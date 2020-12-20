Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi

    iPhone 12 Pro Max için alabileceğiniz en iyi 10 kılıfı sizler için derledik. İşte işlevselliği, tasarımı ve üst düzey dayanıklılığı ile öne çıkan o kılıflar:
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    5,1b
    3
    23
    iPhone
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi
    Tam Boyutta Gör

    Bir iPhone 12 Pro Max kullanıcısı iseniz ihtiyacınız olan bir şey var ki o da telefonunuzu darbe ve düşmelere karşı koruyacak sağlam bir kılıf. Peki iPhone 12 Pro Max için alınabilecek en iyi kılıflar neler? İşte işlevselliği, tasarımı ve üst düzey dayanıklılığı ile öne çıkan 10 iPhone 12 Pro Max kılıf önerisi:

    Ayrıca Bkz. "iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler"

    1. Apple deri kılıf

    iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi
    Tam Boyutta Gör

    Listemizin ilk sırasında, Apple'ın iPhone 12 Pro Max kılıfları yer alıyor. 5 farklı renk seçeneği bulunan deri kılıflar premium dokusuyla şık bir görünüm sunarken, çizilme ve düşmelere karşı da en iyi şekilde koruma sağlıyor. Üstelik MagSafe sayesinde her seferinde etkileyici bir takıp çıkarma deneyimi sunuluyor. Öyle ki deri kılıf her takıldığında, iPhone ekranında kılıfla aynı renkte yuvarlak bir halka beliriyor. 

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    2. Spigen stantlı şeffaf kılıf

     

    Popüler aksesuar üreticisi Spigen'in stantlı şeffaf kılıfı, koruma sağlarken açılıp kickstantıyla da telefonun yatay bir şekilde durmasını sağlıyor. Sert tampon çerçeve ve esnek iç kısımdan oluşan hibrit yapısıyla ergonomik bir tasarıma sahip olan kılıfın MagSafe desteği ise bulunmuyor.

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    3. Baseus ince mat kılıf

    iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi

    Baseus ince mat kılıf sayesinde, iPhone 12 Pro Max'inizi kalınlaştırmadan koruma sağlayabilirsiniz. Mat dokusu sayesinde parmak izi göstermeyen kılıf, kamera lenslerini korumak için de ekstra bir çıkıntıya sahip. 

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    4. Melefoni MagSafe uyumlu şeffaf silikon kılıf

    Melefoni markasının MagSafe uyumlu şeffaf kılıfı, iPhone 12 Pro Max için koruma sağlarken şeffaf yapısıyla da telefonun tasarımını kapatmaz. Kılıf özel köşe korumalı tasarımı sayesinde de düşmelere karşı maksimum koruma sağlar.

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu

    5. Zore halkalı slikon kılf

    iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi

    Zore markasının yüzük halkalı slikon kılıfı, koruma sağlarken aynı zamanda da yüzük halkası sayesinde tutuşu kolaylaştırıyor. Magnetli bu halka aynı zamanda telefonun yatay bir biçimde kalmasını da sağlarken, mıknatıslı araç tutacaklarına da kolaylıkla oturmasını sağlıyor.

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    6. Apple şeffaf kılıf

    iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi
    Tam Boyutta Gör

    İnceliği ve hafifliğiyle öne çıkan Apple şeffaf kılıf, iPhone 12 Pro Max için koruma sağlarken telefonun renklerini de ön plana çıkarıyor. Sararmaları önleyecek şekilde geliştirilen şeffaf kılıf aynı zamanda MagSafe desteği de sunuyor.

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    7. Spigen hybrid kılıf

    Spigen'in hybrid kılıfı, düşme ve darbelere karşı üst seviye koruma sağlarken, lacivet kenarlıkları sayesinde şık bir tasarım ortaya koyuyor. Kılıf kamera lenslerini korumak için de ekstra bir çıkıntıya ev sahipliği yapıyor. Böylelikle lenslerin yüzeyle teması engelleniyor.

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    8. Spigen kartlıklı kılıf

    Kartlıklı Spigen kılıf sayesinde, iPhone 12 Pro Max telefonunuzu düşme ve darbelere karşı en iyi şekilde koryabilirken, kartlarını ve paralarınızı da kılıfınızda saklayabilirsiniz. 

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    9. Bouletta deri kılıf

    Bouletta markasının deri kılıf modeli, üst düzey koruma sağlayan yapısıyla düşme ve darbelere karşı koruma sağlarken, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

    10. Cekuonline desenli slikon kılıf

    Cekuonline'ın desenli slikon kılıfı, özellikle altın renkli iPhone 12 Pro Max ile mükemmel bir uyum yakalayıyor. Telefona estetik bir görünüm kazandıran kılıf, düşme ve darbelere karşı da koruyucu görevi üstleniyor.

    Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı
    2 gün
    iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler
    1 hf.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Birseyadam (Fatih *****) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yani gidin xiaomi telefonlar için kılıf önerin, neden çok çok az satın alınıp kullanılan kısma hitap ediyorsunuz o da ayrı bir sıkıntı.
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jasonw 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu telefonu gerçekten borçsuz harçsız satın alabilen babayiğit var da sanki, birde kılıf öneriyorlar :D
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    sondaki kılıfın figürü ilüminati ha..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Windows10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    HAHAHA

    Bu neyin kafası cidden.

    Telefonu aldık da, kılıfı mı kaldı!

    Komiksin DH.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mustafaeae43 (Mustafa KARAKIŞ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İphone 12 pro max olsa ona özel bady guard filen tutardım heralde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haruncic3k (Harun Çiçek) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bende iki tane karıma iki çocuguma iki tane kendime aldım tabi önden evi satmıştık parkta çok güzel fotoğraflar çekiyoruz şimdi ,Allahtan biraz para ayırdık günde 1 simit çay fotoğrafı paylaşabiliyoruz. Şimdi kılıflar içinde 2 ay çalışacağız mecbur.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Souls_dd 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ulkede 80 milyon insan var cogunluk fakir olsa bile nerden baksan 1 milyon insanin durumu cok iyi o yuzden ps5 de satr iphone 12 de
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Göz zevkidir bir şey diyemem ama Apple’ın kılıfları görünüm olarak bana göre en çirkini. Üstüne bir de en pahalısı.



    Kılıf olarak Spigen Rugged Armor serisinin üzerine tanımam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    MagSafe özelliği nedir bilelim de
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Her malın bir müşterisi vardır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Spigen şeffaf kılıf en iyisi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Deri kılıf alın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 2 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5052 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 12 pro max, iphone 12 pro max kılıf ve
    5 etiket daha iphone 12 pro max koruma Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cep Tel Aksesuarları
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü 1 gün Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2 1 gün Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor 1 gün İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi 1 gün Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening 1 gün Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor 1 gün Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu 1 gün 5G'deki güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını risk altına sokuyor 1 gün Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi 1 gün POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama 1 gün Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor 1 gün Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda 1 gün 360 Robot Vacuum Cleaner S9 Robot Süpürge - İnceleme 1 gün Elektrikli Mercedes EQS'ten yeni teaser geldi 1 gün 360 Robot Vacuum Cleaner S7 Pro Robot Süpürge - İnceleme 1 gün Vivo yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7'nin görüntüsünü paylaştı 1 gün Çift ekranlı LG Wing yakında Türkiye’ye geliyor 1 gün Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı 1 gün Metacritic, 2020 yılının en kötü 10 oyununu açıkladı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi Sonraki Hisense A7 akıllı telefonu e-ink ekranlı ve 5G destekli geliyor 2 gün AMD Ryzen 9 5900HX APU’su Intel Core i7-10700K işlemcisini geride bırakıyor 2 gün Cyberpunk 2077'nin sorunlarını gidermeye yönelik yeni bir yama yayınlandı 2 gün GeForce RTX 3060 6GB ve 12GB bellek ile gelebilir 2 gün Overwatch 2 ve Diablo 4'e dair detaylar Şubat 2021'de geliyor 2 gün Bitcoin fiyatı 24000$ sınırına dayandı 2 gün Company of Heroes: Opposing Fronts 2021'in başında mobil cihazlara geliyor 2 gün Robot köpek Spot, yakın bir gelecekte Mars’ı keşfe hazırlanıyor 2 gün Yapay zekâ, ilk kez bir askeri uçakta yardımcı pilotluk görevini üstlendi 2 gün Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'ı uluslararası hizmete sundu 2 gün 106 iPhone'dan yapılan elektro gitar 2 gün Willem Dafoe, Green Goblin rolüyle Spider-Man 3'te bulunabilir 2 gün Haftalık Dizi Önerisi 06: Dirk Gently's Holistic Detective Agency 2 gün Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı 2 gün Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701 2 gün Google Camera Go’ya HDR desteği geldi 2 gün Bir Facebook hatası, Instagram kullanıcılarının bazı kişisel bilgilerini ortaya çıkardı 2 gün Parayı bastım, 5 tane aldım, peki? "Philips Hue Play incelemesi" 2 gün Qualcomm, Snapdragon 888 karşılaştırma sonuçlarını paylaştı: Snapdragon 865'e göre ne kadar güçlü? 2 gün Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız