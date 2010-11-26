iPad 2, FaceTime uygulamasına ve Retina ekrana sahip olabilir

Apple'ın satış rekorları kıran ve teknoloji dünyasında tablet pazarında çok büyük bir paya sahip olan tableti iPad'in bir sonraki modeli (iPad 2?) hakkında bazı söylentiler ortaya çıktı.

Apple'ın olası bir iPad 2 modelinde FaceTime uygulamasına ve Retina ekrana yer vermesi bekleniyor. iPad 2 için tahmin edilen yenilikler şu şekilde listenmiş;

Retina ekran: iPhone 4 ile teknoloji severlerin beğenisine sunulan Retina ekranın iPad 2'de de yer alması kaçınılmaz görünüyor. Bir diğer ihtimal ise Gorilla Glass teknolojisi olarak belirtiliyor.

3 eksenle jiroskop: Apple'ın iPhone 4'te yer verdiği 3 eksenli jiroskop iPad 2'de yer alması beklenen muhtemel yeniliklerden biri olarak vurgulanıyor.

Daha gelişmiş mobilite: iPad 2'nin mobilite anlamında geliştirilebilmesi yolunda 3 alternatif var. Bunlardan ilki daha küçük boyutlarda yapılması, ikinci seçenek daha hafif olarak tasarlanması, son seçenek ise GSM/CDMA teknolojilerine yer verilmesi.

USB bağlantı desteği: iPad kullanıcılarının en çok isteyeceği özelliklerden biri olan USB bağlantı desteğinin iPad 2'de yer alması bekleniyor.

Apple'ın tableti iPad'in 2. nesil modeli iPad 2 ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz.