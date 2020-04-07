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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek?

    iOS 14 ile birlikte ana ekran widget'larına kavuşacak iPhone kullanıcılarını nasıl bir görünüm bekliyor? iOS 14 konseptiyle birlikte gerçekleşen son sızıntı, yeni tasarımı gözler önüne serdi.
    1 gün (Son Güncelleme: 15 sa.)
    4,8b
    1
    28
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek?
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    Tasarımsal değişikliklerle birlikte önemli yeniliklere sahne olacak iOS 14, uzunca bir süredir Android platformunda yer alan ana ekran widget'larını iPhone kullanıcıları ile buluşturacak. Peki arayüze eklenecek bu widget'lar nasıl görünecek? iOS 14 konseptiyle birlikte gerçekleşen son sızıntı, iPhone kullanıcılarını nasıl bir tasarımın beklediğini gözler önüne serdi.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 kodları, LiDAR tarayıcılı iPhone 12 Pro’yu açık etti"

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    iOS 14 ile birlikte ana ekranda da widget kullanılabilecek

    iPhone kullanıcıları ilk defa iOS 10 işletim sistemiyle birlikte widget'larla tanışmış olsa da bu widget'ların kullanımı tek bir ekranla sınırlandırılmış durumda. Öyle ki widget'lar, yalnızca ana ekranı ya da kilit ekranını sola kaydırdığımızda karşımıza çıkan kenar çubuğunda yer alıyor. 

    Oysaki iOS 14 ile birlikte bu durum değişecek ve widget'lar daha işlevsel bir hale gelerek, ana ekranda da boy göstermeye başlayacak. 

    iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek?
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    Bu widget'ların nasıl görüneceği ve nasıl bir çalışma mantığına sahip olacağı da bir hayli merak ediliyor. Yukarıdaki sızdırılan görseli incelediğimizde; bazı uygulama simgelerinin biraz daha büyüyeceği ve hemen yanlarında da çeşitli işlevleri yerine getirebilen ya da hava durumu gibi bilgi verici dinamik widget'ların yer alacağını görüyoruz.

    iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek?
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    Bu widget'ların sabit olmayacağı ve Android işletim sisteminde olduğu gibi çeşitli noktalara taşınabileceği belirtiliyor. 

    Sistem kaynaklarını yoran ve düşük donanım özelliklerine sahip Android telefonların yavaşlamasına neden olabilen widget'ların; iOS 14 ile birlikte kullanım alanının genişlemesi, iPhone'ların performansı üzerinde nasıl bir etki yaratacak, merak ediliyor.

    iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek?
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    https://9to5mac.com/2020/04/06/ios-14-widgets-concept/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    takip1 (sedat özalp) 1 gün en beğenilen
    Hey gidi günler androidde 15 senedir var ,ıos yeni geliyor.



    Tabii ki daha stabil
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 1 gün takip1
    Hiç gerekeiz bir şeyi ios’a da getirecekler. Bu güzel olmadı. İyice dandroide benziyor git gide.
    Yanıtla +4
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    VaporWave (Emre ) 1 gün takip1
    Dostum androidde 15 senedir olması önemli değil. Önemli olan ios'ta aynı özelliğin daha iyi olup olmaması ve düzgün çalışabilmesi.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    iDoctor 1 gün
    Her zaman ki gibi eleştri alacak ama çıktığında herkes bayılacak :) Bu hep böyledir.
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    deoks 1 gün
    Apple kullanıcılarının derdine yine androidciler düşmüş. Ne iyilik sever arkadaşlar ya :D
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 1 gün
    İosun eksikleri olsada 5 yıllık 6s plus şuan çıkan giriş orta segment cihazlarından iyi.
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    androidde yıllardır bu var
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    balcis 1 gün
    widget'lar yeni gelmiyor, daha macos'ta soldaki ekranda da olan sistemi apple zaten en solda ayrı bir ekran olarak getirmişti. o zaman "apple daha yeni yapıyor android'de bin senedir var" deniyordu; ama şu an tek olan bunların diğer ekranlarda serbest boyutlandırılabilmesi olacak.
    mevzu apple oldu mu akıl tutulması oluyor bu forumda.
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 gün
    Tek ekranda widget? Bence çok saçma! Ve fazlası ile karmaşık.
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    sefa1451 (sefa mehmet) 1 gün
    Bir kaliteli ios vardır dedik onuda dandroid yapma hevesindeler.

    Apple çizgini bozma seviyeyi düşürme lütfen.
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    nevergiveup87 (mehmet asas) 1 gün
    Jb ciler tweak ile zaten bu şekilde kullanabiliyor
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    malazivore 1 gün
    iphone'um da var galaxy'mde.

    Apple 10 sene geriden takip edip yeni özellikmiş gibi sunuyor ve fanboylarda seviniyor ya hiçbir şey demiyorum gülüp geçiyorum
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    Blackrz (Ali Kara) 1 gün
    Ne zararı var ki bunun androidciler kime neye sinirli bu kadar 😄 kimse zorla kullanmıyor herkes parasına keyfine göre alıp kullanıyor sonuçta
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün
    Ama ama Epıl yabdıysa mükemmelleştirmiştir
    Hem inovasyon falan ağbiiii xD
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