    iPhone 18 yol haritası paylaşıldı: 5 farklı model geliyor

    Apple, iPhone 18 serisinde radikal bir değişime hazırlanıyor. Temel model kalkarken, Air ve katlanabilir iPhone’un da dahil olduğu beş farklı model tanıtılacak.

    iPhone 18 yol haritası paylaşıldı: 5 farklı model geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, 2026'da tanıtacağı iPhone 18 serisiyle birlikte ürün stratejisinde köklü bir değişime gidiyor. Gelen bilgilere göre, uzun süredir serinin giriş noktası olan "base" model rafa kalkacak. Bunun yerine Apple, katlanabilir iPhone ve daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak iPhone 18 Air'ı kullanıcılarla buluşturacak.

    Apple'ın iPhone 18 yol haritası netleşti

    ETNews tarafından paylaşılan rapora göre, iPhone 18 ailesi toplamda beş farklı modelden oluşacak. Bunlar iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone olacak. Ayrıca 2026 öncesinde, iPhone 16e'nin halefi olarak konumlandırılan iPhone 17e de piyasaya sürülecek. Böylece Apple, ürün gamını hem üst segmentte hem de orta-üst seviyede çeşitlendirmeyi hedefliyor.

    Bilmeyenler için katlanabilir iPhone, serinin en dikkat çeken modeli konumunda. Ancak bu cihazın 2.000 ila 2.500 dolar arasında değişen oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bu nedenle Apple'ın, katlanabilir modeli kitlelere yaymak yerine daha niş bir kullanıcı grubuna sunacağı düşünülüyor. Öte yandan iPhone 18 Air, daha erişilebilir fiyatıyla Apple ekosistemine giriş yapmak isteyenler için alternatif oluşturacak.

    Aslına bakacak olursak, Apple'ın bu strateji değişikliğinin arkasında, ürün gamındaki karmaşıklığı azaltma hedefi de bulunuyor. Şirket, yıllardır aynı dört model yaklaşımıyla ilerlese de, talebin farklı segmentlerde bölünmesi nedeniyle bazı modeller satış beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca yeni karar, Samsung'un geniş ürün gamıyla yakaladığı satış ivmesine yanıt niteliğinde olacak. Ancak şirketin Samsung'dan farklı olarak model sayısını kontrollü biçimde artırması bekleniyor.

