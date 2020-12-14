iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemlerinin üçüncü büyük güncellemeleri iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 yayınlandı. Önemli yenilikler içeren güncellemeler ile birlikte Apple Fitness + kullanıma sunulurken, Apple cihazları için de AirPods Max desteği geldi.
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iOS 14.3 ile gelen yeni özellikler
iOS 14.3 güncellemesine ilişkin Apple tarafından paylaşılan sürüm notları şu şekilde:
Apple Fitness+
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iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi
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Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması
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On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması
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Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri
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Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir
AirPods Max
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Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek
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Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses
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Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar
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Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme
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Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod
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Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği
Fotoğraflar
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iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir
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Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir
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25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği
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iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır
Gizlilik
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App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümüİlginizi Çekebilir iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar
TV uygulaması
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Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır
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Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz
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En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir
Uygulama Parçacıkları
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Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği
Sağlık
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Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme
Hava Durumu
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Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir
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Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir
Safari
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Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği
Hata düzeltmeleri
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Bazı MMS mesajların alınamaması
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Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması
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Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi
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Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi
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Uygulama klasörlerinin açılamaması
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Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması
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Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması
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Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi
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MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi
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WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması
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VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması
Güncelleme alan cihazlar
iPhone'lar için iOS 14.3 ve iPad'ler için de iPadOS 14.3 güncellemesini yayınlayan Apple, eski cihazlar için de çeşitli güvenlik yamaları içeren iOS 12.5 güncellemesini yayınladı. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte COVID-19 maruz kalma bildirimleri, eski iPhone'lar için de kullanıma sunulmuş oldu.
iOS 14.3 güncellemesi alan iPhone modelleri
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPod Touch (7. nesil)
iPadOS 14.3 güncellemesi alan iPad modelleri
- 12.9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad (8. nesil)
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad Air (4. nesil)
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air 2
iOS 14.3 & iPadOS 14.3 güncellemesinicihazınıza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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hem güncellemek zorunda değiliz ki, yok fitness artıları geldi, yok mms ayarlandı .. vs vs ıvır zıvır şeyler, öyle uçurum bir artısı yok, bu yüzden her güncellemede durup düşünmek lazım, bana lazım olucak bir şey var mı yok, o zaman boş vereceksin,
yoksa Apple her hıyar uzattığında, tuza seğirten olursak cihaz elimizde kalıyor malesef
elimde ios, 6, 8, 9 ve 12 sürümde 4 Apple cihaz var, sürüm yükseldikçe hız ve batarya süresi azalıyor.