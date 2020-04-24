Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlarını çökerten yeni bir karakter hatası tespit edildi!

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iPhone'ların çökmesine neden olan karakter hatalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez İtalyan bayrağı ve Sindhi karakterlerinin bulunduğu bir mesajın neden olduğu hata, iPhone'ların yanı sıra iPad, Mac ve Apple Watch cihazlarının da çökmesine neden oluyor.

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Cihazlar tek bir mesajla çöküyor

İlk defa Telegram'da ortaya çıktığı ve ardından Twitter'da yayıldığı söylenen mesajın, işletim sistemindeki karakter uyumsuzluğundan ötürü iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac cihazları çökerttiği ifade ediliyor.

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Sindhi dilindeki karakterlerle birlikte İtalyan bayrağı emojisinin yer aldığı bu mesaj, cihazınıza gelir gelmez aygıtın çökmesine neden oluyor. Üstelik mesajın uygulama fark etmeksizin herhangi bir şekilde tarafınıza ulaşması, aygıtınızın çökmesi için yeterli.

Dolayısıyla karakter uyumsuzluğundan kaynaklanan bu problemi gideren bir sistem güncellemesi yayınlanmadığı sürece (henüz yayınlanmamış olan iOS 13.4.5 güncellemesinin ikinci beta sürümünde düzeltildiği söyleniyor) herkes risk altında. Zira mesajın nereden geleceği belli olmadığı gibi gelen mesajlar da kullanıcının kontrolü dışında.

Olası bir senaryoda; aygıtınızın çökmesi halinde DFU modunda geri yükleme yaparak, cihazınızı kurtarabilirsiniz.

Benzer bir sorun iki sene önce yaşanmıştı

İki sene önce, iOS 11.2.5 işletim sistemi yüklü iPhone'ların Hindistan dilindeki Telugu karakterlerinin uyumsuz olduğu anlaşılınca, benzer bir sorun yaşanmıştı.

Apple, sorunun ortaya çıkmasına müteakip 1 hafta içerisinde yayınladığı iOS 11.2.6 güncellemesiyle problemi ortadan kaldırmıştı. Şirketin yakın zamanda yayınlayacağı güncellemelerle birlikte bu sorunu da çözeceği tahmin ediliyor.

https://www.reddit.com/r/jailbreak/comments/g6rpb8/release_capturetheflag_stop_italian_flag_emoji/

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