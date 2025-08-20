iPhone 17 serisinin tamamı ilk defa Hindistan'da üretilecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, gelecek ay tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi öncesinde üretimin daha büyük bir kısmını Hindistan’a kaydırıyor. Şirket, tüm iPhone 17 modellerini Hindistan’da üretecek ve ilk kez, ABD’ye gönderilecek cihazların tamamı lansman döneminde Hindistan’dan sevk edilecek.

Beş fabrikada üretim yapılıyor

Bu geçiş, yakın zamanda açılan iki fabrika da dahil olmak üzere Hindistan'daki beş fabrikada üretimin artırılmasıyla birlikte gerçekleşiyor. Apple, ABD’ye gönderilen iPhone’ların üretiminde Çin’e olan bağımlılığını azaltmak için uzun süredir çalışıyor.

Bloomberg’e göre Tata Group’un işlettiği fabrikalar, önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan’daki iPhone üretiminin yarısını üstlenecek. Apple’ın yıllardır birlikte çalıştığı Foxconn da Bangalore’daki üretim merkezi aracılığıyla bu sürece dahil.

iPhone 17 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor ancak kesin tarih henüz belli değil. Standart iPhone 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerine ek olarak, iPhone Air isimli daha ince ve üst segment bir versiyonun da duyurulması bekleniyor. Daha uygun fiyatlı iPhone 17e’nin ise, iPhone 16e’de olduğu gibi, 2026’nın başlarında piyasaya sürülmesi muhtemel.

ABD’de Trump yönetimi, Apple’ın üretimi yurtdışında sürdürmesi halinde iPhone’lara gümrük vergisi koymakla tehdit etmişti. Ancak kısa süre önce Apple, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamayla yeni “Amerikan Üretim Programı” kapsamında ABD’ye 100 milyar dolar ek yatırım yapacağını duyurdu. Bu adım, şirketin yurt içinde daha fazla bileşen üretmek için açıkladığı toplam 600 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası.

Her ne kadar Hindistan Trump yönetiminin değişken gümrük tarifesi politikalarından etkilenebilecek ülkeler arasında olsa da, Hindistan’dan gelen iPhone’lara şimdilik ek vergi uygulanmadı. ABD Ticaret Bakanlığı, hangi sektörlerin ulusal güvenlik açısından kritik sayılacağına karar vermeye çalışıyor. Bu nedenle Apple’ın şimdilik olabildiğince çok iPhone’u Hindistan’dan ABD’ye sevk etmek istiyor.

