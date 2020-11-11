Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar

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Apple dün düzenlediği etkinlikte Apple Silicon işlemcili ilk Mac'leri tanıtmakla kalmadı aynı zamanda M1 isimli ilk özel işlemcisinin hangi uygulama ve oyunları destekleyeceğini de açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor"

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Apple M1 işlemcili yeni Mac'ler harici ekran kartı desteği sunmuyor

Final Cut Pro, Logic Pro, GarageBand, iMovie, Safari vb. dahil olmak üzere Apple'ın kendi uygulamalarının tümü birinci günden itibaren M1 işlemciyle donatılmış Mac bilgisayarlarda kullanılabilecek.

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Apple ayrıca Apple Silicon işlemcili bilgisayarlara ilk gelecek üçüncü parti uygulama ve oyunların bir listesini de paylaştı:

Uygulamalar

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

DaVinci Resolve

Cinema 4D

Nova (kod düzenleyici)

Hopscotch (çocuk kodlama uygulaması)

Mmhmm (görüntülü arama uygulaması )

Shapr3D (tasarım uygulaması)

OmniPlan

OmniGraffle

Affinity Publisher

MacFamilyTree

Vectornator

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint

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Oyunlar

Baldur's Gate 3

Beyond a Steel Sky

Subnautica: Below Zero

Şirket bu uygulamaların çoğu için yayınlanma tarihi vermedi. Lightroom'un önümüzdeki ay kullanıma sunulacağı biliniyor. Photoshop ve Adobe'nin "diğer amiral gemisi" uygulamaları ise 2021'in başlarında gelecek.

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Apple ayrıca lansman sırasında bazı iPhone ve iPad uygulamalarının da Apple Silicon işlemcili yeni Mac'ler üzerinde çalışacağını duyurdu. Bu uygulamaların listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Among Us

Darkroom

HBO Max

Procreate

GOAT

Kitchen Stories

Graphite Sketchbook

https://www.theverge.com/2020/11/10/21552492/apple-arm-macs-apps-availability-photoshop-word-microsoft-adobe

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