iPhone 18 ve iPhone 18e birlikte piyasaya çıkacak

iPhone 18 ve iPhone 18e
Kaynaklar iPhone 18 baz modelinin seride yer almayacağını ve yerine daha ince iPhone 18 Air modelinin olacağını iddia ediyor. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone 18 Fold/iPhone Fold ile birlikte seri tamamlanacak.
2027 Bahar aylarında ise firmanın iPhone 18 ve iPhone 18e modellerine odaklanacağı belirtiliyor. Bu modellerde biraz daha kırpılmış Apple A20 yonga seti yer alırken iPhone 18 modelinde biraz daha yüksek tazeleme hızının olacağı belirtiliyor.
Tarihte ilk kez oldukça kalabalık bir iPhone serisinin ortaya çıkacağı 2027 yılında uzmanlar rekabetin bu planı oldukça zorlayacağını tahmin ediyor. Farklı telefon modelleri ile tüketicinin kafası karışırken Android tarafının da rekabetçi modellere bu karışıklığı daha ileri götüreceği belirtiliyor.
