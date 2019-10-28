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    Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple’ın biraz daha üst seviyeye konumlanan yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro duyuruldu. AirPods Pro modeli aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde yoğun bir tecrübe sunuyor.
    4 sa.
    5b
    24
    34
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple’ın segmentinin lideri haline gelen AirPods serisine üst seviye hamlesi olarak görülen AirPods Pro kablosuz kulaklık modeli resmiyet kazandı. AirPods Pro daha optimize edilmiş bir tasarımın yanında gürültü engelleme konusundaki yeteneği ile de dikkat çekiyor.

    AirPods Pro özellikleri ve fiyatı

    Daha önce de sızdırıldığı üzere AirPods Pro kulaklık modelinin tasarımı kulağa biraz daha rahat oturacak şekilde ve yeni gürültü engelleme özelliği göz önüne alınarak tasarlanmış. Uca doğru küçülen bir tasarım yerine uç kısmında silikon entegre edilmiş yuvarlak bir tasarım görüyoruz. Suya dayanıklı olan AirPods Pro modeli yeni havalandırma sistemi ile basıncı eşitlemeyi amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Mixer bombaları ardı ardına patlatıyor"

    Yeni kulaklığın en önemli özelliği aktif gürültü engelleme sisteminin olması. Her kulaklık parçasındaki iki mikrofondan elde edilen veriler yazılım üzerinden sürekli olarak analiz ediliyor ve arka plandaki gürültü engelleniyor. Sistemin saniyede 200 kere ses sinyallerini analiz ettiği belirtiliyor.

    Şeffaf mod ise dışarıdaki gürültüyü rahatsızlık oluşturmayacak şekilde kulağa veriyor. Böylece müzik dinlerken aynı anda dışarıda olan biteni de takip edebiliyorsunuz. Dış kısımdaki yüzeye baskı uygulayarak gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş yapılabiliyor.

    Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    AirPods Pro bünyesinde 10 adet ses çekirdeğine sahip H1 yongası yer alıyor. Gürültü engelleme özelliğinde önemli rol oynayan yonga ayrıca sürekli Siri komutlarınızı da dinliyor. Adaptif ekolayzır özelliği kulağınızın yapısına göre müziğin düşük ve orta frekanslarını ayarlayabiliyor. Yüksek aralıklı özel bir amplifikatör ise hem verimlilik sağlıyor hem de berrak sesler üretiyor.

    Enerji verimliliği sayesinde tek şarj ile 5 saate kadar dinleme ve 3.5 saate kadar konuşma mümkün. Gürültü engelleme açıkken 4.5 saat dinleme yapılabiliyor. Kablosuz şarj olabilen kılıf ise ekstradan 19 saate yakın süre ekliyor. Son olarak hangi silikon boyutunun kulağınıza uygun olduğunu anlayabilen bir test modülü de uygulama içerisinde yer alıyor.

    En düşük iOS 13.2, iPadOS 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2, macOS Catalina 10.15.1 sürümü gerektiren AirPods Pro modeli 1899TL fiyat etiketi ile 30 Ekim tarihinde satışa sunulacak. Normalde kablosuz şarj özelliği olmayan bir kılıf seçeneği de mevcut ancak şimdilik ülkemizde satılmayacak gibi görünüyor.



    https://www.apple.com/tr/shop/product/MWP22TU/A/airpods-pro Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    darkaura 4 sa. en beğenilen
    kulakliklar telefon fiyatina, telefonlar oyun bilgisayari fiyatina cikti. bakalim daha ne kadar yukselecek.
    Yanıtla +30
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    crystal_ship 2 sa.
    Ucuna silikon takmıyor diye Apple kulaklığı severdik, o da gitti şimdi.
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    joven 1 sa.
    AirPods 1 bir süre tecrübe etmiştim müzikalitesi iPhone kablolu kulaklığından bir farkı yoktu Apple gürültü engelleme özelliği dışında netür bir değişiklik getirdi tecrübe edenler bakalım bu farkı ölçüp yorumlarında değineceklerdir.
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    tekin-71 1 sa.
    Deprem gibi bass veren kulaklık önerisi olan var mi
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    yingyangtwinz 1 sa.
    Diğer airpodlardan bir ‘tık’ daha iyi mi Ekrem Ç. ?
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    Guhong01 1 sa.
    silikonu 900 TL ye okutacaklar millete helal olsun
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    joven 1 sa.
    AirPods’ların müzikalitesini fiyatıyla tezat oluşturmaktadır bu yeni kulaklık bakalım diğerlerinden ayrılabilecekmi
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    erkanberk 2 sa.
    Ses kalitesi emin iyidir. Ammaa gürültüyü değil biz tüketicileri engelleyecek bu fiyatla.
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    FrostbiteNova 2 sa. yeni yorumcu
    Tasarım olmamış
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    DoğanGörünümlüToros 2 sa.
    Kulakligim ios12 desteklememesinin mantigi nedir
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    crystal_ship 2 sa.
    Ucuna silikon takmıyor diye Apple kulaklığı severdik, o da gitti şimdi.
    Yanıtla +13
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    j.sahin 2 sa.
    Uzun süredir kablosuz kulaklık almak istiyorum bıktım 3-6 ay arası bozulan kablolu kulaklıklardan. ama en büyük handikap şu airpodsların tıpkı earpodslar gibi sert plastik ve silikonsuz olmasıydı. Kulakiçine girmeyen kulaklıklara hiç alışamadım konforluda gelmiyor seside yeterince yalıtmıyor.

    Airpods şekli uymayınca muadil istediğim gibi başka kulaklıkda beğenemedim (kople kulak içine girip orada biten glaxy buds falan çok itici geliyor) haliyle bekleyip duruyordum. Apple ürünlerinden birini ikinci kez içime sinerek alabileceğim gibi. iPhone SE ilkiydi buda ikinci olacak heralde.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    infom@n 20 dk. j.sahin
    apple.com/...
    Bende kulak içi dışında hiçbir kulaklık kullanamıyorum.
    Ben 2 ürün arasında kalmıştım
    1- Sony wf-1000xm3
    2- Sennheiser Momentum True Wireless
    şimdi
    3- Apple Airpods Pro
    İncelemeleri bir görelim.
    Ben kulaklıkla müziği kontrol etmek istiyorum bunlar işi Siri'ye yıkıyor. En gıcık gittiğim şey tuşların yeteneksizliği.
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