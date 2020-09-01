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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.7 çıktı: iPhone'lara koronavirüs güncellemesi

    COVID-19 maruz kalma bildirimlerini işletim sistemi içerisine entegre eden iOS 13.7 güncellemesi yayınlandı. Böylelikle iPhone'unuza herhangi bir uygulama yüklemeden bu özelliği kullanabileceksiniz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13.7 çıktı: iPhone'lara koronavirüs güncellemesi
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    Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 maruz kalma bildirimleri, iOS 13.7 güncellemesiyle birlikte işletim sistemine dahil edildi. Koronavirüsün yayılmasını azaltmak için geliştirilen temas izleme projesinin ikinci ayağı olan bu gelişmeyle birlikte, akıllı telefon kullanıcıları artık telefonlarına herhangi bir uygulama indirmeden COVID-19 maruz kalma bildirimlerini kullanabiliyor.

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    Daha önce API yayınlanmıştı

    İki aşamalı olan bu projenin ilk fazında, yalnızca kamu sağlığı yetkililerinin kullanımına sunulan bir API (uygulama programlama arayüzü) yayınlanmıştı. Dolayısıyla maruz kalma bildirimlerini kullanabilmek için API'nin entegre edildiği bir halk sağlığı uygulamasının yüklenmiş olması gerekiyordu. 

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    Google ve Apple tarafından geliştirilen ortak temas izleme projesinin bugün hayata geçirilen ikinci aşamasında ise ülkelerin halk sağlığı kuruluşları bu programa izin verdikleri takdirde, kullanıcılar herhangi bir uygulama yüklemeden bu özellikten istifade edebilecek. 

    iOS 13.7 çıktı: iPhone'lara koronavirüs güncellemesi
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    Henüz Türkiye'de kullanılamıyor

    Önceden Ayarlar > Gizlilik > Sağlık bölümünde yer alan "maruz kalma bildirimleri" bölümüne, artık direkt olarak ayarlardan ulaşılabiliyor. Ayarlara girip maruz kalma bildirimleri bölümünden karşılaşma bildirimlerini açarak, COVID-19 maruz kalma bildirimlerini aktif edebilirsiniz (şu an Türkiye'de kullanılamıyor).

    Bu özelliğinin aktif edilmesi halinde, Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonlar haberleşmeye başlıyor ve bu etkileşimi anonim olarak kayıt altına alıyor. Daha sonra şayet bu kişilerden biri COVID-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

    Güncelleme alan cihazlar

    iPhone'lar için iOS 13.7 yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.7 güncellemesi yayınlanmış durumda. İşte güncelleme alan cihazların listesi:

    iOS 13.7 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPod Touch (7. nesil)

    iPadOS 13.7 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    Güncellemeleri cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   



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    gowlet 1 hf. en beğenilen
    iPhone 6 kullananlar ölsün mü?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 hf.
    beta 7 haftaya gelir o zaman
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    FantomİçinF (x y) 1 hf.
    Geldi ama yüklemedim 13.6.1den memnunum deneyen oldu mu pil vs hakkında?
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    tonodias 1 hf. (düzenlendi)
    Süper bi özellik ama insan kalmaz sonrasında buyrun kullanın denir :)
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    zerenerhan (Erhan Zeren) 1 hf.
    Eee yokmu batarya ve performans yorumları. Bende batarya sanki biraz erken biter gibi. Performansta degişen yok gibi. İp8 plus batarya %86 bu arada
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    lucifered 1 hf. yeni yorumcu
    Türkiyede zaten hangi özellik kullanılabiliyor ki... Aslında yararlı bişi olmuş
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    Türkiye'ye gelse de kullanmayacağım, yanından yöresinden merak edip açmayacağım bir özellik. HES'i de yüklemem aynı şekilde.
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    Walking On Air (Sinan Yildirim) 1 hf.
    Bu özellik Türkiye’ye gelene kadar virüs kalmaz zaten
    Yanıtla +2
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    cangunner (Can G) 1 hf.
    Türkiye'de hala kullanılamıyor diğer özellikler gibi...
    Yanıtla +1
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    zerenerhan (Erhan Zeren) 1 hf.
    Sistem hızlandırma ve şarj olayına yüklenseler daha iyi olacak. 14 gelmeden ayar verselerdi 13 e
    Yanıtla +3
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    goodbyeeverybody 1 hf.
    7. güncelleme? Apple sen mükemmel bir detaysın!
    1 Yanıt Yanıtla
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. goodbyeeverybody
    Rekor oldu bu bir sürüme 7 güncelleme. En fazla 4 sürüm çıkıyordu.
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    7975 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 13.7, ios 13.7 güncellemesi ve
    8 etiket daha coronavirus COVID-19 maruz kalma bildirimi ios 13.7 yenilikler Apple iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cep İşletim Sistemleri
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