Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlarını çökerten yeni bir karakter hatası tespit edildi!

    iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch cihazlarının çökmesine sebep olan yeni bir karakter hatası tespit edildi. İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bulunduğu tek bir mesaj, aygıtları çökertiyor.
    Beğen 1
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,3b
    67
    5
    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlarını çökerten yeni bir karakter hatası tespit edildi!
    Tam Boyutta Gör

    iPhone'ların çökmesine neden olan karakter hatalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bulunduğu bir mesajın neden olduğu hata, iPhone'ların yanı sıra iPad, Mac ve Apple Watch cihazlarının da çökmesine neden oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple öğretim programları ve içerikleriyle uzaktan eğitime destek oluyor"

    Cihazlar tek bir mesajla çöküyor

    İlk defa Telegram'da ortaya çıktığı ve ardından Twitter'da yayıldığı söylenen mesajın, işletim sistemindeki karakter uyumsuzluğundan ötürü iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac cihazları çökerttiği ifade ediliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS&iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlarını çökerten yeni bir karakter hatası tespit edildi!
    Tam Boyutta Gör

    Sindhi dilindeki karakterlerle birlikte İtalyan bayrağı emojisinin yer aldığı bu mesaj, cihazınıza gelir gelmez aygıtın çökmesine neden oluyor. Üstelik mesajın uygulama fark etmeksizin herhangi bir şekilde tarafınıza ulaşması, aygıtınızın çökmesi için yeterli.

    Dolayısıyla karakter uyumsuzluğundan kaynaklanan bu problemi gideren bir sistem güncellemesi yayınlanmadığı sürece (henüz yayınlanmamış olan iOS 13.4.5 güncellemesinin ikinci beta sürümünde düzeltildiği söyleniyor) herkes risk altında. Zira mesajın nereden geleceği belli olmadığı gibi gelen mesajlar da kullanıcının kontrolü dışında.

    Olası bir senaryoda; aygıtınızın çökmesi halinde DFU modunda geri yükleme yaparak, cihazınızı kurtarabilirsiniz. 

    Benzer bir sorun iki sene önce yaşanmıştı

    İki sene önce, iOS 11.2.5 işletim sistemi yüklü iPhone'ların Hindistan dilindeki Telugu karakterlerinin uyumsuz olduğu anlaşılınca, benzer bir sorun yaşanmıştı. 

    Apple, sorunun ortaya çıkmasına müteakip 1 hafta içerisinde yayınladığı iOS 11.2.6 güncellemesiyle problemi ortadan kaldırmıştı. Şirketin yakın zamanda yayınlayacağı güncellemelerle birlikte bu sorunu da çözeceği tahmin ediliyor. 



    https://www.reddit.com/r/jailbreak/comments/g6rpb8/release_capturetheflag_stop_italian_flag_emoji/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Türkiye'de toplam Koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti: İşte Türkiye'nin 23 Nisan Koronavirüs bilançosu
    6 sa.
    Görüntülü Skype aramalarında arka plan nasıl değiştirilir?
    9 sa.
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    eftaldiner (Eftal Diner) 7 dk.
    Bence bunu Apple bilerek yapıyor. Sürümü yükselttiriyor eski telefonları da bu sayede yavaş yavaş çöp ediyor...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Snbxudhsshzy 26 dk. yeni yorumcu
    Ne dandik leş bir yazılımsa düşün yani. Köleliğe para veriyorlar.

    Not : 200 liraya aldığım 5s kullanicisiyim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Delikli Nane (onur *****) 32 dk.
    ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    .V. 1 sa.
    Geçen de defender'da olmuştu, bir döküman iki nokta içerirse program komple safdışı kalıyormuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    anilburak 1 sa. yeni yorumcu
    COVID-20 🦠
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlarını çökerten yeni bir karakter hatası tespit edildi! Sonraki Zoom 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı 3 sa. Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı 3 sa. Apple, iPhone'lardan veri çalınabilmesine neden olan güvenlik açığını kabul etti 4 sa. Huawei Watch GT2, yeni güncellemeyle artık kandaki oksijen seviyesini izleyebiliyor 4 sa. Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android 4 sa. Apple kendi işlemcisi ile üreteceği Mac'i 2021'de piyasaya sürecek 5 sa. Daha güvenli Zoom 5.0 geliyor 6 sa. Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass'e geliyor 6 sa. Türkiye'de toplam Koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti: İşte Türkiye'nin 23 Nisan Koronavirüs bilançosu 6 sa. Dikkat! Soğutma fanıyla kişisel verileriniz çalınabilir 7 sa. YouTube uygulaması Galaxy Z Flip'e uyumlu hale geldi 7 sa. SK Hynix 128 katmanlı NAND Flash yongalarının hacimli üretimine başlıyor 8 sa. Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorunu giderildi 8 sa. Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor 9 sa. Huawei, Google Haritalar'ın alternatifini buldu: HERE WeGo 9 sa. Görüntülü Skype aramalarında arka plan nasıl değiştirilir? 10 sa. Toyota yeni crossover modelini resmen tanıttı: Yaris Cross 10 sa. 150 MP'lik kamerayla gelen ilk akıllı telefon Xiaomi modeli olacak 11 sa. Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı 11 sa. Google Duo yeni özellikleriyle performansı ve kaliteyi artırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Netflix'e rakip HBO Max'in çıkış tarihi kesinleşti: İşte detaylar
    DonanımHaber
    Disney'in Yeni Filmi Artemis Fowl'dan Fragman Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftanın Öne Çıkan Haberleri (13 Nisan - 19 Nisan)
    Bölüm Sonu Canavarı
    Format sonrası IDM - CRACK İkilemi
    DH Forum
    Netflixteki dizilerdeki eşcinsel sahnelerden artık gına geldi.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim