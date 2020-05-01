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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilecek

    Apple Watch Series 6'nın öne çıkan özellikleri sızdırıldı. Gelen bilgilere göre yeni Apple Watch, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri saptayabilecek.
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    Apple Watch
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilecek
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    Apple'ın Eylül ayında iPhone 12 serisi ile birlikte duyuruması beklenen yeni akıllı saati Apple Watch Series 6'ya dair yeni bilgiler paylaşıldı. Daha önce de birtakım özellikleri sızdırılan Apple Watch Series 6, mental anormallikleri tespit edebilecek olmasıyla dikkat çekiyor. 

    Ayrıca Bkz. "Tüm iPhone 12 modellerinin fiyatları, çok güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı"

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    Apple Watch Series 6 özellikleri nasıl olacak?

    Gerçekleşen son sızıntıyla birlikte Apple Watch Series 6'nın sahip olacağı özellikler şu şekilde sıralanıyor:

    • Uyku takibi
    • Daha uzun pil ömrü
    • Nabız oksimetresi (kandaki oksijen miktarı)
    • Yeni S6 işlemci
    • Akıl sağlığı anormallikleri tespiti

    Apple Watch Series 6'nın uyku takibi, kandaki oksijen doygunluğu (SpO2) ölçümü, daha güçlü işlemci (S6), daha iyi batarya ömrü, çocukların belirli saatlerde hangi uygulamaları kullanabileceğini belirlemeyi sağlayan okul zamanı özelliği, saat teması paylaşma, daha detaylı bilgiler içeren Infograph Pro teması ve suya karşı artırılmış dayanıklılık gibi özelliklerle geleceği biliniyordu. 

    Gelen yeni bilgiler ise bu özelliklerin bazılarını doğrularken, Apple Watch Series 6'nın "akıl sağlığı anormallikleri tespiti" özelliğiyle fiziksel sağlık takibinin yanı sıra, kullanıcıların zihinsel sağlıklarının da yakın takipçisi olacağını ortaya çıkardı. 

    Bu özellikler, watchOS 7 güncellemesiyle diğer Apple Watch modellerine de sunulacak mı, yoksa yalnızca Apple Watch Series 6'ya mı özgü olacak bilinmiyor. 



    https://twitter.com/NikiasMolina/status/1255860696761458690 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EknCn (Ekin Can Doğan) 2 hf. en beğenilen
    "akıl sağlığı anormallikleri tespiti"

    Bu olay Türkiye'de yapılırsa Apple error verir, söylemedi demeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    alpino (alpay avcı) 2 hf. EknCn
    aynen
    sm=iwantattention.gif]
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    XIII (ilker ŞEKKELİ) 2 hf.
    Covid19 üzerine bir vücud ısı takibi yaparlar diye düşünüyordum!
    Yanıtla +8
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    smart1978 (X Y) 2 hf. M3BKT
    Matbaa ya seytan icadi diyenlerin cagdas halleri de Komplo Teorilerinin arkasina siginan zavalilar var ? Siz kimlerden siniz ?
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    Samsung tansiyon ölçmeye başlamış
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    onboardx 6 gün DH Misafiri
    Samsung neyi ölçerse hatalı sonuç verir hocam ayrıca tansiyon işi kolay değil,
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    eyoruk 1 hf.
    EKG daha yeni geldi..Kim bilir bu yeni özellikler ne zaman gelecek
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    abdullah199 (abdullah koç) 2 hf.
    Apple watch 3 kullanıyorum ve çok memnunum. Yeni tasarımla gelirse 6’yı düşünürüm
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    uyducu39 (UFUK ÖZGEN) 2 hf.
    O zaman ben almayayım. Seri 5 ile ölene kadar devam
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    drjacob (... ) 2 hf.
    WatchOS 7 ile tansiyon ölçülsün
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    EuronGreyjoy (Onur ) 2 hf.
    Tansiyon ve şekeri anlık ölçtüğü gün gidip alacağım
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    erkanberk (Ali Günel) 2 hf.
    Kardeş merhabalar sende mi apple watch tan burdasin. ?

    Evet ama ben deli degilim. Degilim.
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    Discount Specialist 2 hf.
    Okb hastasıyım anksiyetem gün içerisinde tavan yapıyor herhangi bir olaydan dolayı(üniversite biteli 4 yıl askerlik biteli 4 ay olacak hala rüyamda üniversitede sınıfta kaldığımı okuldan atıldığımı görüyorum arada silahımı çaldırdığımı şarjörümün eksik çıktığını telefon yakalattığımı görüyorum) bu alet şimdi benim akıl sağlığımı ölçmeye kalkarsa ve sıkıntılı bir durum tespit ederse nolacak? Gammazlayacak mı? Sırf bunun için dün 3 almıştım yenisi çıkınca 6’ya geçerim diyordum ama şimdi biraz kıllanmaya başladım
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    runeterra (Steril Mikrop) 2 hf. Discount Specialist
    Yok hocam

    Mesela bende Garmin Fenix 6x var.

    Sistem şöyle mesela bende ciddi sıkıcı bir toplantı sonrasında stresim veya bazen gerildiğimde saat bunu algılayabiliyor ve bana sesli uyarı şeklinde bunu bildirip meditasyon yapmamı istiyor :D

    Meditasyon uygulaması açıp derin nefes almanızı v.s konusunda telkinlerde bulunup ona göre yönlendiriyor.

    Sanırım apple'de böyle bir şey yapacak.

    Çünkü mesela diyelim ki sinirlerin zıpladı bunu kimseyle paylaşamaz çünkü yasak :) onun yerine bu şekilde meditasyon uygulamaları ile sakinleşmenizi sağlayacak bir sistem oluşturması tek yol.
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    tanerf82 (taner fener) 1 hf. Discount Specialist
    Sen şimdi rüyanda watch 6 aldığını da görmeye başlarsın.. Rahat ol hocam..
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    tanerf82 (taner fener) 2 hf.
    Hepimizin deli olduğunu anlayacaklar görüyo musun..
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    4660 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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