Revize edilmiş Huawei Kirin 9000s işlemcisi ortaya çıktı

Ağustos ayında Huawei, Mate 60 ve Mate 60 Pro amiral gemilerini herhangi bir büyük lansman etkinliği olmadan piyasaya sürdü. Telefon, yeni tasarım ve iletişim yetenekleri nedeniyle Çin'de büyük rağbet gördü. Bunun arkasındaki bir neden de Huawei’nin ambargoları delerek geliştirdiği Kirin 9000s yongasıydı. Şimdi ise hafif revize edilmiş Kirin 9000s yongasını yeni, gizemli bir cihazda görüyoruz.
Yeni Kirin 9000s geliyor
Bu değişikliğin performans tarafında hissedilir bir etki yapması beklenmiyor. Bu arada, yongadaki Maleoon 910 grafik biriminin de değişmeden sabit kaldığını belirtelim. Bu revize edilmiş Kirin 9000s, belki de termal nedenlerden dolayı böyle bir değişikliğe uğramış olabilir. Ek olarak Huawei'nin yeni MatePad Pro tabletini yakında revize edilmiş Kirin 9000s yongasıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Huawei'nin ayrıca yaklaşan nova 12 serisi akıllı telefonlarıyla yeni bir Kirin 830 yonga seti piyasaya süreceği söyleniyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.