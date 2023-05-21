iOS 16.6 ile iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması iPhone'lara geliyor

iOS 16.6 Beta sürümünde görünüyor
Apple Cuma günü ilk iOS 16.6 beta sürümünü kullanıma sunmaya başladı ve sürüme eklediği özellikler arasında iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması da yer alıyor. Ayarlar uygulamasındaki yeni bir seçenek, Apple'ın bu araç üzerinde çalıştığını göstermekte. Ama şu an için İletişim Anahtarı Doğrulama özelliğini etkinleştirmek mümkün değil.
Bilgisayar korsanlarına karşı koruma
iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması'nın aktif olarak çalışabilmesi için iMessage görüşmesindeki herkesin bu özelliği etkinleştirmiş olması gerekmekte. Bu yenilikle birlikte Apple, birisinin bir hesaba sahte bir cihaz eklediğini tespit ettiğinde otomatik bir uyarı gönderecek. Şirket bu özelliğin hükümet yetkilileri ve gazeteciler gibi devlet destekli bilgisayar kullanan insanları, bilgisayar korsanlarından korumasını öngörüyor. Bu özellik Apple'ın, iOS 17'den önce iOS16'ya getirmesi beklenen yeniliklerden birisi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.