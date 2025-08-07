iPhone’un kalbi artık ABD’de atacak: Apple’dan dev üretim hamlesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim kapasitesini genişletmek için 100 milyar dolarlık yeni bir yatırım planı açıkladı. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın “yerli üretim” baskısına karşı atılmış durumda. Apple, daha önce 500 milyar dolarlık dört yıllık ABD yatırım planını duyurmuştu. Yeni yatırım ile bu plandaki toplam yatırım miktarı 600 milyar dolara yükseliyor.

ABD’de baştan sona tedarik zinciri

Apple, bu kapsamda “American Manufacturing Program” adını verdiği özel bir üretim programını başlattı. Program, şirketin tedarik zincirini ve ileri üretim süreçlerini daha fazla ABD’ye kaydırmayı hedefliyor. Apple, aynı zamanda ABD’de baştan sona tedarik zinciri kuran ilk şirket oldu. Şirket, çip üretiminin her aşamasını ABD topraklarında gerçekleştirecek. iPhone'da kullanılan çipler bu sayede ABD topraklarında üretilmiş olacak.

Tedarik zinciri, GlobalWafers America tarafından sağlanacak gelişmiş silikon plakalarla başlıyor. Bu plakalar, Apple’ın en büyük müşterisi olacağı TSMC’nin Arizona’daki yeni tesisine gönderilecek. Texas Instruments da Utah ve Teksas'taki çip üretimini genişletmede önemli bir rol oynayacak. Öte yandan Applied Materials, Austin’de gelişmiş yarı iletken ekipmanları üretecek. Böylece Apple’ın özel tasarım çipleri, ilk kez tamamen ABD içinde kalacak şekilde üretilecek.

Tam Boyutta Gör Apple, bu plan doğrultusunda cam üreticisi Corning ile olan iş birliğini genişletti. Artık iPhone ve Apple Watch cihazlarının ekran camlarının tamamı Kentucky'de üretilecek. Yalnızca silikon değil, diğer donanım bileşenleri de artık ABD’de üretilecek. Örneğin MP Materials, Teksas ve Kaliforniya’daki tesislerinde Taptic Engine gibi bileşenlerde kullanılan nadir toprak mıknatıslarını üretecek. Ayrıca Coherent, Apple’ın Face ID teknolojisinde kullandığı lazer bileşenlerini üretecek.

Ek olarak Apple, Samsung ile Teksas'taki çip fabrikasında dünyada ilk kez kullanılacak yeni bir çip üretim teknolojisi üzerinde çalışacağını da duyurdu. Broadcom ve Amkor da yine üretim partnerleri arasında yer alıyor.

Apple’ın Houston merkezli sunucu fabrikası, 2026’da seri üretime geçecek. Geçtiğimiz ay ise Michigan’da yeni bir üretim akademisi kurulacağı duyurulmuştu. Bu akademiyle, ABD’li şirketlere ileri üretim teknikleri konusunda eğitim verilecek.

Apple CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada “Apple'ın tasarımdan ekipman, yonga üretimi, imalat ve paketlemeye kadar uçtan uca bir silikon tedarik zincirinin oluşturulmasında öncü rol oynadığını gururla söyleyebilirim. Bu inanılmaz derecede gelişmiş işlerin daha da fazlasını Amerika'ya taşımak için tedarikçilerimizle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

450 binden fazla istihdam, 19 milyar çip

Tam Boyutta Gör Apple’ın bu dev hamlesi yalnızca üretimle sınırlı kalmıyor. Şirketin beklentisine göre 2025 yılı içinde 19 milyardan fazla çip üretilecek. Program sayesinde tüm eyaletlerde toplamda 450 binden fazla kişi, Apple’ın tedarik zinciri aracılığıyla dolaylı olarak istihdam edilecek. Apple’ın doğrudan 20 binden fazla yeni çalışan alması bekleniyor. Bu işe alımlar, özellikle yapay zeka, yazılım ve mühendislik alanlarına odaklanacak.

