iPad'in başlangıç fiyatı: 499 Dolar

Apple'ın yıllardır beklenen tablet çözümü iPad bugün sonunda gerçekleşti. İddialardaki Intel Atom yada ARM işlemcileri yerine Apple'ın kendi 1GHz'lik yongasını kullandığı iPad, 9.7 inçlik IPS kapasitif ekranıyla güç buluyor. iPhone'da olduğu gibi tek bir tuşun bulunduğu bilgisayarda her bir işlem ekran aracılığıyla yapılıyor.

Wi-Fi yeteneğinin yanı sıra 3.Nesil iletişim ağını destekleyen iPad'de microSim denilen ve mevcut sim kartlarından daha küçük olan sim kartları kullanılacak. Amerika'da kontratsız ve sim kilitsiz olarak AT&T aracılığıyla da satılacak olan iPad için kullanıcılar isterlerse aylık 30 dolarlık sınırsız data aboneliğiyle satın alabilecekler. iPad sadece Wi-Fi'lı ve Wi-Fi+3G'li olmak üzere iki farklı şekilde satılacak. Apple'ın iPad için belirlediği fiyatlar şöyle;

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Başta Amerika'lı kullanıcıların tanışacağı iPad, Haziran-Temmuz aylarında diğer pazarlarda satışa sunulacak.