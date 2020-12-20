iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi

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Bir iPhone 12 Pro Max kullanıcısı iseniz ihtiyacınız olan bir şey var ki o da telefonunuzu darbe ve düşmelere karşı koruyacak sağlam bir kılıf. Peki iPhone 12 Pro Max için alınabilecek en iyi kılıflar neler? İşte işlevselliği, tasarımı ve üst düzey dayanıklılığı ile öne çıkan 10 iPhone 12 Pro Max kılıf önerisi:

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1. Apple deri kılıf

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Listemizin ilk sırasında, Apple'ın iPhone 12 Pro Max kılıfları yer alıyor. 5 farklı renk seçeneği bulunan deri kılıflar premium dokusuyla şık bir görünüm sunarken, çizilme ve düşmelere karşı da en iyi şekilde koruma sağlıyor. Üstelik MagSafe sayesinde her seferinde etkileyici bir takıp çıkarma deneyimi sunuluyor. Öyle ki deri kılıf her takıldığında, iPhone ekranında kılıfla aynı renkte yuvarlak bir halka beliriyor.

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2. Spigen stantlı şeffaf kılıf

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Popüler aksesuar üreticisi Spigen'in stantlı şeffaf kılıfı, koruma sağlarken açılıp kickstantıyla da telefonun yatay bir şekilde durmasını sağlıyor. Sert tampon çerçeve ve esnek iç kısımdan oluşan hibrit yapısıyla ergonomik bir tasarıma sahip olan kılıfın MagSafe desteği ise bulunmuyor.

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3. Baseus ince mat kılıf

Baseus ince mat kılıf sayesinde, iPhone 12 Pro Max'inizi kalınlaştırmadan koruma sağlayabilirsiniz. Mat dokusu sayesinde parmak izi göstermeyen kılıf, kamera lenslerini korumak için de ekstra bir çıkıntıya sahip.

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4. Melefoni MagSafe uyumlu şeffaf silikon kılıf

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Melefoni markasının MagSafe uyumlu şeffaf kılıfı, iPhone 12 Pro Max için koruma sağlarken şeffaf yapısıyla da telefonun tasarımını kapatmaz. Kılıf özel köşe korumalı tasarımı sayesinde de düşmelere karşı maksimum koruma sağlar.

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5. Zore halkalı slikon kılf

Zore markasının yüzük halkalı slikon kılıfı, koruma sağlarken aynı zamanda da yüzük halkası sayesinde tutuşu kolaylaştırıyor. Magnetli bu halka aynı zamanda telefonun yatay bir biçimde kalmasını da sağlarken, mıknatıslı araç tutacaklarına da kolaylıkla oturmasını sağlıyor.

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6. Apple şeffaf kılıf

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İnceliği ve hafifliğiyle öne çıkan Apple şeffaf kılıf, iPhone 12 Pro Max için koruma sağlarken telefonun renklerini de ön plana çıkarıyor. Sararmaları önleyecek şekilde geliştirilen şeffaf kılıf aynı zamanda MagSafe desteği de sunuyor.

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7. Spigen hybrid kılıf

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Spigen'in hybrid kılıfı, düşme ve darbelere karşı üst seviye koruma sağlarken, lacivet kenarlıkları sayesinde şık bir tasarım ortaya koyuyor. Kılıf kamera lenslerini korumak için de ekstra bir çıkıntıya ev sahipliği yapıyor. Böylelikle lenslerin yüzeyle teması engelleniyor.

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8. Spigen kartlıklı kılıf

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Kartlıklı Spigen kılıf sayesinde, iPhone 12 Pro Max telefonunuzu düşme ve darbelere karşı en iyi şekilde koryabilirken, kartlarını ve paralarınızı da kılıfınızda saklayabilirsiniz.

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9. Bouletta deri kılıf

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Bouletta markasının deri kılıf modeli, üst düzey koruma sağlayan yapısıyla düşme ve darbelere karşı koruma sağlarken, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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10. Cekuonline desenli slikon kılıf

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Cekuonline'ın desenli slikon kılıfı, özellikle altın renkli iPhone 12 Pro Max ile mükemmel bir uyum yakalayıyor. Telefona estetik bir görünüm kazandıran kılıf, düşme ve darbelere karşı da koruyucu görevi üstleniyor.

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