16 inç MacBook Pro son macOS beta sürümünde göründü

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Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı 16 inç ekranlı MacBook Pro, macOS Catalina 10.15.1 beta sürümlerinde boy gösterdi. Böylelikle yeni bir klavye ile geleceği söylenen 16 inç MacBook Pro modelinin tasarım detayları da gün yüzüne çıktı.

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16 inç MacBook Pro tasarımı nasıl olacak?

Mevcut MacBook Pro modelleriyle aynı tasarım anlayışını sürdüren yeni 16 inç MacBook Pro, çerçeveleri biraz daha traşlanmış bir ekranla gelecek. Bu da 15 inç ekranlı MacBook Pro'dan boyut olarak çok da büyük bir dizüstü görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

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15 inç (sol) - 16 inç (sağ)

Beta sürecindeki işletim sisteminde ortaya çıkan dosyalar, yeni MacBook Pro modelinin uzay girisi ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacağına işaret ediyor. Ayrıca görüntülere dikkatli bakıldığında klavye tasarımında da bir farklılık olduğu göze çarpıyor. Buna göre Apple; sol taraftaki ESC tuşu ile dokunmatik düğmeyi fiziksel olarak ayırmış olabilir.

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16 inç MacBook Pro özellikleri

3072 x 1920 piksel çözünürlüğünde bir ekranla gelmesi beklenen dizüstüye, Intel'in 9. nesil Coffee Lake işlemci ailesinin güç vermesine kesin gözüyle bakılıyor. İşlemciyi 8 çekirdekli Core i9 modeline kadar konfigüre edebilmek de mümkün olacak.

Kelebek klavye mekanizması yüzünden başı sık sık ağrıyan Apple'ın yeni bir klavye mekanizmansı üzerinde çalıştığı biliniyor. Ortaya çıkan görseller, 16 inç MacBook Pro'nun yeni makas tipi klavye mekanizması ile gelebileceğine işaret ediyor.

96W USB-C şarj aleti ile kutudan çıkması beklenen 16 inç MacBook Pro'nun Kasım ayında lanse edilmesi bekleniyor.

https://www.macg.co/mac/2019/10/macos-10151-renferme-le-macbook-pro-16-109123