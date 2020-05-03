iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı

Şubat ayında global lansmanı yapılan Huawei MatePad Pro, Türkiye topraklarına ayak bastı. Ülkemizde yalnızca Wi-Fi sürümüyle satışa sunulan Huawei MatePad Pro, Galaxy Tab S6 ve iPad Pro modellerine dişli bir rakip olarak karşımıza çıkıyor.
Huawei MatePad Pro Türkiye fiyatı
Akıllı manyetik klavye ve M-Pencil aksesuarıyla birlikte satılan Huawei MatePad Pro, 4298 TL fiyat etiketiyle Huawei'nin online satış mağazasındaki yerini almış durumda. Türkiye'de gece yarısı girisi renk seçeneğiyle satılan tablette, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor.İlginizi Çekebilir Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı
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Tabletin 8 GB RAM/ 256 GB hafıza ve 8 GB RAM/ 512 GB hafıza seçenekleri bulunsa da ülkemizde bu konfigürasyonların tüketiciye sunulmadığını da ekleyelim. Ayrıca Wi-Fi seçeneğinin yanı sıra 4G ve 5G bağlantı özelliklerine sahip iki farklı sürümü daha bulunan Huawei MatePad Pro, Türkiye'de yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip sürümle satışa sunulmuş durumda. Bu modelin yurt dışı fiyatı ise 549 euro.
Huawei MatePad Pro teknik özellikleri
- Ekran: 10.8 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan LCD ekran
- Boyut ve ağırlık: 246 x 159 x 7,2 mm ~ 460 g
- Yonga: 7nm+ üretim geometrisiyle üretilen Kirin 990 yonga seti (2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.09GHz Cortex-A76 + 4x 1.86GHz Cortex-A55)
- RAM: 6 GB
- Depolama kapasitesi:128 GB (UFS 3.0) + 256 GB'a kadar Huawei Nano Bellek kart desteği
- Arka kamera: 13 MP (f/1.8)
- Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
- Batarya: 7250 mAh (40W hızlı şarj destekli - kutudan 20W gücünde adaptör çıkıyor)
- İşletim sistemi: Android 10 (Huawei Mobil Servisleri) ~ EMUI 10
- Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, GPS
- Diğer özellikler: Harman Kardon imzalı dörtlü stereo hoparlör, akıllı manyetik klavye desteği, 4.096 basınç hassasiyetine sahip M-Pencil, 15W kablosuz ve 7.5W ters kablosuz şarj desteği
- Renk seçenekleri: Gece yarısı grisi
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vatanbilgisayar.com/...
Deneme sonunda tableti sıfırlama isterseniz uygulamalar google servis hizmetlerini kaldırmanız gerekiyor. yoksa tablet kendini sıfırlamıyor. Bol şanslar.
Burada adam adım adım uyguluyor ama OGT kablo ve flash disk gerekiyor. Ben başlangıç aşamalarını Hi suite uygulamasıyla yapmaya çalışınca başaramadım. Servisleri kurdum Play Store, Youtube, GDrive, Gmail... hepsi kuruluyor fakat sürekli hata bildirimi geliyor ve can sıkıyor. Buradaki adam direkt Matepad Pro üzerine kurulum yapıyor.
youtube.com/...
Yukarıdaki video da bir İspanyola ait. Adam deli gibi teşekkür almış çözüm için ama yine OGT ve adaptör gerekiyor.
youtube.com/...
Cuma günü bir terslik çıkmazsa çarşıya çıkacağım o zaman bu araçları alır bir deneme daha yaparım.
Ben PDF e-book okuyabilecegim, rahatlıkla word gibi araçlarla yazı yazabilecegim ve derslerde powerpoint sunum yapabilecegim 1500 -civarı bir tablet arıyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Bu cihazın sarj performansı nasıl bilginiz var mı? Bir de huaweiye google destegi çekilecek deniyordu. son durum nedir?
Ek olarak bu dönemde tablet alınır mı? Dolarla birlikte son durum nedir, fiyatlar yükseldi mi merak ediyorum.
Bir de tabletten sunum yapmak mümkün mü? Benim baktıklarımda HDMI girişi yoktu. Dönüştürücü kablo ile sunum yapılıyor mu? Yardımcı olursanız sevinirim.
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