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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

    iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemlerinin üçüncü büyük güncellemeleri iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 yayınlandı. Önemli yenilikler içeren güncellemeler ile birlikte Apple Fitness + da kullanıma sunuldu.
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler
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    iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemlerinin üçüncü büyük güncellemeleri iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 yayınlandı. Önemli yenilikler içeren güncellemeler ile birlikte Apple Fitness + kullanıma sunulurken, Apple cihazları için de AirPods Max desteği geldi. 

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu"

    iOS 14.3 ile gelen yeni özellikler

    iOS 14.3 güncellemesine ilişkin Apple tarafından paylaşılan sürüm notları şu şekilde:

    Apple Fitness+

    • iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi

    • Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması

    • On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması

    • Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

    • Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir

    AirPods Max

    • Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek

    • Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

    • Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar

    • Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme

    • Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

    • Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

    Fotoğraflar

    • iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir

    • Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

    • 25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği

    • iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır

    Gizlilik

    TV uygulaması

    • Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

    • Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

    • En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

    Uygulama Parçacıkları

    • Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği

    Sağlık

    • Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme

    Hava Durumu

    • Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

    • Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir

    Safari

    • Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

    Hata düzeltmeleri

    • Bazı MMS mesajların alınamaması

    • Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması

    • Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi

    • Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi

    • Uygulama klasörlerinin açılamaması

    • Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması

    • Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması

    • Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi

    • MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi

    • WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması

    • VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması

    iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler
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    Güncelleme alan cihazlar

    iPhone'lar için iOS 14.3 ve iPad'ler için de iPadOS 14.3 güncellemesini yayınlayan Apple, eski cihazlar için de çeşitli güvenlik yamaları içeren iOS 12.5 güncellemesini yayınladı. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte COVID-19 maruz kalma bildirimleri, eski iPhone'lar için de kullanıma sunulmuş oldu.

    iOS 14.3 güncellemesi alan iPhone modelleri

    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 6S Plus
    • iPhone 6S
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPod Touch (7. nesil)

    iPadOS 14.3 güncellemesi alan iPad modelleri

    • 12.9 inç iPad Pro
    • 11 inç iPad Pro
    • 10.5 inç iPad Pro
    • 9.7 inç iPad Pro
    • iPad (8. nesil)
    • iPad (7. nesil)
    • iPad (6. nesil)
    • iPad (5. nesil)
    • iPad mini (5. nesil)
    • iPad mini 4
    • iPad Air (4. nesil)
    • iPad Air (3. nesil)
    • iPad Air 2

    iOS 14.3 & iPadOS 14.3 güncellemesinicihazınıza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   



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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine bir iphone haberi altında ağlayan bir dandroid fanı var.
    4 Yanıt Yanıtla +21
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    november27 (Ahmet Kalız) 3 gün ( Mesaj Silindi ) HainKost0k
    Hocam her güncelde batarya ömrü kısalıyor ve cihazın stabilitesi azalıyor, böyle bir gerçek var
    hem güncellemek zorunda değiliz ki, yok fitness artıları geldi, yok mms ayarlandı .. vs vs ıvır zıvır şeyler, öyle uçurum bir artısı yok, bu yüzden her güncellemede durup düşünmek lazım, bana lazım olucak bir şey var mı yok, o zaman boş vereceksin,
    yoksa Apple her hıyar uzattığında, tuza seğirten olursak cihaz elimizde kalıyor malesef
    elimde ios, 6, 8, 9 ve 12 sürümde 4 Apple cihaz var, sürüm yükseldikçe hız ve batarya süresi azalıyor.
    Hocam her güncelde batarya ömrü kısalıyor ve cihazın stabilitesi azalıyor, böyle bir gerçek var hem güncellemek zorunda değiliz ki, yok fitness artıları geld...
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    Yanıtla +6
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    Yürüyen Hoparlör 1 hf. ( Mesaj Silindi ) formgonder2055
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    HainKost0k (Mehmet ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İphone 11 kullanıyorum. Artık nasıl psikoloji oluşmuşsa güncelleme yaptığımda telefonun batarya ömrünün kısaldığını düşünüyorum ve bu yüzden hiç güncelleme yapmak istemiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    november27 (Ahmet Kalız) 3 gün ( Mesaj Silindi ) HainKost0k
    Hocam her güncelde batarya ömrü kısalıyor ve cihazın stabilitesi azalıyor, böyle bir gerçek var
    hem güncellemek zorunda değiliz ki, yok fitness artıları geldi, yok mms ayarlandı .. vs vs ıvır zıvır şeyler, öyle uçurum bir artısı yok, bu yüzden her güncellemede durup düşünmek lazım, bana lazım olucak bir şey var mı yok, o zaman boş vereceksin,
    yoksa Apple her hıyar uzattığında, tuza seğirten olursak cihaz elimizde kalıyor malesef
    elimde ios, 6, 8, 9 ve 12 sürümde 4 Apple cihaz var, sürüm yükseldikçe hız ve batarya süresi azalıyor.
    Yanıtla +6
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    med_line 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    DFU mod dediğiniz işlem güç ve home tuşlarına aynı anda basıp elma logosu görünen işlem mi?
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    iPad 7 ve sonrasında iPad 8 kullanıcısı olarak Apple'ın tablet ürünlerini güncellememenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Nedeni iPad 7 tableti 14.2 güncellemesinden sonra wifi, pil, yavaşlama, widget hataları vb.sorunlarla karşılaşmıştım. iPad 8 kutusundan ipados 14 ile geldi. Güncelleme yapmadan sorunsuz kullanmaktayım. Tavsiye ederim. Saygılar.
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    Nemesis-Prime 5 gün ( Mesaj Silindi )
    iPhone 6s’e yükledim. Performans olarak gayet iyi, yavaşlama falan yok. Ancak son 14.2 ve yeni gelen bu 14.3 güncellemesinde şarj %100 iken epey bir süre hiç azalmıyor. Ama %90’ın altına indiğinde hızlıca azalıyor. Bu sorunu yaşayan var mı? Pil sağlığım %80.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Finn Mertens 5 gün ( Mesaj Silindi ) Nemesis-Prime
    Apple'ın yıllardır çektiği bir numara bu. Şarj yavaş gidiyor izlenimi için yapılmış bir şey. Iphone'ların sanırım en kötü özellikleri bu batarya meselesi ve yıllardır çözülmüş değil. Android'de 3 gün şarj tutan modeller var.
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    user_sevvv (user_sevvv ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme sonrası iPhone 8 cihazımda şarj su gibi gitmeye başladı. Pil sağlığı %84
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    KaZAaRa (Emrah BAYSAN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    * iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır.

    Sandım ki arka kamerayla foto çekerken ön kamerayı da fotoya ekleyebileceğiz :( sonra farkettim ki resmin aynalanmasıymış.
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    matador_mirkhan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6s plus için 13.7’den sonrası yalan. Yeni telefona kadar bu sürümde devam.
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    cangunner (Can G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dün akşam 7’ye yükledim, kilit ekranında ki fps düşüşünü falan yaşamadım. Şimdilik gayet her açıdan performanslı ve stabil duruyor. Şarj için bir şey diyemeyeceğim
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    barballow (Barış Aksakal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yıla kadar Android cihaz kullanıyordum. 2 ay kadar önce kendime ve eşime iPhone 11 satın aldım. Beni en çok şaşırttığı konu batarya performansı oldu. Çünkü diğer kullanıcıların yapmış olduğu yorumların tam tersi bir kullanım sunuyor. Eşim sakin kullanımında 3 günde bir şarj ediyor. Bense sakin kullanımda 2 günde bir şarj ediyorum. Ama yoğun kullanımda aynı gün sonunda %20 dolaylarına iniyor.
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    mexto (mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim telefonda 610 mb görünüyor güncelleme [:D ip11
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    13342 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 14.3, ios 14.3 güncellemesi ve
    6 etiket daha ipados 14.3 Apple iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Cep İşletim Sistemleri
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