumsuz etkiledi

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Apple, geçtiğimiz hafta iPhone ve iPad'ler için iOS ve iPadOS 13.2.2 güncellemelerini yayınladı. Cihazlara dağıtılan bu güncellemeler ile çoklu görev ve hücresel veri bağlantısı da dahil olmak üzere birçok ciddi sorunun giderilmesi hedefleniyordu.

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Ancak görünüşe bakılırsa 13.2.2 güncellemesi sadece eski sorunları çözmekle kalmıyor aynı zamanda yeni problemleri de beraberinde getiriyor. Zira kullanıcılar cihazlarının pil ömründeki keskin düşüşten şikayet etmeye başladı.

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Şikayet sayısı hayli fazla

Sosyal medya platformlarında birbirine benzer çok sayıda şikayet ortaya çıktı. Kullanıcılar 13.2.2 güncellemesinden sonra pil ömrünün çok kötü hale geldiğini söylüyor. Hızlı pil tüketimiyle ilgili sorunun sadece iPhone'lar için geçerli olmadığını belirtelim.

Aynı sıkıntı iPadOS 13.2.2 ile çalışan tabletlerde de var. Kullanıcılar Apple'dan yeni bir güncelleme yayınlayarak söz konusu hatayı düzeltmesini bekliyor.