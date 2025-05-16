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    Huawei’ yeni MatePad Pro modelini resmen tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, uzun süredir beklenen yeni tableti MatePad Pro 12.2'yi tanıttı. PaperMatte ekran teknolojisi, yüksek parlaklık ve güçlü donanımıyla öne çıkan cihaz artık satışta

    Huawei’ yeni MatePad Pro modelini resmen tanıttı: İşte özellikler Tam Boyutta Gör

    Huawei, 2025 model MatePad Pro 12.2 tabletini tanıttı. Şirketin bugün gerçekleştirdiği lansmanda sahneye çıkan cihaz, hem donanım özellikleri hem de tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Yeni MatePad Pro, adından da anlaşılacağı üzere 12.2 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Huawei’nin PaperMatte adını verdiği özel ekran teknolojisine sahip bu OLED panel, 2.8K çözünürlük sunuyor. 2000 nit parlaklığa ulaşabilen ekran, yansıma önleyici yapısıyla özellikle aydınlık ortamlarda konforlu bir deneyim vadediyor. Ancak bu ekran teknolojisi sadece 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip üst modelde yer alıyor.

    Tabletin donanım tarafında kullanılan işlemci resmi olarak açıklanmasa da, önceki modellerde olduğu gibi Kirin serisinden bir çip tercih edilmiş olabilir. Gücünü 10.100 mAh kapasiteli dev bir bataryadan alan cihaz, 100W hızlı şarj desteğiyle geliyor. İşletim sistemi tarafında ise Huawei’nin kendi geliştirdiği HarmonyOS 4.3 sürümü çalışıyor.

    Kamera özelliklerine baktığımızda, arkada 4K video çekebilen 50 megapiksellik bir ana kamera yer alırken, ön yüzde 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca cihazda yandan konumlandırılmış bir parmak izi sensörü, dört hoparlörlü gelişmiş bir ses sistemi, WiFi 7 ve Bluetooth 5.2 bağlantı desteği mevcut.

    Sadece 5.5 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığındaki bu ince tasarım, siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. MatePad Pro 12.2’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 920 dolar olarak belirlenmişken, PaperMatte ekranlı üst versiyonun fiyatı 1080 dolar seviyesinde. Avrupa'daki ilk satışlar bugün itibarıyla başlayacak ve Türkiye fiyatı da 30.000-TL seviyesinde olacak.

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    goro1982 21 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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