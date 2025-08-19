iPhone 18 ve iPhone 18e birlikte piyasaya çıkacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce sızdırılan iPhone 18 serisinin yol haritası önemli değişikliklerin bizi beklediğini göstermişti. 2026 yılında 4 farklı iPhone 18 modelinin piyasaya çıkacağı tahmin edilirken 2027 ilk aylarında ise bu rakam 6 olacak.

iPhone 18 ve iPhone 18e

Kaynaklar iPhone 18 baz modelinin seride yer almayacağını ve yerine daha ince iPhone 18 Air modelinin olacağını iddia ediyor. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone 18 Fold/iPhone Fold ile birlikte seri tamamlanacak.

2027 Bahar aylarında ise firmanın iPhone 18 ve iPhone 18e modellerine odaklanacağı belirtiliyor. Bu modellerde biraz daha kırpılmış Apple A20 yonga seti yer alırken iPhone 18 modelinde biraz daha yüksek tazeleme hızının olacağı belirtiliyor.

Tarihte ilk kez oldukça kalabalık bir iPhone serisinin ortaya çıkacağı 2027 yılında uzmanlar rekabetin bu planı oldukça zorlayacağını tahmin ediyor. Farklı telefon modelleri ile tüketicinin kafası karışırken Android tarafının da rekabetçi modellere bu karışıklığı daha ileri götüreceği belirtiliyor.

