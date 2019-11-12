Dört arka kamera ve delikli ekrana sahip Galaxy A51 ortaya çıktı

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Samsung'un 2020 yılının ilk çeyreğinde Galaxy A51 akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansman öncesinde cihazın render görüntüleri ortaya çıktı. İnternete sızdırılan görseller akıllı telefonun Note 10 tarzında bir delikli ekrana sahip olduğunu gösteriyor.

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Galaxy A51'in ekranının üst kısmında ortalanmış şekilde yer alan bu delik kullanıcılara daha büyük bir ekran sunulmasını sağlayacak. Telefonun arka tarafında L şeklinde sıralanmış dört sensör içeren dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Bunun yanında bir de LED flaş var.

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Samsung Galaxy A51 Özellikleri

Görünürlerde parmak izi tarayıcısının olmaması cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebileceğini ortaya koyuyor. Galaxy A51'in alt kısmında USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası var. SIM tepsisi solda, ses açma-kapama ve güç tuşları sağ tarafta yer alıyor.

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Söylentilere göre Galaxy A51, 6.5 inç Full HD+ AMOLED ekranla piyasaya sürülecek. Gücünü ise Exynos 9611 yonga seti ve 4 GB RAM'den alacağı bildiriliyor. 48 megapiksel dörtlü arka kamera ve 32 megapiksel ön kamera ile donatılacak cihazın 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri olacak. Ayrıca 4.500 mAh kapasiteli bir pil içereceği de gelen haberler arasında.

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