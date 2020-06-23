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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone ve iPad klavyesine emoji araması eklendi

    iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte, iPhone ve iPad klavyelerine emoji arama seçeneği eklenecek. Küçük ama bir o kadar da işlevsel olan bu özellikle birlikte istediğiniz emojiyi bulmak çok daha kolay.
    52 dk.
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone ve iPad klavyesine emoji araması eklendi
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    iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemleri ile birlikte, iPhone ve iPad klavyelerine emoji arama seçeneği eklenecek. Küçük ama bir o kadar da işlevsel olan bu özellik sayesinde, istediğiniz emojiyi bulmak çok daha kolay.

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    İstediğiniz emojiyi bulmak artık daha kolay

    macOS'de uzun zamandır bulunan klavyedeki emoji arama özelliği , iOS 14 ve iPadOS 14 güncellemeleriyle birlikte iPhone ve iPad cihazlarında da kullanıma sunulacak.

    iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone ve iPad klavyesine emoji araması eklendi
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    Klavyenin sol altında bulunan emoji ikonuna dokunulduğunda açılan emoji satırının üstünde çıkan arama barına "kalp", "gülen yüz" gibi kelime ya da kelime öbekleri yazdığınızda, arama metniyle eşleşen emojilerin listelendiği bir şerit kullanıcıları karşılayacak. 



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Laazzz 13 dk.
    Zaten bu özellik mevcut.
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    jasonw 27 dk.
    Şu anda da bu özellik zaten var. Ben mi yanılıyorum?
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