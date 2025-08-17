iPhone 17 Pro: Apple, küresel eSIM stratejisine hemen geçmiyor

Tam Boyutta Gör Apple, dijital geleceğe doğru adımlarını yavaş ama kararlı bir şekilde atmaya devam ediyor. ABD’de iPhone 14 ile başlayan yalnızca eSIM uygulaması, fiziksel SIM kart tepsisinin kalkmasına yol açtı. Ancak iPhone 17 Pro’ya dair yeni sızıntılar, Apple’ın küresel çapta hâlâ fiziksel SIM kullanımını tamamen sonlandırmadığını gösteriyor. İnternete sızan görseller, bazı bölgelerde iPhone 17 Pro’nun fiziksel SIM kart tepsisine sahip olacağını ortaya koyuyor.

Bazı bölgelerde fiziksel SIM kart tepsisi devam edecek

Sızıntıyı paylaşan kaynak Majin Bu’ya göre paylaşılan görseller iPhone 17 Pro’nun en üst düzey amiral gemisi modeli olarak bazı pazarlarda kullanıcıların alışık olduğu fiziksel SIM deneyimini koruyacağını gösteriyor. Apple, küresel SIM kartsız ürün vizyonuna hâlâ hazır görünmüyor ve bu durum, teknoloji devinin her pazarda eSIM’e geçiş sürecini yavaş ve kontrollü yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir rapor, Apple’ın sadece eSIM yaklaşımını daha fazla ülkeye yaymayı düşündüğünü belirtmişti. Raporda özellikle ultra ince model iPhone 17 Air’ın hedef alındığı ve bazı bölgelerde SIM kart tepsisiz satılacağı öne sürülüyordu. Ancak hangi ülkelerde bu uygulamanın geçerli olacağı net değildi. Yeni Pro sızıntısı, Apple’ın farklı modellerle farklı pazarlara uyum sağladığını ve geçişi adım adım yaptığına işaret ediyor.

Fiziksel SIM tepsisi, kullanıcılar için küçük bir detay gibi görünse de Apple’ın küresel stratejisi hakkında önemli ipuçları veriyor. Özellikle eSIM kullanımının hâlâ düşük olduğu ülkelerde fiziksel SIM bulundurmak, Pro modeliyle kullanıcı deneyimini güvence altına almayı sağlıyor. Böylece Apple, hem dijital dönüşümü teşvik ediyor hem de kullanıcı alışkanlıklarını göz ardı etmiyor.

