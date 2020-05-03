iPad Pro katili Huawei MatePad Pro Türkiye'de! İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör

Şubat ayında global lansmanı yapılan Huawei MatePad Pro, Türkiye topraklarına ayak bastı. Ülkemizde yalnızca Wi-Fi sürümüyle satışa sunulan Huawei MatePad Pro, Galaxy Tab S6 ve iPad Pro modellerine dişli bir rakip olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei MatePad Pro Türkiye fiyatı

Akıllı manyetik klavye ve M-Pencil aksesuarıyla birlikte satılan Huawei MatePad Pro, 4298 TL fiyat etiketiyle Huawei'nin online satış mağazasındaki yerini almış durumda. Türkiye'de gece yarısı girisi renk seçeneğiyle satılan tablette, 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı

Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilecek"

Tabletin 8 GB RAM/ 256 GB hafıza ve 8 GB RAM/ 512 GB hafıza seçenekleri bulunsa da ülkemizde bu konfigürasyonların tüketiciye sunulmadığını da ekleyelim. Ayrıca Wi-Fi seçeneğinin yanı sıra 4G ve 5G bağlantı özelliklerine sahip iki farklı sürümü daha bulunan Huawei MatePad Pro, Türkiye'de yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip sürümle satışa sunulmuş durumda. Bu modelin yurt dışı fiyatı ise 549 euro.

Huawei MatePad Pro teknik özellikleri

Ekran: 10.8 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan LCD ekran

10.8 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan LCD ekran Boyut ve ağırlık: 246 x 159 x 7,2 mm ~ 460 g

246 x 159 x 7,2 mm ~ 460 g Yonga: 7nm+ üretim geometrisiyle üretilen Kirin 990 yonga seti (2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.09GHz Cortex-A76 + 4x 1.86GHz Cortex-A55)

7nm+ üretim geometrisiyle üretilen Kirin 990 yonga seti (2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.09GHz Cortex-A76 + 4x 1.86GHz Cortex-A55) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 128 GB (UFS 3.0) + 256 GB'a kadar Huawei Nano Bellek kart desteği

128 GB (UFS 3.0) + 256 GB'a kadar Huawei Nano Bellek kart desteği Arka kamera: 13 MP (f/1.8)

13 MP (f/1.8) Ön kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya: 7250 mAh (40W hızlı şarj destekli - kutudan 20W gücünde adaptör çıkıyor)

7250 mAh (40W hızlı şarj destekli - kutudan 20W gücünde adaptör çıkıyor) İşletim sistemi: Android 10 (Huawei Mobil Servisleri) ~ EMUI 10

Android 10 (Huawei Mobil Servisleri) ~ EMUI 10 Bağlantı seçenekleri: USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, GPS

USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, GPS Diğer özellikler: Harman Kardon imzalı dörtlü stereo hoparlör, akıllı manyetik klavye desteği, 4.096 basınç hassasiyetine sahip M-Pencil, 15W kablosuz ve 7.5W ters kablosuz şarj desteği

Harman Kardon imzalı dörtlü stereo hoparlör, akıllı manyetik klavye desteği, 4.096 basınç hassasiyetine sahip M-Pencil, 15W kablosuz ve 7.5W ters kablosuz şarj desteği Renk seçenekleri: Gece yarısı grisi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.