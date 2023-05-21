iOS 16.6 ile iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması iPhone'lara geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın sonlarında Apple, dijital tehditlerle karşı karşıya kalanların konuşmalarını, kötü niyetli kişilerden korumalarına olanak tanıyacağını söylediği iMessage İletişim Anahtarı Doğrulama aracını duyurmuştu. Şirket bu güvenlik özelliğinin 2023 yılında kullanıma sunulacağı sözünü vermişti. WWDC 2023'ün başlamasına kısa bir süre kala, iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması iOS 16.6'nın yayınlanmasıyla birlikte gelecek gibi görünüyor.

iOS 16.6 Beta sürümünde görünüyor

Apple Cuma günü ilk iOS 16.6 beta sürümünü kullanıma sunmaya başladı ve sürüme eklediği özellikler arasında iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması da yer alıyor. Ayarlar uygulamasındaki yeni bir seçenek, Apple'ın bu araç üzerinde çalıştığını göstermekte. Ama şu an için İletişim Anahtarı Doğrulama özelliğini etkinleştirmek mümkün değil.

iOS 16.5 rahatsız edici hatasıyla birlikte geldi 23 sa. önce eklendi

Bilgisayar korsanlarına karşı koruma

iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması'nın aktif olarak çalışabilmesi için iMessage görüşmesindeki herkesin bu özelliği etkinleştirmiş olması gerekmekte. Bu yenilikle birlikte Apple, birisinin bir hesaba sahte bir cihaz eklediğini tespit ettiğinde otomatik bir uyarı gönderecek. Şirket bu özelliğin hükümet yetkilileri ve gazeteciler gibi devlet destekli bilgisayar kullanan insanları, bilgisayar korsanlarından korumasını öngörüyor. Bu özellik Apple'ın, iOS 17'den önce iOS16'ya getirmesi beklenen yeniliklerden birisi.

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iOS 16.6 ile iMessage İletişim Anahtarı Doğrulama aracı geliyor