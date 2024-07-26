Realme Watch S2’nin tasarımı ve detaylı özellikleri ortaya çıktı

Realme, 30 Temmuz’da yeni Watch S2 modeli ile birlikte Realme 13 Pro 5G serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon serisi, standart Realme 13 Pro 5G ve Realme 13 Pro+ 5G modellerini içeriyor. Şirket, cihazların tasarımı ve kamera özellikleri hakkında daha önce bazı ipuçları vermişti. Şimdiyse, Realme Watch S2'nin tasarımı ve temel özellikleri de gün yüzüne çıktı.
Realme Watch S2, yuvarlak bir kadrana ve paslanmaz çelik bir gövdeye sahip olacak. Şirketin sosyal medya platformu X’te paylaştığı tanıtım görsellerinde, akıllı saatin mavi ve gri silikon kayış seçeneklerinin yanı sıra metal kayışla da sunulacağı görülüyor. Saatin sağ kenarında bir taç ve ek bir düğme bulunacak.
Realme Watch S2, toz ve su geçirmezlik için IP68 derecesine sahip ve bu nedenle spor yaparken ya da suyla temas gerektiren günlük işlerde kullanılabilir. Çinli teknoloji şirketi, akıllı saatin 380mAh pil ile destekleneceğini ve yapay zeka destekli optimizasyonlarla 20 güne kadar pil ömrü sunacağını belirtti. Ayrıca, akıllı saatin 110 ön ayarlı spor modu destekleyeceği de doğrulandı.
Önceki duyurulara göre Realme Watch S2, ChatGPT tarafından desteklenen yapay zeka tabanlı kişisel asistan ve bir yapay zeka sesli asistan ile gelecek. Sızan bilgilere göre, saat aynı zamanda Bluetooth arama desteği de sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.