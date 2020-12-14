iOS 14.3 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

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iOS 14 ve iPadOS 14 işletim sistemlerinin üçüncü büyük güncellemeleri iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 yayınlandı. Önemli yenilikler içeren güncellemeler ile birlikte Apple Fitness + kullanıma sunulurken, Apple cihazları için de AirPods Max desteği geldi.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye satış tarihi belli oldu"

iOS 14.3 ile gelen yeni özellikler

iOS 14.3 güncellemesine ilişkin Apple tarafından paylaşılan sürüm notları şu şekilde:

Apple Fitness+

iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi

Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması

On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması

Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

Fitness+ aboneliği Avustralya’da, Kanada’da, İrlanda’da, Yeni Zelanda’da, Birleşik Krallık’ta ve ABD’de kullanılabilir

AirPods Max

Yeni kulak çevresi kulaklık AirPods Max için destek

Zengin sesler için yüksek doğruluğa sahip ses

Uyarlanabilir EQ sesi kişinin kulak çevresi yastıklarına kişisel uyumuna göre gerçek zamanlı olarak uyarlar

Ortam gürültüsünü engellemesi için Aktif Gürültü Engelleme

Etrafınızdaki ortamı duymanız için Şeffaf mod

Sinema benzeri dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme ile uzamsal ses özelliği

Fotoğraflar

iPhone 12 Pro’da ve iPhone 12 Pro Max’te Apple ProRAW fotoğrafları çekilebilir

Apple ProRAW fotoğrafları, Fotoğraflar uygulamasında düzenlenebilir

25 kare/sn.’de video kaydı seçeneği

iPhone 6s’te, iPhone 6s Plus’ta, iPhone SE’de, iPhone 7’de, iPhone 7 Plus’ta, iPhone 8’de, iPhone 8 Plus’ta ve iPhone X’da hareketsiz fotoğraflar için ön yüzdeki kamerayı yansıtır

Gizlilik

App Store sayfalarında, geliştiricilerin bildirdiği uygulamanın gizlilik politikalarının bir özetini içeren yeni bir gizlilik bilgi bölümü İlginizi Çekebilir iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar

TV uygulaması

Baştan sona yeni Apple TV+ sekmesi Apple şovlarının ve filmlerinin keşfedilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır

Arama geliştirilmiştir, böylece tür gibi kategorilere göre göz atabilir ve yazdıkça son aramalar ile önerileri görebilirsiniz

En iyi arama sonuçları filmler, TV şovları, oyuncular, kanallar ve spor arasında en alakalı eşleşenler ile birlikte gösterilir

Uygulama Parçacıkları

Apple tarafından tasarlanan Uygulama Parçacığı kodlarının Kamera aracılığıyla ya da Denetim Merkezi’nden taranarak Uygulama Parçacıkları’nı başlatma desteği

Sağlık

Âdet ve doğurganlık dönemi tahminlerinin daha iyi yönetilmesi için Sağlık uygulamasında Döngü İzleme altında gebeliği, emzirmeyi ve doğum kontrolünü işaretleyebilme

Hava Durumu

Hava kalitesi verileri artık Çin ana karasındaki yerler için Hava Durumu’nda, Harita’da ve Siri’de kullanılabilir

Hava kalitesi sağlık önerileri belirli hava kalitesi düzeylerinde ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan ve Meksika için Hava Durumu’nda ve Siri’de verilir

Safari

Safari’de Ecosia arama motoru seçeneği

Hata düzeltmeleri

Bazı MMS mesajların alınamaması

Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması

Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi

Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi

Uygulama klasörlerinin açılamaması

Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması

Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması

Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi

MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi

WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması

VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması

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Güncelleme alan cihazlar

iPhone'lar için iOS 14.3 ve iPad'ler için de iPadOS 14.3 güncellemesini yayınlayan Apple, eski cihazlar için de çeşitli güvenlik yamaları içeren iOS 12.5 güncellemesini yayınladı. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte COVID-19 maruz kalma bildirimleri, eski iPhone'lar için de kullanıma sunulmuş oldu.

iOS 14.3 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

iPadOS 14.3 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (8. nesil)

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (4. nesil)

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

iOS 14.3 & iPadOS 14.3 güncellemesinicihazınıza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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