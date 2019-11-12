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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı

    Yakında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy A51'in tasarımını gözler önüne seren yüksek kalitede render görselleri yayınlandı. Şık bir görünüme sahip olan telefon dörtlü arka kamera sistemi ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı
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    Samsung'un 2020 yılının ilk çeyreğinde Galaxy A51 akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansman öncesinde cihazın render görüntüleri ortaya çıktı. İnternete sızdırılan görseller akıllı telefonun Note 10 tarzında bir delikli ekrana sahip olduğunu gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecekteki katlanabilir cihazları için, ultra ince cam tedarikçisi ile anlaştı"

    Galaxy A51'in ekranının üst kısmında ortalanmış şekilde yer alan bu delik kullanıcılara daha büyük bir ekran sunulmasını sağlayacak. Telefonun arka tarafında L şeklinde sıralanmış dört sensör içeren dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Bunun yanında bir de LED flaş var.

    Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A51 Özellikleri

    Görünürlerde parmak izi tarayıcısının olmaması cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebileceğini ortaya koyuyor. Galaxy A51'in alt kısmında USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası var. SIM tepsisi solda, ses açma-kapama ve güç tuşları sağ tarafta yer alıyor.

    Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı
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    Söylentilere göre Galaxy A51, 6.5 inç Full HD+ AMOLED ekranla piyasaya sürülecek. Gücünü ise Exynos 9611 yonga seti ve 4 GB RAM'den alacağı bildiriliyor. 48 megapiksel dörtlü arka kamera ve 32 megapiksel ön kamera ile donatılacak cihazın 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri olacak. Ayrıca 4.500 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.



    https://pricebaba.com/blog/samsung-galaxy-a51-renders-images-punch-hole-display-quad-cameras-exclusive Yorum Yaz
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    bkadem 1 hf. en beğenilen
    Android tarafında yeni çıkan modelleri görünce IPhone 11'in çöp olduğunu tekrar farkediyoruz.
    Yanıtla +8
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    JackWondo 1 hf. smart1978
    300 veya 400 dolara çıkacak telefondan kameralarının hepsinin 4k çekeceğini beklemek kusura bakmayın ama ahmaklık..
    Yanıtla +5
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    smart1978 1 hf.
    Arkasi Iphone 11 gorumlu sahin :)

    Onu ise ama delikli ! Yine de orjinal, orjin Samsung :) ...

    On ve arkasi es zamanli hepsi 4K cekim bagimsiz yapabilecek mi ? Yani Iphone 11 deki gibi her bir videoya sonra dan duzenleyebilme veya es zamanli hepsi bir arada kayit vs tum kombinasyonlara sahip olacak mi ? Sanmam :) ...


    Video da Samsung yine hayal kirikligina devam ...
    2 Yanıt Yanıtla
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    JackWondo 1 hf. smart1978
    300 veya 400 dolara çıkacak telefondan kameralarının hepsinin 4k çekeceğini beklemek kusura bakmayın ama ahmaklık..
    Yanıtla +5
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    barabarabarbara 1 hf. smart1978
    şu yorumunu sil millet tüm iphone kullanıcılarını mal sanacak senin yüzünden gitmiş aralarında en az 4bin lira olan telefonun kamerasını kıyaslıyor ya
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    Matt_Murdock 1 hf.
    ÇÖP'ÜN ÇÖPÜ
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    powertr06 1 hf.
    Önden baya hoş gözüküyor alt çerceveyide küçültmüşler ama arkadaki kamera modülü çok göze çarpıyor oraya biraz daha hoş yapabilirlerdi.
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    bkadem 1 hf. en beğenilen
    Android tarafında yeni çıkan modelleri görünce IPhone 11'in çöp olduğunu tekrar farkediyoruz.
    Yanıtla +8
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