Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar

Apple dün düzenlediği etkinlikte Apple Silicon işlemcili ilk Mac'leri tanıtmakla kalmadı aynı zamanda M1 isimli ilk özel işlemcisinin hangi uygulama ve oyunları destekleyeceğini de açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor"İlginizi Çekebilir Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor
Final Cut Pro, Logic Pro, GarageBand, iMovie, Safari vb. dahil olmak üzere Apple'ın kendi uygulamalarının tümü birinci günden itibaren M1 işlemciyle donatılmış Mac bilgisayarlarda kullanılabilecek.
Apple ayrıca Apple Silicon işlemcili bilgisayarlara ilk gelecek üçüncü parti uygulama ve oyunların bir listesini de paylaştı:
Uygulamalar
- Adobe Lightroom
- Adobe Photoshop
- DaVinci Resolve
- Cinema 4D
- Nova (kod düzenleyici)
- Hopscotch (çocuk kodlama uygulaması)
- Mmhmm (görüntülü arama uygulaması )
- Shapr3D (tasarım uygulaması)
- OmniPlan
- OmniGraffle
- Affinity Publisher
- MacFamilyTree
- Vectornator
- Microsoft Word, Excel ve PowerPoint
Oyunlar
- Baldur's Gate 3
- Beyond a Steel Sky
- Subnautica: Below Zero
Şirket bu uygulamaların çoğu için yayınlanma tarihi vermedi. Lightroom'un önümüzdeki ay kullanıma sunulacağı biliniyor. Photoshop ve Adobe'nin "diğer amiral gemisi" uygulamaları ise 2021'in başlarında gelecek.
Apple ayrıca lansman sırasında bazı iPhone ve iPad uygulamalarının da Apple Silicon işlemcili yeni Mac'ler üzerinde çalışacağını duyurdu. Bu uygulamaların listesini aşağıda bulabilirsiniz:
- Among Us
- Darkroom
- HBO Max
- Procreate
- GOAT
- Kitchen Stories
- Graphite Sketchbook
https://www.theverge.com/2020/11/10/21552492/apple-arm-macs-apps-availability-photoshop-word-microsoft-adobe Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bu cihazlar oyun cihazi degil.