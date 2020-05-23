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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.5 güncellemesi uygulamaların çökmesine neden oluyor

    Önemli yenilikler içeren iOS 13.5 güncellemesi, can sıkıcı bir hatayı da beraberinde getirdi. Birçok kullanıcı, uygulamaların açılmasını engelleyen bir sorundan dert yakınıyor.
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13.5 güncellemesi uygulamaların çökmesine neden oluyor
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    iPhone'ların çökmesine neden olan karakter uyumsuzluğu sorunuyla birlikte, çeşitli hataların giderildiği iOS 13.5 güncellemesi," kaş yapayım derken göz çıkarttı" dedirten yeni bir sorunu da beraberinde getirdi.

    Ayrıca Bkz. "iOS 13.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar"

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    Aile paylaşımı sorunu uygulamaların açılmasını engelliyor olabilir

    Çarşamba günü yayınlanan iOS 13.5 güncellemesini cihazlarına kuran kullanıcılar; YouTube, Twitter ve WhatsApp gibi popüler uygulamalar da dahil birçok uygulamayı açmak istediklerinde, "Bu uygulama artık sizinle paylaşılıyor. Uygulamayı kullanmak istiyorsanız, App Store'dan satın almalı/indirmelisiniz" uyarısıyla karşılaştıklarını ifade ediyor. 

    Kullanıcılar ekrana çıkan uyarı sekmesindeki "App Store'da Görüntüle" butonuna bastığında da uygulamanın App Store sayfasına yönlendiklerini, burada da karşılarına yalnızca "Aç" seçeneğinin sunulduğunu ifade ediyor. Bu da kullanıcıları tekrar tekrar aynı döngüye soktuğu için bir çözüm ifade edtmiyor.

    İşletim sistemindeki "Aile paylaşımı" özelliğinden kaynaklandığı tahmin edilen sorunun, iPad kullanıcılarını da etkilediği belirtiliyor. Ayrıca Twitter'da, iOS 13.4.1 yüklü iPhone'larda da aynı sorunun yaşandığına dair birtakım paylaşımlar bulunuyor. 

    "Bu uygulama artık paylaşılmıyor" sorunu nasıl çözülür?

    iOS 13.5 ile birlikte iOS 13.4.1'de de olduğu ifade edilen uygulama açılmama sorununun, tam olarak hangi cihazları etkilediğiyle ilgili bir bilgi bulunmasa da Apple geçici bir çözüm olarak; kullanıcıların ayarlar uygulamasından Genel > iPhone/iPad Saklama Alanı adımlarını izleyerek, buradan açılmayan uygulamayı bulup "Uygulamayı Kaldır" sekmesine tıklamalarını, ardından da aynı ekrandan "Uygulamayı Yeniden Yükle" butonuna basmalarını öneriyor. 



    https://www.macrumors.com/2020/05/22/ios-bug-apps-no-longer-shared/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    joven 2 sa. en beğenilen
    Sorun iOS 13,5 ile ilgili değil bende İPhone X ve iPad Pro 11 iOS 13.4.1 yüklü haberde bahsi geçen sorun bendede sadece YouTube’da yapıyordu çözümü ödeme yöntemi ile alakalı ben sorunu öyle çözdüm







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    Sorun iOS 13,5 ile ilgili değil bende İPhone X ve iPad Pro 11 iOS 13.4.1 yüklü haberde bahsi geçen sorun bendede sadece YouTube’da yapıyordu çözümü ödeme yönte...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetdu (Ahmet ) 30 dk.
    XS kullanıyorum. Sorun yok.
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    muhammetyildirim77 (Muhammet Yıldırım ) 2 sa.
    Aynen yağ gibi sıkıntı yok. Bunlar her güncellemede telefonunda sorun çıkan tipler galiba.
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    NightWolker (Emre Değirmendere) 2 sa.
    6s e yükledim tık yok saat gibi çalışıyor.
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    joven 2 sa. en beğenilen
    Sorun iOS 13,5 ile ilgili değil bende İPhone X ve iPad Pro 11 iOS 13.4.1 yüklü haberde bahsi geçen sorun bendede sadece YouTube’da yapıyordu çözümü ödeme yöntemi ile alakalı ben sorunu öyle çözdüm







    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 sa.
    Bende sorun yok iphone 7 yağ gibi
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