Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone’un kalbi artık ABD’de atacak: Apple’dan dev üretim hamlesi

    Apple, 600 milyar dolarlık yatırımla ABD’de uçtan uca üretim zinciri kuruyor. TSMC, Corning, Texas Instruments gibi devlerle iş birliği yapan şirket, 2025’te 19 milyar çip üretmeyi hedefliyor.

    iPhone’un kalbi artık ABD’de atacak: Apple’dan dev üretim hamlesi Tam Boyutta Gör
    Apple, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretim kapasitesini genişletmek için 100 milyar dolarlık yeni bir yatırım planı açıkladı. Bu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın “yerli üretim” baskısına karşı atılmış durumda. Apple, daha önce 500 milyar dolarlık dört yıllık ABD yatırım planını duyurmuştu. Yeni yatırım ile bu plandaki toplam yatırım miktarı 600 milyar dolara yükseliyor.

    ABD’de baştan sona tedarik zinciri

    Apple, bu kapsamda “American Manufacturing Program” adını verdiği özel bir üretim programını başlattı. Program, şirketin tedarik zincirini ve ileri üretim süreçlerini daha fazla ABD’ye kaydırmayı hedefliyor. Apple, aynı zamanda ABD’de baştan sona tedarik zinciri kuran ilk şirket oldu. Şirket, çip üretiminin her aşamasını ABD topraklarında gerçekleştirecek. iPhone'da kullanılan çipler bu sayede ABD topraklarında üretilmiş olacak.

    Tedarik zinciri, GlobalWafers America tarafından sağlanacak gelişmiş silikon plakalarla başlıyor. Bu plakalar, Apple’ın en büyük müşterisi olacağı TSMC’nin Arizona’daki yeni tesisine gönderilecek. Texas Instruments da Utah ve Teksas'taki çip üretimini genişletmede önemli bir rol oynayacak. Öte yandan Applied Materials, Austin’de gelişmiş yarı iletken ekipmanları üretecek. Böylece Apple’ın özel tasarım çipleri, ilk kez tamamen ABD içinde kalacak şekilde üretilecek.

    iPhone’un kalbi artık ABD’de atacak: Apple’dan dev üretim hamlesi Tam Boyutta Gör
    Apple, bu plan doğrultusunda cam üreticisi Corning ile olan iş birliğini genişletti. Artık iPhone ve Apple Watch cihazlarının ekran camlarının tamamı Kentucky'de üretilecek. Yalnızca silikon değil, diğer donanım bileşenleri de artık ABD’de üretilecek. Örneğin MP Materials, Teksas ve Kaliforniya’daki tesislerinde Taptic Engine gibi bileşenlerde kullanılan nadir toprak mıknatıslarını üretecek. Ayrıca Coherent, Apple’ın Face ID teknolojisinde kullandığı lazer bileşenlerini üretecek.

    Ek olarak Apple, Samsung ile Teksas'taki çip fabrikasında dünyada ilk kez kullanılacak yeni bir çip üretim teknolojisi üzerinde çalışacağını da duyurdu. Broadcom ve Amkor da yine üretim partnerleri arasında yer alıyor.

    Apple’ın Houston merkezli sunucu fabrikası, 2026’da seri üretime geçecek. Geçtiğimiz ay ise Michigan’da yeni bir üretim akademisi kurulacağı duyurulmuştu. Bu akademiyle, ABD’li şirketlere ileri üretim teknikleri konusunda eğitim verilecek.

    Apple CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada “Apple'ın tasarımdan ekipman, yonga üretimi, imalat ve paketlemeye kadar uçtan uca bir silikon tedarik zincirinin oluşturulmasında öncü rol oynadığını gururla söyleyebilirim. Bu inanılmaz derecede gelişmiş işlerin daha da fazlasını Amerika'ya taşımak için tedarikçilerimizle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

    450 binden fazla istihdam, 19 milyar çip

    iPhone’un kalbi artık ABD’de atacak: Apple’dan dev üretim hamlesi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu dev hamlesi yalnızca üretimle sınırlı kalmıyor. Şirketin beklentisine göre 2025 yılı içinde 19 milyardan fazla çip üretilecek. Program sayesinde tüm eyaletlerde toplamda 450 binden fazla kişi, Apple’ın tedarik zinciri aracılığıyla dolaylı olarak istihdam edilecek. Apple’ın doğrudan 20 binden fazla yeni çalışan alması bekleniyor. Bu işe alımlar, özellikle yapay zeka, yazılım ve mühendislik alanlarına odaklanacak.
    Kaynakça https://wccftech.com/apple-first-complete-us-silicon-chip-supply-chain-600-billion-manufacturing-program/ https://www.theverge.com/news/719929/apple-100-billion-investment-us-manufacturing-trump
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rms nedir hoparlör havuzdan sonra göz bulanıklığı ne zaman geçer parkta alkol içmenin cezası honda civic orjinal akü markası yabancı plakalı araç süre aşımı cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum