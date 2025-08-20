Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 serisinin tamamı ilk defa Hindistan'da üretilecek

    Apple, gelecek ay tanıtılacak iPhone 17 serisinini üretiminde Hindistan'ın payını arttırıyor. Şirket, tüm iPhone 17 modellerini Hindistan’da üretecek ve bu cihazları ABD'ye sevk edecek.

    iPhone 17 serisinin tamamı ilk defa Hindistan'da üretilecek Tam Boyutta Gör
    Apple, gelecek ay tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi öncesinde üretimin daha büyük bir kısmını Hindistan’a kaydırıyor. Şirket, tüm iPhone 17 modellerini Hindistan’da üretecek ve ilk kez, ABD’ye gönderilecek cihazların tamamı lansman döneminde Hindistan’dan sevk edilecek.

    Beş fabrikada üretim yapılıyor

    Bu geçiş, yakın zamanda açılan iki fabrika da dahil olmak üzere Hindistan'daki beş fabrikada üretimin artırılmasıyla birlikte gerçekleşiyor. Apple, ABD’ye gönderilen iPhone’ların üretiminde Çin’e olan bağımlılığını azaltmak için uzun süredir çalışıyor.

    Bloomberg’e göre Tata Group’un işlettiği fabrikalar, önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan’daki iPhone üretiminin yarısını üstlenecek. Apple’ın yıllardır birlikte çalıştığı Foxconn da Bangalore’daki üretim merkezi aracılığıyla bu sürece dahil.

    iPhone 17 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor ancak kesin tarih henüz belli değil. Standart iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerine ek olarak, iPhone Air isimli daha ince ve üst segment bir versiyonun da duyurulması bekleniyor. Daha uygun fiyatlı iPhone 17e’nin ise, iPhone 16e’de olduğu gibi, 2026’nın başlarında piyasaya sürülmesi muhtemel.

    ABD’de Trump yönetimi, Apple’ın üretimi yurtdışında sürdürmesi halinde iPhone’lara gümrük vergisi koymakla tehdit etmişti. Ancak kısa süre önce Apple, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamayla yeni “Amerikan Üretim Programı” kapsamında ABD’ye 100 milyar dolar ek yatırım yapacağını duyurdu. Bu adım, şirketin yurt içinde daha fazla bileşen üretmek için açıkladığı toplam 600 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası.

    Her ne kadar Hindistan Trump yönetiminin değişken gümrük tarifesi politikalarından etkilenebilecek ülkeler arasında olsa da, Hindistan’dan gelen iPhone’lara şimdilik ek vergi uygulanmadı. ABD Ticaret Bakanlığı, hangi sektörlerin ulusal güvenlik açısından kritik sayılacağına karar vermeye çalışıyor. Bu nedenle Apple’ın şimdilik olabildiğince çok iPhone’u Hindistan’dan ABD’ye sevk etmek istiyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/mobile/smartphones/apple-is-reportedly-manufacturing-all-four-iphone-17-models-in-india-145528499.html?src=rss https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-19/apple-expands-iphone-production-in-india-for-us-bound-new-models
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzin pompası değişimi ne kadar sürer emme manifoldu hava alırsa ne olur sol yanak seğirmesi nedenleri citroen ami yorum geri geri araba kullanmanın püf noktaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum