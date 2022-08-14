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Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı cihazlar hakkındaki detaylar netleşmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda resmiyet kazanması beklenen iPad 10'un ilk görüntüleri internete düştü. Söz konusu görsellerin daha önce internete sızdırılan çizimleri temel aldığını belirtelim.

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Yayınlanan görüntülere bakılırsa 10. nesil iPad yerleşik parmak izi tarayıcısına sahip Ana Ekran tuşunu koruyacak. Ayrıca yenilenen arka kamera modülü de dikkat çekiyor Apple'ın yeni giriş seviyesi tableti daha yuvarlak köşeleri ve daha ince ekran çerçeveleri ile premium iPad Pro'ya benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak.

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Fiyatı da ortaya çıktı

iPad 10'un teknik özellikleri ile ilgili bazı detaylar da paylaşıldı. Çinli bir kaynağa göre cihaz 10.5 inç ekran, iPhone 12 serisi akıllı telefonlarda kullanılan Apple A14 işlemci ve 5G desteğinin yanı sıra Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı modüllerine sahip olacak.

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Apple, iPadOS 16'nın çıkışını Ekim ayına ertelediği için tabletin de Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyat etiketi konusunda da bazı bilgiler ver. Şirketin 10. nesil iPad'i 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmayı planladığı söyleniyor.

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iPad 10'un render görüntüleri yayınlandı