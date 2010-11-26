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iPad 2, FaceTime uygulamasına ve Retina ekrana sahip olabilir

Apple'ın satış rekorları kıran tableti iPad'in bir sonraki modelinde FaceTime özelliği ve Retina ekran yer alabilir.
8 yıl
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iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın satış rekorları kıran ve teknoloji dünyasında tablet pazarında çok büyük bir paya sahip olan tableti iPad'in bir sonraki modeli (iPad 2?) hakkında bazı söylentiler ortaya çıktı.

Apple'ın olası bir iPad 2 modelinde FaceTime uygulamasına ve Retina ekrana yer vermesi bekleniyor. iPad 2 için tahmin edilen yenilikler şu şekilde listenmiş;

Retina ekran: iPhone 4 ile teknoloji severlerin beğenisine sunulan Retina ekranın iPad 2'de de yer alması kaçınılmaz görünüyor. Bir diğer ihtimal ise Gorilla Glass teknolojisi olarak belirtiliyor.

3 eksenle jiroskop: Apple'ın iPhone 4'te yer verdiği 3 eksenli jiroskop iPad 2'de yer alması beklenen muhtemel yeniliklerden biri olarak vurgulanıyor.

Daha gelişmiş mobilite: iPad 2'nin mobilite anlamında geliştirilebilmesi yolunda 3 alternatif var. Bunlardan ilki daha küçük boyutlarda yapılması, ikinci seçenek daha hafif olarak tasarlanması, son seçenek ise GSM/CDMA teknolojilerine yer verilmesi.

USB bağlantı desteği: iPad kullanıcılarının en çok isteyeceği özelliklerden biri olan USB bağlantı desteğinin iPad 2'de yer alması bekleniyor.

Apple'ın tableti iPad'in 2. nesil modeli iPad 2 ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.


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Vipracing 8 yıl
Aman IPS panel kullansınlarda yine.Ram artışı&kamera(Face time) ya kesin gözü ile bakıyorum.
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volcano2K 8 yıl
Amoled ekran olma ihtimalini okumuştum ,USB bencede olmaz. İşlemci falanda aynı kalır. Facebook time ve foyo için one arkaya kamera ararlar ve jiroskop gelir
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mehmednaim 8 yıl
usb güvenlik açığı demektir, güvenlik açığı da performans düşmesine ve de prestij düşmesine sebep olur doğal olarak. apple asla yapmaz öyle birşeyi. performans düşecek diye flash desteği vermiyor adam.
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korayus 8 yıl
Adobe Flash desteği gelse keşke. Biliyorum tam bir hayal ama bu da benim hayalim işte...
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lk1973 8 yıl
Ekran boyutunun daha küçük olmayacağının kesin bir dille ifade eden steve jobs nedeniyle diğer iddialarında hiçbir önemi kalmamış oluyor ipad2 için. Belki sadece kamera, jiroskop ve ekran pikselinde birazcık iyileşme olabilir.
Saygılar.
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The Force 8 yıl
Eğer fotoğraf makinelerini direkt olarak bağlayabileceğimiz bir USB girişi koyarlarsa kaliteli ekranıyla fotoğrafla uğraşan kişiler tarafından çok tercih edilir. Bazen küçük fotoğraf makinesi ekranı yetmeyebiliyor ve o anda kontrol edilip hatta yollanması gereken fotoğraflar olabiliyor. Photoshop'un da resmi bir iOS programına sahip olduğu düşünülürse bence Apple bu alana oynarsa başarılı olur. USB girişi koyarsa ama eminim büyük kısıtlamalara sahip olacaktır müzik ve video dosyaları açısından.
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technogen 8 yıl
Retina ekran biraz uzak ihtimal. USB dediğiniz gibi iTunes e bağlı olur. Ekran boyutuda değişmez. Geriye hafiflik daha uzun batarya süresi kalıyor. İşlemci gelistirilebilir. Grafik gosterim performansı arttırılır. Bir de oled teknolojisi hala 9.7 için 500$ civarında bu durum 100 $ lara gerilediğinde mumkun olabilir.
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logitech_5 8 yıl
retineya pek gerek yok. benim istedigim genis ekran olsun cozunurlugude ona gore ayarlansin yeter ama?
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thorismund 8 yıl
iPad 3 ünde gelecegını düşünürsek bence özellikleri kademe kademe koyuckalardır, belki bir kamera koyarlar diğer nesilde retina ekran usb felan filan...iphona da yaptıkları gibi
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hlttmz 8 yıl
pazardaki payını arttırmak için, retina display, usb, jiroskop, facetime, önce 3, arkada 8mp veya 5 mp kamera, gorilla glass. a yer vermesi muhtemel. bunların yanı sıra işlemci ve ramde üstün özellik eklemesi.
ve tahminim tasarımda da iphone 4e benzer tasarım kullanabilir. (anten sorunu düzeltilmiş bir biçimde)

Çünkü apple pazardaki payını elbette yükseltmek bunun için diğer rakiplerine karşın on planda olmak zorunda. mesela diğer ürünlerde usb mevcut. tabi apple usb yi kısıtlayarak eklemesi ayrı bi konu.
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Erasmus78 8 yıl
9,7" boyutlarındaki bir ekranın retina ekran olabilmesi için 2.660x1.772 piksel gibi abuk sabuk bir çözünürlükte olması gerekir ki bence bu çok saçma.
Belki ekranı 7" e indirip çözünürlüğü 1920x1280 piksel yaparlarsa retina ekran elde edilmiş olur. Ancak Steve JOBS un 7" tabletler için küçük olduğunu dile getirmiş olması da bu ihtimali zayıflatıyor.

Bu durumda en mantıklı çözüm 9,7" ekranda 2.048x1.536 piksel gibi bir çözünürlük değeri olabilir sanırım.
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Carnadormania 8 yıl
usb? asla sanmam.

öne 2 arkaya 5 mpx kamera atar retina ekran jiroskop koyarlar biter.
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Chidori 8 yıl

Carnadormania

usb? asla sanmam.

öne 2 arkaya 5 mpx kamera atar retina ekran jiroskop koyarlar biter.

Usb olmaz dönüştürücü aparat satar apple.

2. nesil diyoruz
O dediklerin anca 3. nesilde tamamlanır.
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Zuko 8 yıl
Olacak tabi. Bi FaceTime yaptılar, mac'e bile koydular.

USB olsa bile iTunes bağımlı olacaktır yine, bir işe yaramayacaktır yani.
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