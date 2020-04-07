Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü

    iOS 13.4.1 ve iPadOS 13.4.1 güncellemesi çıktı. Yeni güncelleme çeşitli iyileştirmeleri beraberinde getirirken, can sıkıcı FaceTime ve Bluetooth sorunlarını da çözüme kavuşturuyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    3,1b
    2
    4
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İki hafta önce iOS 13 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 13.4 sürümünü yayınlayan Apple, şimdi de çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeren iOS 13.4.1 ara güncellemesini yayınladı. 

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek? "

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS&iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

    Yeni güncellemeyle birlikte eski iPhone ve iPad'lerde yaşanan FaceTime problemi çözüme kavuşuyor. İşte iOS 13.4.1'e ait sürüm notları:

    iOS 13.4 güncellemesi ile çözülen sorunlar

    • iOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.
    • Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

    iPadOS 13.4.1 güncellemesi yayınlandı

    iPadOS 13.4.1 güncellemesi için paylaşılan sürüm notları ise şöyle:

    • iPadOS 13.4 çalıştıran aygıtların, iOS 9.3.6 ve daha eskisini veya OS X El Capitan 10.11.6 ve daha eskisini çalıştıran aygıtlarla yapılan FaceTime aramalarına katılamamasına neden olan bir sorunu düzeltir.
    • iPad Pro 12,9 inç (4. nesil) ve iPad Pro 11 inç (2. nesil) modellerinde Denetim Merkezi’ndeki veya kilitli ekrandaki El Feneri düğmesine dokunulduğunda el fenerinin açılmamasına neden olan bir sorunu giderir.
    • Ana ekrandaki hızlı eylemler menüsünden Bluetooth’un seçilememesine neden olan, Ayarlar uygulamasıyla ilgili bir hatayı giderir.

    Her ne kadar sürüm notlarında yer almasa da iOS 13.3.1'den beri süregelen VPN trafiğinin şifrelenmesini engelleyen VPN güvenlik açığı sorunu da yeni güncellemeler ile birlikte çözüme kavuşmuş olabilir.

    iOS 13.4.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.  

    iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme alan cihazlar

    iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.4.1 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.4.1 güncellemesi yayınlandı. İşte güncelleme alan cihazların listesi:

    iOS 13.4.1 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE
    • iPod Touch (7.nesil)

    iPadOS 13.4.1 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned
    15 sa.
    Huawei Mate Xs için "yıldızlararası" Türkiye fiyatı: 30.000TL
    1 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    hamido (Hamit ) 5 sa.
    Yüklendikten sonra 5-10dk telefon wifi açmadı.ayar kısmı da inaktif oldu.2 reset 2 yeniden başlatmdan sonra düzeldi.bilginize
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 1 gün
    hücresel ile indiremiyoruz değil mi bunu ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ayseyilmaz35 1 gün yeni yorumcu
    sonunda geldi güncelleme
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 sa. Netflix’e ebeveyn denetimi geldi: PIN kodu dönemi başladı 10 sa. Pandemi İzolasyon Takip Projesi başlıyor! Peki nasıl uygulanacak? 10 sa. Oppo Reno Ace 2'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 11 sa. Gears 5 kısa süreliğine Steam'de oynaması ücretsiz oldu 11 sa. Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak 12 sa. Dell XPS 15 ve 17’nin fotoğrafları sızdırıldı 12 sa. Uzaktan eğitim platformları hakkında KVKK'dan açıklama 13 sa. KOVİD-19 salgınının merkezi Wuhan’da karantina kaldırıldı 13 sa. EBA uzaktan eğitim için uygun fiyatlı tablet ve bilgisayarlar 14 sa. Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor 14 sa. Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı 15 sa. Çıkışı süresiz olarak ertelenen The Last of Us 2, bu kez de PlayStation Store’dan kaldırıldı 15 sa. Facebook'tan çiftler için uzakları yakın eden eden uygulama: Tuned 16 sa. HiSilicon Kirin 985 çipseti test sonuçları çıktı 1 gün PS5 kontrolcüsü DualSense resmen tanıtıldı 1 gün LEGO Super Mario setlerinin tarihi ve çıkış fiyatı belli oldu 1 gün Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor 1 gün Türk koronavirüs takip uygulaması geliştirildi 1 gün Dünyanın ilk Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarı satışa çıktı 1 gün Fiyatı iyice düşürmek iyi bir şey mi? "TP-Link Deco E4 incelemesi" 1 gün GÖRÜNTÜLENEN iOS 13.4.1 yayınlandı: FaceTime ve Bluetooth sorunları çözüldü Sonraki İşte Windows 10'un yeni Başlat menüsü 1 gün Dünya Merkür yolcusu BepiColombo'ya veda edecek 1 gün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı: 34109 1 gün Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman 1 gün Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı 1 gün Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı 1 gün Poco kablosuz kulaklık geliştirdiğini duyurdu 1 gün Garenta'dan araç kiralamada sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim 1 gün Bir fareden ne ararsan var "Corsair Dark Core RGB Pro SE" inceleme 1 gün Microsoft eski Apple başkan yardımcısını transfer etti 1 gün Oppo Ace yeni bir akıllı telefon serisi olacak 1 gün Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Project xCloud, 11 ülkede daha kullanıma açılıyor 1 gün Ankara'daki Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi 1 gün Yenilenebilir enerji kapasitesi, 2019 yılında rekor değerlere ulaştı 1 gün WhatsApp, sahte haberlerle savaşmak için yeni bir sınırlamaya gidiyor 1 gün PS Plus Nisan 2020 oyunları indirmeye sunuldu 1 gün Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir 1 gün Huawei Mate Xs için "yıldızlararası" Türkiye fiyatı: 30.000TL 1 gün Araçların egzoz gazı emisyon ölçümü süresi ertelendi 1 gün Türkiye’de uçuşlar yüzde 91 azaldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim