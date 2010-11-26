iPad 2, FaceTime uygulamasına ve Retina ekrana sahip olabilir

Apple'ın satış rekorları kıran ve teknoloji dünyasında tablet pazarında çok büyük bir paya sahip olan tableti iPad'in bir sonraki modeli (iPad 2?) hakkında bazı söylentiler ortaya çıktı.
Apple'ın olası bir iPad 2 modelinde FaceTime uygulamasına ve Retina ekrana yer vermesi bekleniyor. iPad 2 için tahmin edilen yenilikler şu şekilde listenmiş;
Retina ekran: iPhone 4 ile teknoloji severlerin beğenisine sunulan Retina ekranın iPad 2'de de yer alması kaçınılmaz görünüyor. Bir diğer ihtimal ise Gorilla Glass teknolojisi olarak belirtiliyor.
3 eksenle jiroskop: Apple'ın iPhone 4'te yer verdiği 3 eksenli jiroskop iPad 2'de yer alması beklenen muhtemel yeniliklerden biri olarak vurgulanıyor.
Daha gelişmiş mobilite: iPad 2'nin mobilite anlamında geliştirilebilmesi yolunda 3 alternatif var. Bunlardan ilki daha küçük boyutlarda yapılması, ikinci seçenek daha hafif olarak tasarlanması, son seçenek ise GSM/CDMA teknolojilerine yer verilmesi.
USB bağlantı desteği: iPad kullanıcılarının en çok isteyeceği özelliklerden biri olan USB bağlantı desteğinin iPad 2'de yer alması bekleniyor.
Apple'ın tableti iPad'in 2. nesil modeli iPad 2 ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
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Saygılar.
ve tahminim tasarımda da iphone 4e benzer tasarım kullanabilir. (anten sorunu düzeltilmiş bir biçimde)
Çünkü apple pazardaki payını elbette yükseltmek bunun için diğer rakiplerine karşın on planda olmak zorunda. mesela diğer ürünlerde usb mevcut. tabi apple usb yi kısıtlayarak eklemesi ayrı bi konu.
Belki ekranı 7" e indirip çözünürlüğü 1920x1280 piksel yaparlarsa retina ekran elde edilmiş olur. Ancak Steve JOBS un 7" tabletler için küçük olduğunu dile getirmiş olması da bu ihtimali zayıflatıyor.
Bu durumda en mantıklı çözüm 9,7" ekranda 2.048x1.536 piksel gibi bir çözünürlük değeri olabilir sanırım.
öne 2 arkaya 5 mpx kamera atar retina ekran jiroskop koyarlar biter.
Usb olmaz dönüştürücü aparat satar apple.
2. nesil diyoruz O dediklerin anca 3. nesilde tamamlanır.
USB olsa bile iTunes bağımlı olacaktır yine, bir işe yaramayacaktır yani.