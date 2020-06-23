iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone ve iPad klavyesine emoji araması eklendi

Teknoloji Editörü
iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemleri ile birlikte, iPhone ve iPad klavyelerine emoji arama seçeneği eklenecek. Küçük ama bir o kadar da işlevsel olan bu özellik sayesinde, istediğiniz emojiyi bulmak çok daha kolay.İlginizi Çekebilir iOS 14 önemli kamera iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor
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İstediğiniz emojiyi bulmak artık daha kolay
macOS'de uzun zamandır bulunan klavyedeki emoji arama özelliği , iOS 14 ve iPadOS 14 güncellemeleriyle birlikte iPhone ve iPad cihazlarında da kullanıma sunulacak.
Klavyenin sol altında bulunan emoji ikonuna dokunulduğunda açılan emoji satırının üstünde çıkan arama barına "kalp", "gülen yüz" gibi kelime ya da kelime öbekleri yazdığınızda, arama metniyle eşleşen emojilerin listelendiği bir şerit kullanıcıları karşılayacak.
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