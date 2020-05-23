iOS 13.5 güncellemesi uygulamaların çökmesine neden oluyor

Tam Boyutta Gör

iPhone'ların çökmesine neden olan karakter uyumsuzluğu sorunuyla birlikte, çeşitli hataların giderildiği iOS 13.5 güncellemesi," kaş yapayım derken göz çıkarttı" dedirten yeni bir sorunu da beraberinde getirdi.

Ayrıca Bkz. "iOS 13.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar"

İlginizi Çekebilir

iOS 13.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar

Aile paylaşımı sorunu uygulamaların açılmasını engelliyor olabilir

Çarşamba günü yayınlanan iOS 13.5 güncellemesini cihazlarına kuran kullanıcılar; YouTube, Twitter ve WhatsApp gibi popüler uygulamalar da dahil birçok uygulamayı açmak istediklerinde, "Bu uygulama artık sizinle paylaşılıyor. Uygulamayı kullanmak istiyorsanız, App Store'dan satın almalı/indirmelisiniz" uyarısıyla karşılaştıklarını ifade ediyor.

Kullanıcılar ekrana çıkan uyarı sekmesindeki "App Store'da Görüntüle" butonuna bastığında da uygulamanın App Store sayfasına yönlendiklerini, burada da karşılarına yalnızca "Aç" seçeneğinin sunulduğunu ifade ediyor. Bu da kullanıcıları tekrar tekrar aynı döngüye soktuğu için bir çözüm ifade edtmiyor.

İşletim sistemindeki "Aile paylaşımı" özelliğinden kaynaklandığı tahmin edilen sorunun, iPad kullanıcılarını da etkilediği belirtiliyor. Ayrıca Twitter'da, iOS 13.4.1 yüklü iPhone'larda da aynı sorunun yaşandığına dair birtakım paylaşımlar bulunuyor.

"Bu uygulama artık paylaşılmıyor" sorunu nasıl çözülür?

iOS 13.5 ile birlikte iOS 13.4.1'de de olduğu ifade edilen uygulama açılmama sorununun, tam olarak hangi cihazları etkilediğiyle ilgili bir bilgi bulunmasa da Apple geçici bir çözüm olarak; kullanıcıların ayarlar uygulamasından Genel > iPhone/iPad Saklama Alanı adımlarını izleyerek, buradan açılmayan uygulamayı bulup "Uygulamayı Kaldır" sekmesine tıklamalarını, ardından da aynı ekrandan "Uygulamayı Yeniden Yükle" butonuna basmalarını öneriyor.

https://www.macrumors.com/2020/05/22/ios-bug-apps-no-longer-shared/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.