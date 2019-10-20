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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13'deki karanlık mod pil ömrünü etkiliyor mu?

    iOS 13'ün getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden biri olan karanlık mod, gerçekten pil ömrünü artırıyor mu? İşte karanlık modun iPhone'ların batarya süresine etkisi:
    1 sa.
    1,1b
    47
    3
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13'deki karanlık mod pil ömrünü etkiliyor mu?
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    iOS 13 ile birlikte kullanıma sunulan karanlık mod özelliği, birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Peki karanlık modun pil ömrüne nasıl bir etkisi var? PhoneBuff isimli YouTube kanalı, bir robot aracılığıyla karanlık modun batarya süresi üzerindeki etkisini test etti.

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    Karanlık mod pil ömrünü uzatıyor

    Test için iki adet iPhone XS kullanan YouTube kanalı; robot kolu aracılığıyla Google Haritalar ve YouTube gibi çeşitli uygulamalar üzerinde işlemler yaptı. İnsan hatasının neredeyse sıfıra indirgendiği testte telefonların ekran parlaklığı ise 200 nits olarak ayarlandı.

    İşletim sistemi ve uygulamalar üzerinde koyu modun kapalı olduğu iPhone XS, 7 saat 33 dakika sonra tamamen kapandı. Aynı süre zarfında koyu modun açık olduğu iPhone XS'in ise daha %30 şarjı vardı. Bu da koyu modun iPhone'lar üzerinde %30 pil tasarrufu sağladığını ortaya koyuyor. 

    iOS 13'deki karanlık mod pil ömrünü etkiliyor mu?
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    Bir başka önemli detaysa kullanılan telefonların OLED ekranlı olması. Önemli diyoruz zira OLED ekranlarda her bir piksel ayrı ayrı aydınlatılır ve siyah renklerde ilgili pikseller aydınlatılmaz. Böylelikle hem enerji tasarrufu sağlanır hem de siyahlar daha gerçekçi görünür.

    Ancak benzer bir durum LCD ekranlı iPhone XR, iPhone 11 veya iPhone X öncesi modellerde söz konusu değil. Dolayısıyla koyu modun LCD ekranlı iPhone'lar üzerinde bu denli bir etkisi olmayacaktır. Zira LCD ekranlarda siyah olan yerlerde bile ekran aydınlatılmaya devam ettiği için pil tasarrufu daha düşük düzeyde seyredecektir.



    https://www.youtube.com/watch?v=qbxdHpD5jWw Yorum Yaz
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    cansev07 1 sa. en beğenilen
    Bence bütün telefonlarda ve uygulamalarda olması geren bir mod. Hem göz yormuyor hem pilden tasarruf sağlanıyor.
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    Symbianist 58 dk.
    Karanlık modun LCD ekranlarda en ufak bir enerji tasarrufu dahi yoktur. Dolayısıyla OLED ekranlı bir model kullanmıyorsanız bu özellik sadece gece gözlerinizi fazla yormamanıza yarar. Onun dışında enerji tasarrufu gibi bir artı sunmaz.
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    dr20mouse 1 sa.
    Ekran oledse etkiler lcd’yse etkilemez.
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    cansev07 1 sa. en beğenilen
    Bence bütün telefonlarda ve uygulamalarda olması geren bir mod. Hem göz yormuyor hem pilden tasarruf sağlanıyor.
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