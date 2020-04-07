iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görünecek?

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Tasarımsal değişikliklerle birlikte önemli yeniliklere sahne olacak iOS 14, uzunca bir süredir Android platformunda yer alan ana ekran widget'larını iPhone kullanıcıları ile buluşturacak. Peki arayüze eklenecek bu widget'lar nasıl görünecek? iOS 14 konseptiyle birlikte gerçekleşen son sızıntı, iPhone kullanıcılarını nasıl bir tasarımın beklediğini gözler önüne serdi.

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iOS 14 ile birlikte ana ekranda da widget kullanılabilecek

iPhone kullanıcıları ilk defa iOS 10 işletim sistemiyle birlikte widget'larla tanışmış olsa da bu widget'ların kullanımı tek bir ekranla sınırlandırılmış durumda. Öyle ki widget'lar, yalnızca ana ekranı ya da kilit ekranını sola kaydırdığımızda karşımıza çıkan kenar çubuğunda yer alıyor.

Oysaki iOS 14 ile birlikte bu durum değişecek ve widget'lar daha işlevsel bir hale gelerek, ana ekranda da boy göstermeye başlayacak.

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Bu widget'ların nasıl görüneceği ve nasıl bir çalışma mantığına sahip olacağı da bir hayli merak ediliyor. Yukarıdaki sızdırılan görseli incelediğimizde; bazı uygulama simgelerinin biraz daha büyüyeceği ve hemen yanlarında da çeşitli işlevleri yerine getirebilen ya da hava durumu gibi bilgi verici dinamik widget'ların yer alacağını görüyoruz.

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Bu widget'ların sabit olmayacağı ve Android işletim sisteminde olduğu gibi çeşitli noktalara taşınabileceği belirtiliyor.

Sistem kaynaklarını yoran ve düşük donanım özelliklerine sahip Android telefonların yavaşlamasına neden olabilen widget'ların; iOS 14 ile birlikte kullanım alanının genişlemesi, iPhone'ların performansı üzerinde nasıl bir etki yaratacak, merak ediliyor.

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https://9to5mac.com/2020/04/06/ios-14-widgets-concept/

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