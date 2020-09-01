iOS 13.7 çıktı: iPhone'lara koronavirüs güncellemesi

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Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 maruz kalma bildirimleri, iOS 13.7 güncellemesiyle birlikte işletim sistemine dahil edildi. Koronavirüsün yayılmasını azaltmak için geliştirilen temas izleme projesinin ikinci ayağı olan bu gelişmeyle birlikte, akıllı telefon kullanıcıları artık telefonlarına herhangi bir uygulama indirmeden COVID-19 maruz kalma bildirimlerini kullanabiliyor.

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Daha önce API yayınlanmıştı

İki aşamalı olan bu projenin ilk fazında, yalnızca kamu sağlığı yetkililerinin kullanımına sunulan bir API (uygulama programlama arayüzü) yayınlanmıştı. Dolayısıyla maruz kalma bildirimlerini kullanabilmek için API'nin entegre edildiği bir halk sağlığı uygulamasının yüklenmiş olması gerekiyordu.

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Google ve Apple tarafından geliştirilen ortak temas izleme projesinin bugün hayata geçirilen ikinci aşamasında ise ülkelerin halk sağlığı kuruluşları bu programa izin verdikleri takdirde, kullanıcılar herhangi bir uygulama yüklemeden bu özellikten istifade edebilecek.

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Henüz Türkiye'de kullanılamıyor

Önceden Ayarlar > Gizlilik > Sağlık bölümünde yer alan "maruz kalma bildirimleri" bölümüne, artık direkt olarak ayarlardan ulaşılabiliyor. Ayarlara girip maruz kalma bildirimleri bölümünden karşılaşma bildirimlerini açarak, COVID-19 maruz kalma bildirimlerini aktif edebilirsiniz (şu an Türkiye'de kullanılamıyor).

Bu özelliğinin aktif edilmesi halinde, Bluetooth LE teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonlar haberleşmeye başlıyor ve bu etkileşimi anonim olarak kayıt altına alıyor. Daha sonra şayet bu kişilerden biri COVID-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin telefonunda kaydedilen anahtarlar sunucuya yükleniyor ve bu kişinin temasta bulunduğu herkese bilgilendirme mesajı gönderiliyor.

Güncelleme alan cihazlar

iPhone'lar için iOS 13.7 yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.7 güncellemesi yayınlanmış durumda. İşte güncelleme alan cihazların listesi:

iOS 13.7 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

iPadOS 13.7 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

Güncellemeleri cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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