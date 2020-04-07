iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü

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İki hafta önce iOS 13 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 13.4 sürümünü yayınlayan Apple, şimdi de çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeren iOS 13.4.1 ara güncellemesini yayınladı.

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Yeni güncellemeyle birlikte eski iPhone ve iPad'lerde yaşanan FaceTime problemi çözüme kavuşuyor. İşte iOS 13.4.1'e ait sürüm notları:

iOS 13.4 güncellemesi ile çözülen sorunlar

iOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

iPadOS 13.4.1 güncellemesi yayınlandı

iPadOS 13.4.1 güncellemesi için paylaşılan sürüm notları ise şöyle:

iPadOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç (2. nesil) modellerinde Denetim Merkezi’ndeki veya kilitli ekrandaki El Feneri düğmesine dokunulduğunda el fenerinin açılmamasına neden olan bir sorunu giderir.

Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

Her ne kadar sürüm notlarında yer almasa da iOS 13.3.1'den beri süregelen VPN trafiğinin şifrelenmesini engelleyen VPN güvenlik açığı sorunu da yeni güncellemeler ile birlikte çözüme kavuşmuş olabilir.

iOS 13.4.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Güncelleme alan cihazlar

iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.4.1 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.4.1 güncellemesi yayınlandı. İşte güncelleme alan cihazların listesi:

iOS 13.4.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

iPod Touch (7.nesil)

iPadOS 13.4.1 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

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