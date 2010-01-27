Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad'in başlangıç fiyatı: 499 Dolar

9 yıl
44,6b
1
37
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın yıllardır beklenen tablet çözümü iPad bugün sonunda gerçekleşti. İddialardaki Intel Atom yada ARM işlemcileri yerine Apple'ın kendi 1GHz'lik yongasını kullandığı iPad, 9.7 inçlik IPS kapasitif ekranıyla güç buluyor. iPhone'da olduğu gibi tek bir tuşun bulunduğu bilgisayarda her bir işlem ekran aracılığıyla yapılıyor.

Wi-Fi yeteneğinin yanı sıra 3.Nesil iletişim ağını destekleyen iPad'de microSim denilen ve mevcut sim kartlarından daha küçük olan sim kartları kullanılacak. Amerika'da kontratsız ve sim kilitsiz olarak AT&T aracılığıyla da satılacak olan iPad için kullanıcılar isterlerse aylık 30 dolarlık sınırsız data aboneliğiyle satın alabilecekler. iPad sadece Wi-Fi'lı ve Wi-Fi+3G'li olmak üzere iki farklı şekilde satılacak. Apple'ın iPad için belirlediği fiyatlar şöyle;

iPad'in başlangıç fiyatı: 499 Dolar
Tam Boyutta Gör

Başta Amerika'lı kullanıcıların tanışacağı iPad, Haziran-Temmuz aylarında diğer pazarlarda satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
iyi de ipad sadece webde gezinmek için onuda binbir zahmetle yapılıyor yok onu şunla acarsın yok flashları izlemiverirsin peki parayı nediye vericeğiz onu gectim ofiz yazılımlarını es geçiyorlar örneğin ben programlamacıyım oldu bu kadar parayı verdim aldım diyelim bir oyun kodlamak istesem veya herhangi bir kodlama sitili sonuç o elde var sıfır acıkcası şuanlık konumuyla alınması sereksiz aletlerden biri derim ayrıca şunuda eklemeliyimki yakında geliştirme aşamasında bir notebook seviyesine cıkarırlarsa zannetmiyorum ozaman mac home gibi ürünlerini baltalarlar bence bu temel sıtrateji oyunu onların rakiplerine karşı bu yüzden benim gözümde şuan ipad sadece ve sadece iphone geniş ekran versiyonu bence gereksizden başkada birşey değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
hatırlatırımki apple artık bi moda . insanların gözünü bu şekilde üstlerine çekiyorlar. Satış yapacagına inanıyorum .Fakat arkadaslarında dedigi gibi Bu fiyata notebook almak daha avantajlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:fat32:. 9 yıl
Ürün fiyatı Türkiye'deki vergi fiyatlarıyla orantılı olacaktır arkadaşlar United States satış fiyatı haberde yayınlanmış. Ancak öyle görünüyor ki Apple ailesinin fiyat bazında alınması en ucuz ürünlerinden birisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 9 yıl
bunun yerine netbook alırsanız, Ipad i elinize aldığınızda niye bunu almadım diye büyük pişmanlık duyarsınız.
Netbookla insanlar ne yapıyor? Film mi izliyor? Hayır. Zaten ekranları çok kötü, Ipad gibi IPS değil.
Webte dolanıyor insanlar netbookla, maillerine bakıyor, mail yolluyor, belki arada ofis uygulamaları kullanıyor. Bu işler için, Ipad netbook dan kat kat daha iyi.
Netbook, notebook almaya parası olmayanların aldığı ucuz kullanışsız kalitesiz notebook gibi.
Ipad ise, zaten notebook u olanların ikinci taşınabilir cihazı..

Iphone um varsa bunu niye alayım demek de saçmalığın önde gideni. 3.5 inç ekran ile 10 inç ekran ve aralarındaki farkın multitouch uygulmalarda ne kadar mükemmel sonuçlar getirebileceğini en iyi iphone sahiplerinin anlaması gerekir diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_1903 9 yıl
facebook üzerinden poker oynamak için uygulama var, ücretsiz. Ayrıca facebook un kendi sayfasına da gayet rahat girilir bu aletle, ve ayrıca bu alet için facebook ta kesin ayrı bir uygulama çıkarır, aptal değilse. Çünkü facebook a girenlerin de yarısından fazlası bu aletle girecektir, birkaç yıl içinde.
Flash kullanan siteler kalitesiz, ve sayıları azalıyor. HTML 5 çıkınca, zaten flash tamamen silinecek. Tamamen gereksiz.
Teknoloji dünyasındaki gidişatı göremeyen birinin ağzından olmuş bu yazı. Birkaç ay sonra "işe yaramaz" denen cihaz tüm dünyayı saracak , kesin.
10 inç multitouch bir ekranla yapılabilecek uygulamaların haddi hesabı yok, sadece biraz düşünmek lazım, biraz hayal gücüne sahip olmak lazım.
Şimdiden bir piyano uygulamasının bir gitar uygulamasının nasıl olacağını düşünüyorum da... Ve NFS shift in nasıl muhteşem çalıştığını gösterdiler zaten.
Fazla yazamicam, son olarak, evinde bilgisayar varken bile çoğu Iphone sahibi bazı şeyleri Iphonedan yapmayı tercih ediyor, çünkü daha az zahmetli, ve kullanması daha zevkli.
1 AY stand by süresi olan Ipad varken, notebook kullanım oranı iyice düşecektir. Zaten insanların %85i notebooklarında Ipad'de yapılabilen şeyleri yapıyorlar. Ve o şeyleri, Ipad ile çok daha keyifli bir şekilde yapacakları kesin.
Onun için biraz at gözlüklerini çıkarırsak, biraz ileri görüşlü olursak bu aletin nasıl bir hit olacağını görebilriiz.
Iphone çıktığında da böyle konuşanlar vardı, şimdi sustular.
Bu cihaz muhteşem.
Kindle'dan 100 dolar daha pahalı, ama çok çok daha iyi bir ebook reader.
PSP'den ucuz, ama 10 kat fazla oyuna sahip daha hızlı işlemciye sahip bir oyun cihazı.
Ayrıca tüm tablet PC lerden ucuz, ama gerçekten zevkle KULLANILABILIR bir cihaz.

flash gereksiz ve kalitesiz sitelerde var diyosun. o bahsettiğin site youtube olsa gerek. ayrıca flash kullanmayan video sitesi var da bizim mi haberimiz yok. html5 olayı ise daha çok yeni. sonuçta ben bir cihazı aldığımda var olan web teknolojisini desteklemesini beklerim. hele ki o cihaz bir internet cihazı olarak tanıtılıyorsa. laptopların yaptığı her işi yapıyor deniyor. merak ediyorum internetten indirdiğim filmleri o cihazda nasıl izliycem. bi kere divx desteği yok. h.264 ve mpeg4 desteği var. altyazı desteği yok. o zaman geçiniz efendim. film izlemeyi unutun. bir de 1 ay bekleme süresi demişler. asıl komedi de o. telefon mu bu bekleme süresi olsun. kullanmadıktan sonra 1 ay beklese neye yarar. 10 saattir gerçek kullanım süresi bu cihazın. ki bi çok netbook da benzer sürelere sahip. bi ekstrası yok. usb girişi olmaması da ayrı ilginç tabi. ama hepten kötü konuşmamak hakkını da vermek lazım. iphone daki kadar kaliteli bir dokunmatiği ve multitouch özelliği var. kullanması zevklidir diye düşünüyorum. ancak ekran büyüklüğünden başka iphone-ipod dan başka bir getirisi yok. bence gereği olmayan bir alet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 9 yıl

deniz_1903

merak ediyorum internetten indirdiğim filmleri o cihazda nasıl izliycem. bi kere divx desteği yok. h.264 ve mpeg4 desteği var. altyazı desteği yok. o zaman geçiniz efendim. film izlemeyi unutun.



Şunu söylemek yanlış olmayacaktır. Apple'ın iTunes Store adı verilen HD filmleri, dizileri ve tv showlarını sattığı ve filmleri kiraladığı bir çevrimiçi var. Sonuçta Apple bunun üzerinden para kazanıyor. Divx desteği vermek zorunda değil...

Hemde herkesin atladığı birşey var, Apple kendi kriterlerini koyuyor ortaya. Apple ben bunları bunları yaparım diyor, ve onları da hakkıyla yerine getiriyor. Apple'ın vadettiğinden daha az sunduğu bir dönem yoktur. Ne vadediyorsa onu en iyi şekilde yapar. Daha iyisi var mıdır ? Kimisine göre vardır kimisine göre yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 9 yıl
çok pahalı flash desteği vsvs yok o paralara netbook almak çok daha mantıklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fubo 9 yıl
kendi dusuncemi soylemem gerekirse,tam anlamiyla gereksiz bir alet olmus.kullandigi teknoloji cok iyi olabilir ama bence gereksiz.iphonun buyutulmus versiyonu illaki birileri alip kullancak,bazi insanlarin hayatini kolaylastiracaktir.Benim gibi insanlar icin iphone veya turevi bir akilli telefonun yeterli olabileceyi kanaatindeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deagle100 9 yıl
netbook falan bosver al iPhone hayatına bak:)
valla her isi yapiyo;)
bence apple'in en büyük başarısı ve en guzel ürünü iphone'dur:);)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hereos 9 yıl
bence gerçekden güzel olmuş. Apple bu işden ii para kazanacak!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haimow 9 yıl
banada hiç mantıklı gelmedi , evet alet gerçekten güzel duruyor, ama işin f/p kısmına gelirsek , Amerika fiyatı üstünden düşünelim ; 500$'a bi alet alıosunuz ne için , web de takılmak müzik vs. , e web de takılıcan da flash yok ?! 750 milyon veriosun flash desteğin yok , wireless modeminde yoksa ne anladım ben bu işten , misal ben 3GS kullanıcısıyım bence bnm telefonum daha kullanışlı bu aletten , nedeni açık , bnm kablosuz modemim yok , e napıcam 3G lisini aliim desem 1 milyar vericem , e 1 milyara fazlasıyla gzl netbook alırım hem küçük hem kullanışlı...yani ben gerçekten apple hayranıyım ama bu iPad işine pek ısınamadım açıkcası bakalım daha çok yeni mutlaka çıkıcaktır + yönleride , bekleyip görücez, TR'deki fiyatını çok merak ediorum ne saçmalıcaklar acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 9 yıl
ion tabanlı netbook daha iyi...
video+müzik+wifi+call of duty+crysis+160gbhdd+usb port+10"+klavye
mouse+windows xp+fotoşop+office bir sürü uygulama
ipadin işi zor valla,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fusem 9 yıl
hatırlatma: fiyatlar Amerika'da geçerli olacak rakamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
telefonu bilgisayarla birleştirmişler süper bişey yapmıslar ama fiyatlar bana uçuk geldi o fiyata netbook alır keyfim e bakardım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Bence fiyatlar süper, nihayetinde bir çok insan bunu evinde genelde web gezgini olarak kullanmak isteyecek (mesela ben) o zaman 499$'a alabileceğim bu kadar düşük fiyat beklemiyordum gerçekten.
Tabii kapasite ve 3G girince iş yükseliyor .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zummet 9 yıl

gun

Bence fiyatlar süper, nihayetinde bir çok insan bunu evinde genelde web gezgini olarak kullanmak isteyecek (mesela ben) o zaman 499$'a alabileceğim bu kadar düşük fiyat beklemiyordum gerçekten.

Tabii kapasite ve 3G girince iş yükseliyor .


Wifi 16 GB modelinde Flash desteği yok sanırım? Büyük iPhone gibi diyebiliriz o zaman. Netbook lara alternatif olabilir ancal, web gezgini olarak alınacaksa flash desteğinin olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii tam bilgi sahibi değilim flash olup olmadığı konusunda ancak, iPhone OS kullanıyor diye biliyorum. (Ki bu da benim için hayal kırıklığı oldu) O yandaki kalın siyah kısmın da incelmesini beklerdim açıkcası. iPad 2G de makyajlarlar herhalde biraz, 3G desteği de standart olur, OS de geliştirilirse, o zaman düşünebilirim belki ama şu an için elimdeki iPhone 3Gs ile devam etmenin mantıklı olacağı görüşündeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
44619 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
3g, Apple ve
2 etiket daha iPad wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vodafone Spiga Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim