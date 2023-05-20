iOS 16.5 yükleyenler can sıkıcı bir hata ile karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Apple geçtiğimiz günlerde iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemesini yayınladı. Ancak Apple'ın USB 3 Kamera Adaptörü'nü kullananlar bir sorun ile karşı karşıya. Bu adaptörde iPhone ve iPad'e kamera, mikrofon ya da USB ile çalışan başka bir aksesuar bağlamak için bir USB-A portu bulunuyor. Ayrıca iPhone ve iPad'i şarj etmek için Lightning portu içermekte.

Yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılarda çalışmıyor

iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 güncellemesinden sonra, etkilenen kullanıcılar adaptörün artık her iki bağlantı noktasına bağlı hiçbir aygıta güç vermediğini belirtmekte.

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Sorun büyük olasılıkla gelecekteki bir iOS sürümünde ele alınması gereken bir yazılım hatasından kaynaklanmakta. Ancak bu sorunun altta yatan nedeni bilinmiyor. Apple iOS 16.6'nın ilk beta sürümünü geliştiricilere sundu, ama güncellemenin yayınlanmasına muhtemelen haftalar var. Zira şirket hatayı daha erken düzeltmek istiyorsa bir iOS 16.5.1 güncellemesi gerekli olabilir.

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iOS 16.5 rahatsız edici hatasıyla birlikte geldi