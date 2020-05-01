Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilecek

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Apple'ın Eylül ayında iPhone 12 serisi ile birlikte duyuruması beklenen yeni akıllı saati Apple Watch Series 6'ya dair yeni bilgiler paylaşıldı. Daha önce de birtakım özellikleri sızdırılan Apple Watch Series 6, mental anormallikleri tespit edebilecek olmasıyla dikkat çekiyor.

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Apple Watch Series 6 özellikleri nasıl olacak?

Gerçekleşen son sızıntıyla birlikte Apple Watch Series 6'nın sahip olacağı özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Uyku takibi

Daha uzun pil ömrü

Nabız oksimetresi (kandaki oksijen miktarı)

Yeni S6 işlemci

Akıl sağlığı anormallikleri tespiti

Apple Watch Series 6'nın uyku takibi, kandaki oksijen doygunluğu (SpO2) ölçümü, daha güçlü işlemci (S6), daha iyi batarya ömrü, çocukların belirli saatlerde hangi uygulamaları kullanabileceğini belirlemeyi sağlayan okul zamanı özelliği, saat teması paylaşma, daha detaylı bilgiler içeren Infograph Pro teması ve suya karşı artırılmış dayanıklılık gibi özelliklerle geleceği biliniyordu.

Gelen yeni bilgiler ise bu özelliklerin bazılarını doğrularken, Apple Watch Series 6'nın "akıl sağlığı anormallikleri tespiti" özelliğiyle fiziksel sağlık takibinin yanı sıra, kullanıcıların zihinsel sağlıklarının da yakın takipçisi olacağını ortaya çıkardı.

Bu özellikler, watchOS 7 güncellemesiyle diğer Apple Watch modellerine de sunulacak mı, yoksa yalnızca Apple Watch Series 6'ya mı özgü olacak bilinmiyor.

https://twitter.com/NikiasMolina/status/1255860696761458690

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