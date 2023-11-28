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Ağustos ayında Huawei, Mate 60 ve Mate 60 Pro amiral gemilerini herhangi bir büyük lansman etkinliği olmadan piyasaya sürdü. Telefon, yeni tasarım ve iletişim yetenekleri nedeniyle Çin'de büyük rağbet gördü. Bunun arkasındaki bir neden de Huawei’nin ambargoları delerek geliştirdiği Kirin 9000s yongasıydı. Şimdi ise hafif revize edilmiş Kirin 9000s yongasını yeni, gizemli bir cihazda görüyoruz.

Yeni Kirin 9000s geliyor

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Geekbench'te gizemli bir Kirin yonga seti ile yeni bir Huawei cihazı ortaya çıktı. Yaklaşan bir MatePad Pro tablet olduğuna inanılan Huawei XYAO-W00, 2.49 GHz hızında 1 performans çekirdeği, 2.15 GHz hızında 3x çekirdek ve 1.53 GHz hızında 4x verimlilik çekirdeği ile sekiz çekirdekli bir CPU ile listeleniyor. Bu değerler orijinal yongaya oranla büyük çekirdek tarafında saat hızlarının düşürüldüğünü gösteriyor.

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Bu değişikliğin performans tarafında hissedilir bir etki yapması beklenmiyor. Bu arada, yongadaki Maleoon 910 grafik biriminin de değişmeden sabit kaldığını belirtelim. Bu revize edilmiş Kirin 9000s, belki de termal nedenlerden dolayı böyle bir değişikliğe uğramış olabilir. Ek olarak Huawei'nin yeni MatePad Pro tabletini yakında revize edilmiş Kirin 9000s yongasıyla piyasaya sürmesi bekleniyor. Huawei'nin ayrıca yaklaşan nova 12 serisi akıllı telefonlarıyla yeni bir Kirin 830 yonga seti piyasaya süreceği söyleniyor

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Revize edilmiş Huawei Kirin 9000s işlemcisi ortaya çıktı