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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad mini 6 geliyor: 8.5 inç ekran, A14 işlemci, USB-C bağlantı noktası

    Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni kompakt iPad hakkında ilk detaylar internete düştü. iPad mini 6'nın Liquid Retina ekran, A14 işlemci ve USB-C portuyla geleceği bildiriliyor.
    18 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
    4,1b
    12
    8
    iPad
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPad mini 6 geliyor: 8.5 inç ekran, A14 işlemci, USB-C bağlantı noktası
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    Apple, 2020 itibarıyla tüm iPad'lerini güncelledi. Tek istisna iPad mini modeliydi. Ancak şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere bakılırsa önümüzdeki aylarda yeni bir kompakt iPad'le tanışacağız.

    Ayrıca Bkz. "Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar"

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    Yeni nesil iPad mini'ye ait prototiplerden birinin özellikleri internete sızdırıldı. 6. nesil iPad mini'nin 8.5 inç Liquid Retina ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Mevcut nesilde 7.9 inç ekran var.

    Lightning yerine USB-C portu

    iPad mini 6 tasarım olarak iPhone 12 serisi telefonlar, iPad Air 4 ve en son iPad Pro tarzında dizayn edilecek. Yeni tablet gücünü ise Apple A14 Bionic yonga seti ve 4 GB RAM'den alacak.

    iPad mini 6 geliyor: 8.5 inç ekran, A14 işlemci, USB-C bağlantı noktası
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    Yeni kompakt iPad'in Apple Pencil 2'yi destekleyececeği belirtiliyor. Ayrıca Lightning konnektörü yerine USB Type-C bağlantı noktası içereceğine yönelik bilgiler de var.

    iPad mini 6 önceki modelle aynı stereo hoparlörlere sahip olacak. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği veya nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı henüz bilinmiyor. Ancak yeni kompakt tablet gelecek yıl iPad Pro ile birlikte resmiyet kazanabilir.



    https://www.notebookcheck.net/Leaked-iPad-mini-6-specifications-point-to-Apple-s-tablet-being-a-smaller-version-of-the-iPad-Air-4-with-an-8-5-inch-display.503731.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen danlabilic
    İbnelik.
    Yanıtla +13
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    danlabilic (Danla Bilic) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    yeni ipadlere usb c koyupta iphone'lara koymama amacı ne tam olarak
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Cem300 (Cem Yılmaz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran yine yüksek hz değil sanırım..
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Air 4 te yoksa bunda hiç olmaz
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    TheJudgé 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Burdan anlıyoruz ki bir sonraki iphone Type-C olacak
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    Barni Moloztaş (Eren ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Type C olayı yeni değil ki..
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    esmerbuyucu (E. B.) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Hayır.
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    danlabilic (Danla Bilic) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    yeni ipadlere usb c koyupta iphone'lara koymama amacı ne tam olarak
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) danlabilic
    İbnelik.
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    fotifoti (foti ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) danlabilic
    seneye koyacak bişey kalsın diye. Mesela pil neden kötü? o da seneye düzeltilir.12'yi pas geçeceğim
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