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    iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı

    Huawei MatePad Pro, Türkiye'de satışa çıktı. Akıllı manyetik klavye ve M-Pencil aksesuarıyla birlikte satılan Huawei MatePad Pro, oldukça rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.
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    1 hf. (Son Güncelleme: 3 gün)
    29b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı
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    Şubat ayında global lansmanı yapılan Huawei MatePad Pro, Türkiye topraklarına ayak bastı. Ülkemizde yalnızca Wi-Fi sürümüyle satışa sunulan Huawei MatePad Pro, Galaxy Tab S6 ve iPad Pro modellerine dişli bir rakip olarak karşımıza çıkıyor. 

    Huawei MatePad Pro Türkiye fiyatı

    Akıllı manyetik klavye ve M-Pencil aksesuarıyla birlikte satılan Huawei MatePad Pro, 4298 TL fiyat etiketiyle Huawei'nin online satış mağazasındaki yerini almış durumda. Türkiye'de gece yarısı girisi renk seçeneğiyle satılan tablette, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor.

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    Tabletin 8 GB RAM/ 256 GB hafıza ve 8 GB RAM/ 512 GB hafıza seçenekleri bulunsa da ülkemizde bu konfigürasyonların tüketiciye sunulmadığını da ekleyelim. Ayrıca Wi-Fi seçeneğinin yanı sıra 4G ve 5G bağlantı özelliklerine sahip iki farklı sürümü daha bulunan Huawei MatePad Pro, Türkiye'de yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip sürümle satışa sunulmuş durumda. Bu modelin yurt dışı fiyatı ise 549 euro. 

    Huawei MatePad Pro teknik özellikleri

    • Ekran: 10.8 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan LCD ekran
    • Boyut ve ağırlık: 246 x 159 x 7,2 mm ~ 460 g
    • Yonga: 7nm+ üretim geometrisiyle üretilen Kirin 990 yonga seti (2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.09GHz Cortex-A76 + 4x 1.86GHz Cortex-A55) 
    • RAM: 6 GB 
    • Depolama kapasitesi:128 GB (UFS 3.0) + 256 GB'a kadar Huawei Nano Bellek kart desteği
    • Arka kamera: 13 MP (f/1.8)
    • Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
    • Batarya: 7250 mAh (40W hızlı şarj destekli - kutudan 20W gücünde adaptör çıkıyor)
    • İşletim sistemi: Android 10 (Huawei Mobil Servisleri) ~ EMUI 10
    • Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, GPS
    • Diğer özellikler: Harman Kardon imzalı dörtlü stereo hoparlör, akıllı manyetik klavye desteği, 4.096 basınç hassasiyetine sahip M-Pencil, 15W kablosuz ve 7.5W ters kablosuz şarj desteği
    • Renk seçenekleri: Gece yarısı grisi



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    misterrium (Doruk Buğday) 1 hf. en beğenilen
    iPad Pro katili demişsiniz de asıl iPad Pro taklidi demeniz daha doğru olurdu sanki. Yine 2-3 aya elektronik çöplüğünde yerini alacak başka bir android tablet.
    2 Yanıt Yanıtla +146
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    azizfikri 1 hf. misterrium
    "iPad Pro killer" çevirisi ile yapıyorlar bir şeyler. Bozma adamları :)
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    nexus7 (Mehmet Bahçeci) 1 hf. misterrium
    Seni gibi ios sevici seni. 2 yıla yakın huawei p20 pro kullanıyorum. Daha 1 kere format çekmedim. 1 kere donmadı. Ama sizin gibi ios sevicilere göre tabiki diğer bütün marka ve modeller çöptür.
    1 Yanıt Yanıtla
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf.
    Android ile iPad'e mi rakip olacaklarmış.
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    seeder (R Ş) 1 hf. alprkrkmz
    Çok doğru bir tespit, eğer biri iosa rakip olacaksa önce android yükünü sırtından atması gerek, ayrıca ramle olsaydı bu işler Apple diye bir firmadan bahsetmiyor olurduk.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    iOS olmayınca içinde ne yazık ki uygulama doğru düzgün olmuyor ve sonuçta eksik bir deneyim oluyor.
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    Yorumlar (129) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 22 sa.
    Kalem Fonksiyonları-Kalem Gecikme Süresi-Google Play yükleniyor mu? - Youtube Vanced Yükleme-Desktop Modu'nu bu videoda inceledim.



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    mceliker (Murat Çeliker) 1 gün
    huawei sayfasında günde 10 stok koyuyorlar haliyle gidiyor. diğer sitelerde klavye ve kalem hediyesi yok sanırım o yüzden pek satılmıyor.
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    sekerkazim 1 gün yeni yorumcu
    Huawei sanırım 2-3 yıla kalmadan Apple ile ciddi anlamda yarışacak. İyi de olur. Rekabet iyidir. Google yasakları pek etkili değil.
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    onboardx 1 gün sekerkazim
    Huawei ile Apple bambaşka markalar hocam.Huawei nın rakibi android üreticileri.Abd kolay kolay huawei ye lisans vermeyecek o bakımdan googlesız huawei ne kadar dayanır bilemeyiz.Şu an bu yeni çıkan cihazlara talep yok çin dışında.
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    mceliker (Murat Çeliker) 1 gün
    kutu açılması önemli değil herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra alırlar. üzerindeki jelatini burda da yaparlar. tekrar başkasına satarlar. her jelatinli ürün hiç açılmamış anlamına gelmez. n11 deki esnaflarda bile var jelatin makineleri. Bunu en iyi yapan yine apple. apple ın kutu jelatini bile kendine mahsus. açıldığı zaman tekrar yapılamıyor.
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    mceliker (Murat Çeliker) 1 gün
    Ben de bugün uğraştım kolay sanmıştım ama değilmiş. En kötü iade ederim artık.
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    asymmetric (Onur Sarı) 1 gün mceliker
    Kutu acildiktan sonra iade alirlar mi hocam?
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    Deniz (Deniz LALE) 1 gün
    Şuanda vatan bilgisayar sitesinde stoğa girdi ama klavyeli kılıf ve kalem varmı emin değilim paket içeriğinde
    vatanbilgisayar.com/...
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 1 gün Deniz
    Görüştüm dahil değil dediler. Sanırım artık bu fiyattan satılacak
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    tufancantr (Tufan CAN) 2 gün
    Bu gece sabaha kadar başarısız bir google servisleri yükleme deneyimi yaşadım ogt ctype çeviriciye ihtiyacım olacak sanırım. Elinde bu donanımı bulunan kişiler için anlatımlı video paylaşıyorum. Başarılı olanlar var.

    Deneme sonunda tableti sıfırlama isterseniz uygulamalar google servis hizmetlerini kaldırmanız gerekiyor. yoksa tablet kendini sıfırlamıyor. Bol şanslar.

    Burada adam adım adım uyguluyor ama OGT kablo ve flash disk gerekiyor. Ben başlangıç aşamalarını Hi suite uygulamasıyla yapmaya çalışınca başaramadım. Servisleri kurdum Play Store, Youtube, GDrive, Gmail... hepsi kuruluyor fakat sürekli hata bildirimi geliyor ve can sıkıyor. Buradaki adam direkt Matepad Pro üzerine kurulum yapıyor.
    youtube.com/...

    Yukarıdaki video da bir İspanyola ait. Adam deli gibi teşekkür almış çözüm için ama yine OGT ve adaptör gerekiyor.
    youtube.com/...

    Cuma günü bir terslik çıkmazsa çarşıya çıkacağım o zaman bu araçları alır bir deneme daha yaparım.
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 2 gün tufancantr
    Bende type c bugün geldi hemen deneyeyim dedim senin attığın videolar dahil bütün her şeyi denedim olmuyor dostum. Bu adamların elindeki model 5g model. Geri yedek mantığıyla yüklüyorlar. Geri yedek yaptıkları telefonda 5g huawei mate 30 pro. Her konuda ilerliyorsun ama masaüstüne zplay geliyor ya büyük g sembollu uygulama. Onu açamıyorsun hiçbir şekilde. Sana uyarı veriyor bu cihazın şebekesi yok diye. Dolayısıyla onu açmadan adımlara devam edince gp masaüstüne gelsede tıkladığında açılmıyor asla.
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 2 gün tufancantr
    Bak masaüstünde ki büyük g uygulamasına girmek istersen sana böyle bir uyarı veriyor. Bu uyarının Türkçesi şu: sen mate 30 pro servisleeini geri yükleme yapıyorsun ama bu cihazda 4.5g 5g yok onun için yapamazsın. Diyor





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    doodlez789 (hakan oba) 2 gün
    Merhaba,

    Ben PDF e-book okuyabilecegim, rahatlıkla word gibi araçlarla yazı yazabilecegim ve derslerde powerpoint sunum yapabilecegim 1500 -civarı bir tablet arıyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum.

    Bu cihazın sarj performansı nasıl bilginiz var mı? Bir de huaweiye google destegi çekilecek deniyordu. son durum nedir?



    Ek olarak bu dönemde tablet alınır mı? Dolarla birlikte son durum nedir, fiyatlar yükseldi mi merak ediyorum.

    Bir de tabletten sunum yapmak mümkün mü? Benim baktıklarımda HDMI girişi yoktu. Dönüştürücü kablo ile sunum yapılıyor mu? Yardımcı olursanız sevinirim.
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    tufancantr (Tufan CAN) 2 gün doodlez789
    Hdmi girişlerine iki laptop kurban ettim. Uzaktan kablosuz bağlantı öneririm. Anycast tarzı ürünlerle. Bunu da tüm android tabletler yapabilir. Ofis konusunda oldukça yeterli geldi bana. Microsoftun kendi yazılımları ücretsiz olarak markette var. Ama şu an için Google servislerini kurmadım ben. Çin'de kurulmaya başlamış yakında burada da uygulanmaya başlar sanırım.
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    mertygghv 3 gün yeni yorumcu
    Tahmini kaç günde kargoya verilir? dün gece sipariş verdim
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 2 gün mertygghv
    4 günde verdiler benimkini. Cuma günü verirler sizinkini belki. En geç pazartesi verirler.
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    recooz 3 gün
    Videomuzu izledim kafamdaki soruların cevabını aldım teşekkür ederim . Bu cihaz 4g li bunu alırım diye tab s6 ımı satmıştım ama çektiğiniz video dan sonra madepad pro nun bana hitap etmediğine karar verdim. Eğer fiyatlar yükselmese idi tekrar tab s6 alırdım. Tab s6 matepad pro dan Dex ve kalem fonksiyonları ile açık ara iyi gibi geldi bana.
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 3 gün recooz
    Olabilir hocam tab s6 kullanmadığım için net bir kıyaslama yapamadım. Ama dediğiniz gibi kalem fonksiyonları çok yetersiz
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    onboardx 3 gün recooz
    Son update ile tab s6 android in en iyi tableti şu anda.
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