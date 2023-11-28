Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Revize edilmiş Huawei Kirin 9000s işlemcisi ortaya çıktı

    Huawei’nin Mate 60 serisinde kullanılan Kirin 9000s, firma için bir dönüm noktası olmuştu. Şimdi ise revize edilmiş Kirin 9000s yongası yeni bir Huawei cihazında ortaya çıktı.

    Revize edilmiş Huawei Kirin 9000s işlemcisi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ağustos ayında Huawei, Mate 60 ve Mate 60 Pro amiral gemilerini herhangi bir büyük lansman etkinliği olmadan piyasaya sürdü. Telefon, yeni tasarım ve iletişim yetenekleri nedeniyle Çin'de büyük rağbet gördü. Bunun arkasındaki bir neden de Huawei’nin ambargoları delerek geliştirdiği Kirin 9000s yongasıydı. Şimdi ise hafif revize edilmiş Kirin 9000s yongasını yeni, gizemli bir cihazda görüyoruz.

    Yeni Kirin 9000s geliyor

    Revize edilmiş Huawei Kirin 9000s işlemcisi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Geekbench'te gizemli bir Kirin yonga seti ile yeni bir Huawei cihazı ortaya çıktı. Yaklaşan bir MatePad Pro tablet olduğuna inanılan Huawei XYAO-W00, 2.49 GHz hızında 1 performans çekirdeği, 2.15 GHz hızında 3x çekirdek ve 1.53 GHz hızında 4x verimlilik çekirdeği ile sekiz çekirdekli bir CPU ile listeleniyor. Bu değerler orijinal yongaya oranla büyük çekirdek tarafında saat hızlarının düşürüldüğünü gösteriyor.

    Bu değişikliğin performans tarafında hissedilir bir etki yapması beklenmiyor. Bu arada, yongadaki Maleoon 910 grafik biriminin de değişmeden sabit kaldığını belirtelim. Bu revize edilmiş Kirin 9000s, belki de termal nedenlerden dolayı böyle bir değişikliğe uğramış olabilir. Ek olarak Huawei'nin yeni MatePad Pro tabletini yakında revize edilmiş Kirin 9000s yongasıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Huawei'nin ayrıca yaklaşan nova 12 serisi akıllı telefonlarıyla yeni bir Kirin 830 yonga seti piyasaya süreceği söyleniyor

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    english time yorumlar işte limit nedir gebze beylikdüzü marmaray breaking bad 6. sezon ne zaman başlıyor müstakil ev önüne park kanunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız