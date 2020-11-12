iPad mini 6 geliyor: 8.5 inç ekran, A14 işlemci, USB-C bağlantı noktası

Tam Boyutta Gör

Apple, 2020 itibarıyla tüm iPad'lerini güncelledi. Tek istisna iPad mini modeliydi. Ancak şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere bakılırsa önümüzdeki aylarda yeni bir kompakt iPad'le tanışacağız.

Ayrıca Bkz. "Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar"

İlginizi Çekebilir

Apple’dan daha büyük ekranlı iPad ve iPad mini geliyor

Yeni nesil iPad mini'ye ait prototiplerden birinin özellikleri internete sızdırıldı. 6. nesil iPad mini'nin 8.5 inç Liquid Retina ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Mevcut nesilde 7.9 inç ekran var.

Lightning yerine USB-C portu

iPad mini 6 tasarım olarak iPhone 12 serisi telefonlar, iPad Air 4 ve en son iPad Pro tarzında dizayn edilecek. Yeni tablet gücünü ise Apple A14 Bionic yonga seti ve 4 GB RAM'den alacak.

Tam Boyutta Gör

Yeni kompakt iPad'in Apple Pencil 2'yi destekleyececeği belirtiliyor. Ayrıca Lightning konnektörü yerine USB Type-C bağlantı noktası içereceğine yönelik bilgiler de var.

iPad mini 6 önceki modelle aynı stereo hoparlörlere sahip olacak. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği veya nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı henüz bilinmiyor. Ancak yeni kompakt tablet gelecek yıl iPad Pro ile birlikte resmiyet kazanabilir.

https://www.notebookcheck.net/Leaked-iPad-mini-6-specifications-point-to-Apple-s-tablet-being-a-smaller-version-of-the-iPad-Air-4-with-an-8-5-inch-display.503731.0.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.