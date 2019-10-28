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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.2 çıktı! iPhone 11 modellerinin kameraları artık daha yetenekli

    AirPods Pro tanıtımının hemen ardından iOS 13.2 güncellemesi yayınlandı! Deep Fusion özelliğiyle öne çıkan iOS 13.2 güncellemesi ile gelen yenilikler neler? İşte detaylar:
    1 sa. (Son Güncelleme: 52 dk.)
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    3
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple yeni nesil tam kablosuz kulaklığı AirPods Pro'yu duyurumasının ardından iOS 13.2 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin kamerası daha yetenekli hale geldi. 

    Ayrıca Bkz. "Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    iOS 13.2 ile gelen yeni özellikler

    • Deep Fusion: Özellikle ışığın yetersiz olduğu ortamlarda fotoğraftaki gürültüyü azaltmaya yarayan bu özellik, yalnızca iPhone 11 modelleri için kullanıma sunulmuş durumda. A13 Bionic yonga setindeki nöral öğrenme motoru üzerinden çalışan Deep Fusison özelliği, henüz deklanşöre dokunduğunuz ancak tam basmadığınız milisaniyelik süre içerisinde 4 adet kısa ve 4 adet de ikincil fotoğraf çekiyor. Deklanşöre bastığınızda ise 1 uzun pozlama yapıyor. Toplamda 9 fotoğraf 1 saniye içerisinde nöral motor tarafından analiz ediliyor ve tüm pikseller taranarak en iyisi seçiliyor. Böylelikle çok daha detaylı ve kumlanması en az olan 24 milyon piksellik fotoğraflar ortaya çıkıyor.
    • Video çözünürlüğü kamera uygulamasından değiştirilebiliyor.
    • Hayvan, yiyecek, etkinlik, yeni erişilebilirlik emojileri, cinsiyet ayrımı gözetmeyen emojiler ve erkek-kadın emojileri için ten rengi de dahil olmak üzere 70’in üzerinde yeni veya güncelleştirilmiş emoji.
    • Gelen mesajların AirPods'dan da okunması için Siri ile mesajları seslendir özelliği
    • AirPods Pro desteği
    • Apple'ın Siri ve Dikte ile olan sesli etkileşminizi kayıt etmesine izin vererek, Siri ve Dikte'yi iyileştirmeye yardımcı olup olmayacağınızı kontrol etmek için gizlilik ayarı
    • Siri ve Dikte geçmişini Siri ayarlarından silme seçeneği
    • Üçüncü taraf uygulamalarda parolaların otomatik olarak doldurulmasını önleyebilecek bir sorunu giderir.
    • Ara özelliğini kullanırken klavyenin görünmesini engelleyen bir sorunu giderir.
    • iPhone X ve daha sonra çıkan yeni iPhone'lardaki ana ekrana gitmek için kaydırma işlevinin çalışmadığı bir sorunu giderir.
    • Uyarıları yineleme seçeneği etkinleştirildiğinde mesajların yalnızca tek bir bildirim göndermesi sorununu giderir.
    • Mesajların kişi adı yerine telefon numarası şeklinde görüntülenmesine neden olan sorunu giderir. 
    • Kişiler uygulamasına girildiğinde tüm kişiler listesi yerine en son açılan kişinin gösterilmesine neden olan sorunu giderir.
    • İşaretleme açıklamalarının kaydedilmesine neden olan sorunu giderir.
    • Kaydedilen notların geçici olarak silinmesine neden olan sorunu giderir.
    • Ayarlardan şimdi yedekle butonuna bastıktan sonra iCloud yedeklemesinin başarıyla tamamlanamamasına neden olan bir sorunu giderir. 
    • Uygulama değiştirici için AssistiveTouch performansı iyileştirildi. 

    iOS 13.2 güncellemesi hangi iPhone'lara yüklenebiliyor?

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE
    • iPod Touch (7.nesil)

    iOS 13.2 güncellemesini yüklemek Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   



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    deoks 55 dk. en beğenilen
    Hasretle geçen sene çıkan android sürümünün telefonuna gelmesini bekleyen tipler damlar birazdan.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    joven 26 dk.
    Allah var bir gerçeğide görmek gerek Apple güncellemeri olası sorunlara çok hızlı müdehale ettiği gerçeği.
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    deoks 55 dk. en beğenilen
    Hasretle geçen sene çıkan android sürümünün telefonuna gelmesini bekleyen tipler damlar birazdan.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bytradm 21 dk. deoks
    o tiplerden biri olarak az paraya çok teknoloji kullanabilmeyi
    salak olmamakla bağdaştırıyorum.
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