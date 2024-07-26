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    Realme Watch S2’nin tasarımı ve detaylı özellikleri ortaya çıktı

    Akıllı saat meraklıları için iyi bir alternatif olması beklenen Realme Watch S2’nin tasarımı ve merak edilen özelliklerinden bazıları gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

    Realme Watch S2’nin tasarımı ve detaylı özellikleri ortaya çıktı

    Realme, 30 Temmuz’da yeni Watch S2 modeli ile birlikte Realme 13 Pro 5G serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon serisi, standart Realme 13 Pro 5G ve Realme 13 Pro+ 5G modellerini içeriyor. Şirket, cihazların tasarımı ve kamera özellikleri hakkında daha önce bazı ipuçları vermişti. Şimdiyse, Realme Watch S2'nin tasarımı ve temel özellikleri de gün yüzüne çıktı.

    Realme Watch S2, yuvarlak bir kadrana ve paslanmaz çelik bir gövdeye sahip olacak. Şirketin sosyal medya platformu X’te paylaştığı tanıtım görsellerinde, akıllı saatin mavi ve gri silikon kayış seçeneklerinin yanı sıra metal kayışla da sunulacağı görülüyor. Saatin sağ kenarında bir taç ve ek bir düğme bulunacak.

    Realme Watch S2, toz ve su geçirmezlik için IP68 derecesine sahip ve bu nedenle spor yaparken ya da suyla temas gerektiren günlük işlerde kullanılabilir. Çinli teknoloji şirketi, akıllı saatin 380mAh pil ile destekleneceğini ve yapay zeka destekli optimizasyonlarla 20 güne kadar pil ömrü sunacağını belirtti. Ayrıca, akıllı saatin 110 ön ayarlı spor modu destekleyeceği de doğrulandı.

    Önceki duyurulara göre Realme Watch S2, ChatGPT tarafından desteklenen yapay zeka tabanlı kişisel asistan ve bir yapay zeka sesli asistan ile gelecek. Sızan bilgilere göre, saat aynı zamanda Bluetooth arama desteği de sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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