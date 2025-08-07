iPhone’un kalbi artık ABD’de atacak: Apple’dan dev üretim hamlesi

ABD’de baştan sona tedarik zinciri
Apple, bu kapsamda “American Manufacturing Program” adını verdiği özel bir üretim programını başlattı. Program, şirketin tedarik zincirini ve ileri üretim süreçlerini daha fazla ABD’ye kaydırmayı hedefliyor. Apple, aynı zamanda ABD’de baştan sona tedarik zinciri kuran ilk şirket oldu. Şirket, çip üretiminin her aşamasını ABD topraklarında gerçekleştirecek. iPhone'da kullanılan çipler bu sayede ABD topraklarında üretilmiş olacak.
Tedarik zinciri, GlobalWafers America tarafından sağlanacak gelişmiş silikon plakalarla başlıyor. Bu plakalar, Apple’ın en büyük müşterisi olacağı TSMC’nin Arizona’daki yeni tesisine gönderilecek. Texas Instruments da Utah ve Teksas'taki çip üretimini genişletmede önemli bir rol oynayacak. Öte yandan Applied Materials, Austin’de gelişmiş yarı iletken ekipmanları üretecek. Böylece Apple’ın özel tasarım çipleri, ilk kez tamamen ABD içinde kalacak şekilde üretilecek.
Ek olarak Apple, Samsung ile Teksas'taki çip fabrikasında dünyada ilk kez kullanılacak yeni bir çip üretim teknolojisi üzerinde çalışacağını da duyurdu. Broadcom ve Amkor da yine üretim partnerleri arasında yer alıyor.
Apple’ın Houston merkezli sunucu fabrikası, 2026’da seri üretime geçecek. Geçtiğimiz ay ise Michigan’da yeni bir üretim akademisi kurulacağı duyurulmuştu. Bu akademiyle, ABD’li şirketlere ileri üretim teknikleri konusunda eğitim verilecek.
Apple CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada “Apple'ın tasarımdan ekipman, yonga üretimi, imalat ve paketlemeye kadar uçtan uca bir silikon tedarik zincirinin oluşturulmasında öncü rol oynadığını gururla söyleyebilirim. Bu inanılmaz derecede gelişmiş işlerin daha da fazlasını Amerika'ya taşımak için tedarikçilerimizle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.