iPad'in başlangıç fiyatı: 499 Dolar

Apple'ın yıllardır beklenen tablet çözümü iPad bugün sonunda gerçekleşti. İddialardaki Intel Atom yada ARM işlemcileri yerine Apple'ın kendi 1GHz'lik yongasını kullandığı iPad, 9.7 inçlik IPS kapasitif ekranıyla güç buluyor. iPhone'da olduğu gibi tek bir tuşun bulunduğu bilgisayarda her bir işlem ekran aracılığıyla yapılıyor.
Wi-Fi yeteneğinin yanı sıra 3.Nesil iletişim ağını destekleyen iPad'de microSim denilen ve mevcut sim kartlarından daha küçük olan sim kartları kullanılacak. Amerika'da kontratsız ve sim kilitsiz olarak AT&T aracılığıyla da satılacak olan iPad için kullanıcılar isterlerse aylık 30 dolarlık sınırsız data aboneliğiyle satın alabilecekler. iPad sadece Wi-Fi'lı ve Wi-Fi+3G'li olmak üzere iki farklı şekilde satılacak. Apple'ın iPad için belirlediği fiyatlar şöyle;
Başta Amerika'lı kullanıcıların tanışacağı iPad, Haziran-Temmuz aylarında diğer pazarlarda satışa sunulacak.
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Netbookla insanlar ne yapıyor? Film mi izliyor? Hayır. Zaten ekranları çok kötü, Ipad gibi IPS değil.
Webte dolanıyor insanlar netbookla, maillerine bakıyor, mail yolluyor, belki arada ofis uygulamaları kullanıyor. Bu işler için, Ipad netbook dan kat kat daha iyi.
Netbook, notebook almaya parası olmayanların aldığı ucuz kullanışsız kalitesiz notebook gibi.
Ipad ise, zaten notebook u olanların ikinci taşınabilir cihazı..
Iphone um varsa bunu niye alayım demek de saçmalığın önde gideni. 3.5 inç ekran ile 10 inç ekran ve aralarındaki farkın multitouch uygulmalarda ne kadar mükemmel sonuçlar getirebileceğini en iyi iphone sahiplerinin anlaması gerekir diye düşünüyorum
flash gereksiz ve kalitesiz sitelerde var diyosun. o bahsettiğin site youtube olsa gerek. ayrıca flash kullanmayan video sitesi var da bizim mi haberimiz yok. html5 olayı ise daha çok yeni. sonuçta ben bir cihazı aldığımda var olan web teknolojisini desteklemesini beklerim. hele ki o cihaz bir internet cihazı olarak tanıtılıyorsa. laptopların yaptığı her işi yapıyor deniyor. merak ediyorum internetten indirdiğim filmleri o cihazda nasıl izliycem. bi kere divx desteği yok. h.264 ve mpeg4 desteği var. altyazı desteği yok. o zaman geçiniz efendim. film izlemeyi unutun. bir de 1 ay bekleme süresi demişler. asıl komedi de o. telefon mu bu bekleme süresi olsun. kullanmadıktan sonra 1 ay beklese neye yarar. 10 saattir gerçek kullanım süresi bu cihazın. ki bi çok netbook da benzer sürelere sahip. bi ekstrası yok. usb girişi olmaması da ayrı ilginç tabi. ama hepten kötü konuşmamak hakkını da vermek lazım. iphone daki kadar kaliteli bir dokunmatiği ve multitouch özelliği var. kullanması zevklidir diye düşünüyorum. ancak ekran büyüklüğünden başka iphone-ipod dan başka bir getirisi yok. bence gereği olmayan bir alet.
Şunu söylemek yanlış olmayacaktır. Apple'ın iTunes Store adı verilen HD filmleri, dizileri ve tv showlarını sattığı ve filmleri kiraladığı bir çevrimiçi var. Sonuçta Apple bunun üzerinden para kazanıyor. Divx desteği vermek zorunda değil...
Hemde herkesin atladığı birşey var, Apple kendi kriterlerini koyuyor ortaya. Apple ben bunları bunları yaparım diyor, ve onları da hakkıyla yerine getiriyor. Apple'ın vadettiğinden daha az sunduğu bir dönem yoktur. Ne vadediyorsa onu en iyi şekilde yapar. Daha iyisi var mıdır ? Kimisine göre vardır kimisine göre yoktur.
valla her isi yapiyo;)
bence apple'in en büyük başarısı ve en guzel ürünü iphone'dur:);)
video+müzik+wifi+call of duty+crysis+160gbhdd+usb port+10"+klavye
mouse+windows xp+fotoşop+office bir sürü uygulama
ipadin işi zor valla,
Tabii kapasite ve 3G girince iş yükseliyor .
Wifi 16 GB modelinde Flash desteği yok sanırım? Büyük iPhone gibi diyebiliriz o zaman. Netbook lara alternatif olabilir ancal, web gezgini olarak alınacaksa flash desteğinin olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii tam bilgi sahibi değilim flash olup olmadığı konusunda ancak, iPhone OS kullanıyor diye biliyorum. (Ki bu da benim için hayal kırıklığı oldu) O yandaki kalın siyah kısmın da incelmesini beklerdim açıkcası. iPad 2G de makyajlarlar herhalde biraz, 3G desteği de standart olur, OS de geliştirilirse, o zaman düşünebilirim belki ama şu an için elimdeki iPhone 3Gs ile devam etmenin mantıklı olacağı görüşündeyim.