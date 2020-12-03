iPhone 12 serisi kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantı problemi yaşıyor

iPhone 12 serisi kullanıcılarının telefonlarında ağ sorunları yaşadığı bildiriliyor. Birçok kullanıcı, sosyal ağlarda, özellikle seyahat halindeyken ağ bağlantısının kesilmesiyle ilgili şikayetler yayınladı. Yaklaşık 500 kullanıcının etkilendiği bu sorun, iPhone 12 serisi telefonlarının hem 5G hem de LTE bağlantısının kopmasına sebep oluyor.
Ayrıca Bkz. "Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma"İlginizi Çekebilir iPhone 12 serisi gelecekte ters kablosuz şarjı destekleyebilir
Sorunun kaynağı bilinmiyor
Apple ilk kez iPhone 12 serisinde 5G bağlantıyı desteklemeye başladı ancak bir süredir iPhone 12 serisi kullanıcıları telefonlarında bağlantı sorunları yaşıyor. Kullanıcı raporlarına göre, iPhone 12 serisi telefonlar yeterli sinyal alan bölgelerde bile hizmet kesintisi yaşıyor. Kullanıcılar, telefonu kullanmaya başladıklarından beri sinyal düşüşleri yaşadıklarını söylüyor. Şu ana kadar Apple'dan bu konuda bir onay gelmedi ancak yüzlerce kullanıcı Reddit'te ve iPhone forumlarında bu bu durumdan şikayet ediyor.
Bazı kullanıcılar yaşadıkları problemin ortadan kalktığını belittiler ancak yine de çoğu kullanıcı bu sorunu yaşamaya devam ediyor.
Şimdilik, bu yeni iPhone 12 serisi hatasından yalnızca ABD'deki belirli müşterilerin etkilendiği görülüyor. Diğer ülkelerdeki iPhone 12 serisi müşterileri henüz böyle bir sorun bildirmedi.
Soruna gerçekte neyin neden olduğu hala bilinmiyor ancak sorunla karşılaşan insan sayısı görünüşte arttığı için Apple'ın bu soruna yakında yanıt vermesi beklenebilir.
https://9to5mac.com/2020/12/01/iphone-12-dropping-service-unexpectedly/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu da aynı yerden iphone 7 ile
Telefonu çekmeyenler yanlış tutuyor böyle tutun çeker 😂😂
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