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    Anlık Bildirim

    iOS 16.5 yükleyenler can sıkıcı bir hata ile karşı karşıya

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 16.5 güncellemesini yükleyen Apple kullanıcıları bir sorunla karşılaştı. Bu sorun, bazı kullanıcılar için rahatsız edici düzeyde olabilir.
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    iOS 16.5 rahatsız edici hatasıyla birlikte geldi Tam Boyutta Gör
    Apple geçtiğimiz günlerde iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemesini yayınladı. Ancak Apple'ın USB 3 Kamera Adaptörü'nü kullananlar bir sorun ile karşı karşıya. Bu adaptörde iPhone ve iPad'e kamera, mikrofon ya da USB ile çalışan başka bir aksesuar bağlamak için bir USB-A portu bulunuyor. Ayrıca iPhone ve iPad'i şarj etmek için Lightning portu içermekte.

    Yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılarda çalışmıyor

    iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemesinden sonra, etkilenen kullanıcılar adaptörün artık her iki bağlantı noktasına bağlı hiçbir aygıta güç vermediğini belirtmekte.

    Sorun büyük olasılıkla gelecekteki bir iOS sürümünde ele alınması gereken bir yazılım hatasından kaynaklanmakta. Ancak bu sorunun altta yatan nedeni bilinmiyor. Apple iOS 16.6'nın ilk beta sürümünü geliştiricilere sundu, ama güncellemenin yayınlanmasına muhtemelen haftalar var. Zira şirket hatayı daha erken düzeltmek istiyorsa bir iOS 16.5.1 güncellemesi gerekli olabilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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