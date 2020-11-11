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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar

    Apple, yeni Mac'lere güç veren ARM tabanlı M1 işlemcisi için optimize edilmiş ilk uygulama ve oyunları duyurdu. Listede Adobe Photoshop, DaVinci Resolve ve Cinema 4D gibi önemli yazılımlar bulunuyor.
    14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
    1,8b
    14
    5
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar
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    Apple dün düzenlediği etkinlikte Apple Silicon işlemcili ilk Mac'leri tanıtmakla kalmadı aynı zamanda M1 isimli ilk özel işlemcisinin hangi uygulama ve oyunları destekleyeceğini de açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor"

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    Final Cut Pro, Logic Pro, GarageBand, iMovie, Safari vb. dahil olmak üzere Apple'ın kendi uygulamalarının tümü birinci günden itibaren M1 işlemciyle donatılmış Mac bilgisayarlarda kullanılabilecek.

    Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar
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    Apple ayrıca Apple Silicon işlemcili bilgisayarlara ilk gelecek üçüncü parti uygulama ve oyunların bir listesini de paylaştı:

    Uygulamalar

    • Adobe Lightroom
    • Adobe Photoshop
    • DaVinci Resolve
    • Cinema 4D
    • Nova (kod düzenleyici)
    • Hopscotch (çocuk kodlama uygulaması)
    • Mmhmm (görüntülü arama uygulaması )
    • Shapr3D (tasarım uygulaması)
    • OmniPlan
    • OmniGraffle
    • Affinity Publisher
    • MacFamilyTree
    • Vectornator
    • Microsoft Word, Excel ve PowerPoint

    Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar
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    Oyunlar

    • Baldur's Gate 3
    • Beyond a Steel Sky
    • Subnautica: Below Zero

    Şirket bu uygulamaların çoğu için yayınlanma tarihi vermedi. Lightroom'un önümüzdeki ay kullanıma sunulacağı biliniyor. Photoshop ve Adobe'nin "diğer amiral gemisi" uygulamaları ise 2021'in başlarında gelecek.

    Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar
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    Apple ayrıca lansman sırasında bazı iPhone ve iPad uygulamalarının da Apple Silicon işlemcili yeni Mac'ler üzerinde çalışacağını duyurdu. Bu uygulamaların listesini aşağıda bulabilirsiniz:

    • Among Us
    • Darkroom
    • HBO Max
    • Procreate
    • GOAT
    • Kitchen Stories
    • Graphite Sketchbook


    https://www.theverge.com/2020/11/10/21552492/apple-arm-macs-apps-availability-photoshop-word-microsoft-adobe Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple müthiş bir ekosistem oluşturdu. Bir uygulama yaz ve tüm platformlarda çalışsın noktasına geldi.
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    SKYFALL (Gökhan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple cihazlarini alip haril haril FPS vb oyunlari oynamayi dusunenler var.
    Bu cihazlar oyun cihazi degil.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) SKYFALL
    Aslında o da olsa Windows'a yaklaşmam bile
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Candy Crush yazılmamış hayret!
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geekbench skorları etkileyici fiyatına göre (11.000 macbook air) oldukça iyi bir iş başarmış zira yanlış görmediysem 9700k ile yakın performans rakamları var, fusion 360 ve keyshot kullanabildiğim gün almayı düşünürüm.
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