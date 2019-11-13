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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.2.2 güncellemesi iPhone'ların pil ömrünü olumsuz etkiledi

    Apple'ın yayınladığı iOS 13.2.2 güncellemesi bazı hataları düzeltmekle kalmadı, yenilerini de beraberinde getirdi. Kullanıcılar güncellemeden sonra cihazlarındaki pilin çok hızlı boşaldığını söylüyor.
    1 hf.
    4,5b
    1
    26
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iOS 13.2.2 güncellemesi iPhone'ların pil ömrünü olumsuz etkiledi
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    Apple, geçtiğimiz hafta iPhone ve iPad'ler için iOS ve iPadOS 13.2.2 güncellemelerini yayınladı. Cihazlara dağıtılan bu güncellemeler ile çoklu görev ve hücresel veri bağlantısı da dahil olmak üzere birçok ciddi sorunun giderilmesi hedefleniyordu.

    Ayrıca Bkz. "Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı"

    Ancak görünüşe bakılırsa 13.2.2 güncellemesi sadece eski sorunları çözmekle kalmıyor aynı zamanda yeni problemleri de beraberinde getiriyor. Zira kullanıcılar cihazlarının pil ömründeki keskin düşüşten şikayet etmeye başladı.

    iOS 13.2.2 güncellemesi iPhone'ların pil ömrünü olumsuz etkiledi
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    Şikayet sayısı hayli fazla

    Sosyal medya platformlarında birbirine benzer çok sayıda şikayet ortaya çıktı. Kullanıcılar 13.2.2 güncellemesinden sonra pil ömrünün çok kötü hale geldiğini söylüyor. Hızlı pil tüketimiyle ilgili sorunun sadece iPhone'lar için geçerli olmadığını belirtelim.

    Aynı sıkıntı iPadOS 13.2.2 ile çalışan tabletlerde de var. Kullanıcılar Apple'dan yeni bir güncelleme yayınlayarak söz konusu hatayı düzeltmesini bekliyor.



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    ~Lion King~ 1 hf. en beğenilen
    7 serisi telefonların içinden geçti resmen ios 13.

    düşük güç modundan hariç kullanamıyorum.
    Yanıtla +5
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    Morichannnn 1 hf.
    Batarya ömründe gözle görülür bir düşüş var. Apple trilyonluk şirketsin. Bu yakışıyor mu?
    Yanıtla +4
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    2 Avatar Avatar
    Frobisher 1 gün
    JB’de olduğuna göre iphone 5s ve iphone x arası tüm cihazlarda sürüm düşürme araçları yakın zamanda çıkar. telefonu ilk aldığım sürüme restore eder kullanacağım.
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    XanthiN 4 gün
    Güncelleme yaptıktan hemen sonra telefon kendi içinde yaptığı işlemlerden dolayı şarj hep su gibi gider. Telefon da ısınır, hissedersiniz. İndexsleme olayı 1 gün kadar sürebilir, sonrasında cihaz normale döner. Bu hep böyledir.
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    lllMyXoMalll 4 gün
    Zaten 13 sürümle telefonun içine edilmişti. Daha kötü ne olabilir diye 13.2 yükledim. Eskiden, Telefon pc usb sine bağlı şarj olurken telefonu kullandığımda % yükseleceğine iniyordu. Şimdi 5 dk da yüzde bir artıyor. Hiç değilse bu bile iyi. Ayrıca oyun açtığımda telefon alev gibi oluyordu. şimdi o kadar ısınmıyor. 12 sürüm gibi olmasa da iyi gibi. İş telefonu xiaomi 1500 tl kendi telefonum iphone 7. Arada hiç bir fark yok harbiden. Xiaomi 4000 mah 2 gün şarjı gidiyor
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    o8 6 gün
    Ben de diyorum bu şarj neden çabuk bitmeye başladı. Tipik ios çakallığı..
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    Askaparta 1 hf.
    Afyonun yaptığı güncellemenin tek sonucu, elindeki telefonu daha pahalısıyla güncellemesidir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Portraitclub 1 hf.
    Ben güncelleme yapmadım. iPhone 7 kullanıyorum ama bazen %15 iken şarj aniden kapandığı oluyor, pil sağlığı %82 seviyesinde işin kötü tarafı Apple garanti kapsamına sokmuyor pili daha 4 ay var garanti bitmesine ama ücretsiz değiştiremiyoruz ne saçma sapan şeyler. Bir de öyle anlamsız bir örnek veriyor ki, Apple çalışanı kumandanın pili bittiğinde nasıl ücret vermemiz gerekiyorsa bunda da aynı şeyi yapıyormuşuz. Normal kullanımda yıpranmakta olan piller garanti kapsamına girmiyormuş.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mr. Jingles 6 gün Portraitclub
    %80’in altına düşmesi gerek. Bence telefona sağlam bir oyun kur ve saatlerce şarja takıp oyna. Pilin anasını ağlat. 4 ay dolmadan 80’in altına düşer.
    Yanıtla
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    ~Lion King~ 1 hf. en beğenilen
    7 serisi telefonların içinden geçti resmen ios 13.

    düşük güç modundan hariç kullanamıyorum.
    Yanıtla +5
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    coskuncay 1 hf.
    15gb internet var. Wifi yok diye 66 mb’lık güncelleme yapamıyorum. Zihniyetine tüküreyim apple. Wifi olmadan güncelleme yapmanın bir yolu yok mu? İlk defa Apple kullanıyorum. 2 ayda illallah dedim.
    Yanıtla +1
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    apulunas 1 hf.
    yav güncellemenin güncellemesi mi olurmuş, hadi oldu 40 kere mi olurmuş?
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    mert1907 1 hf.
    Zaten icadindan beri uzun sureli pil omru hizmeti sunamayan elmadan bir darbe daha alan kullanicilarin gozleri yaşlı
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    iPhone, Apple ve
    8 etiket daha iPad ios 13.2.2 güncelleme pil ömrü iOS / OS X / tvOS / watchOS Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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