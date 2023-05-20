iOS 16.5 yükleyenler can sıkıcı bir hata ile karşı karşıya

Yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılarda çalışmıyor
iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemesinden sonra, etkilenen kullanıcılar adaptörün artık her iki bağlantı noktasına bağlı hiçbir aygıta güç vermediğini belirtmekte.
Sorun büyük olasılıkla gelecekteki bir iOS sürümünde ele alınması gereken bir yazılım hatasından kaynaklanmakta. Ancak bu sorunun altta yatan nedeni bilinmiyor. Apple iOS 16.6'nın ilk beta sürümünü geliştiricilere sundu, ama güncellemenin yayınlanmasına muhtemelen haftalar var. Zira şirket hatayı daha erken düzeltmek istiyorsa bir iOS 16.5.1 güncellemesi gerekli olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.