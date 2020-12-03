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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 serisi kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantı problemi yaşıyor

    Apple'ın ilk 5G destekli telefonları olan iPhone 12 serisi için kullanıcılar şikayetçi. Bazı kullanıcılar seyahat halindeyken telefonlarının ağ bağlantısının koptuğunu söylüyor.
    2 hf.
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    31
    iPhone
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    5

    iPhone 12 serisi kullanıcıları, 5G ve LTE bağlantı problemi yaşıyor
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    iPhone 12 serisi kullanıcılarının telefonlarında ağ sorunları yaşadığı bildiriliyor. Birçok kullanıcı, sosyal ağlarda, özellikle seyahat halindeyken ağ bağlantısının kesilmesiyle ilgili şikayetler yayınladı. Yaklaşık 500 kullanıcının etkilendiği bu sorun, iPhone 12 serisi telefonlarının hem 5G hem de LTE bağlantısının kopmasına sebep oluyor.

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    Sorunun kaynağı bilinmiyor

    Apple ilk kez iPhone 12 serisinde 5G bağlantıyı desteklemeye başladı ancak bir süredir iPhone 12 serisi kullanıcıları telefonlarında bağlantı sorunları yaşıyor. Kullanıcı raporlarına göre, iPhone 12 serisi telefonlar yeterli sinyal alan bölgelerde bile hizmet kesintisi yaşıyor. Kullanıcılar, telefonu kullanmaya başladıklarından beri sinyal düşüşleri yaşadıklarını söylüyor. Şu ana kadar Apple'dan bu konuda bir onay gelmedi ancak yüzlerce kullanıcı Reddit'te ve iPhone forumlarında bu bu durumdan şikayet ediyor.

    Bazı kullanıcılar yaşadıkları problemin ortadan kalktığını belittiler ancak yine de çoğu kullanıcı bu sorunu yaşamaya devam ediyor.

    Şimdilik, bu yeni iPhone 12 serisi hatasından yalnızca ABD'deki belirli müşterilerin etkilendiği görülüyor. Diğer ülkelerdeki iPhone 12 serisi müşterileri henüz böyle bir sorun bildirmedi.

    Soruna gerçekte neyin neden olduğu hala bilinmiyor ancak sorunla karşılaşan insan sayısı görünüşte arttığı için Apple'ın bu soruna yakında yanıt vermesi beklenebilir.



    https://9to5mac.com/2020/12/01/iphone-12-dropping-service-unexpectedly/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Mr. Jingles 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şebekede yanlışlık vardır.
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    ahmetdu (Ahmet D) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ayyyy kıskançlara bak nasıl dökülmüş 🤣Size ne sanki çekse alabilecekler de 🤣
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    addidas_85 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    Şebeke çekmeyi bilmiyor
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
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    corpixx (Yiğit Can) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İphone 12 ile LTE sonucu







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    Bu da aynı yerden iphone 7 ile







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    seglopsi 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ben iphone se2 aldıktan sonra apple'da sapıttı :)
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    asertyu 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi kullanırken metro tünelden çıkınca 2 dakika şebeke bulamıyordu.Ve bu sadece 1 modelde değil kullandığım başka bir modelde daha böyleydi.iphone da 6s ve 7 de denedim ikisi de çıkar çıkmaz buluyor.Aynı hatla denedim bunları
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) asertyu
    3 aya yakın Note 9 Pro kullandım şimdi ise 40 gündür Poco F2 Pro kullanıyorum. Dediğiniz sorun kullandığım 2 Xiaomi modelinde de var malesef. Hattım Türkcell ve iyi çeken bir yerde oturuyorum. Eski telefonum Xperia XZ1 de hiç böyle sorunlar olmuyordu. Saçma sapan yerlerde 3G ye düşüyor ve 4G ye geçmesi için defalarca uçak modunu açıp kapatıyorum. Xiaomi her modeli sorun dolu bir marka. Ne demişler "Ne kadar ekmek o kadar köfte."
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 tam bir fiyasko..
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    ahmetdu (Ahmet D) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    İsminiz de şakalarınız da benziyor. :)
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Telefonu çekmeyenler yanlış tutuyor böyle tutun çeker 😂😂
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yine saçma sapan yorumlar ve hayatımdan çalınan 5dk
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu haberi okuyunca iphone 12pro max'ımı apple'ı protesto amaçlı kırıp vestel venus aldım rahatladım
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    Soğansız Dürüm 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    40 gündür 12 pro kullanıyorum ama hiç denk gelmedim gerçi amerika versiyonunda olduğu söylenmiş bilemedim, bazen 4g ye geçiyor ama evden kaynaklanıyor sanırım Mi 6 da çok daha az sinyal alıyordum.
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    her iphone haberinin altına damlayan kitle gelmiş yine

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    MaXiLoPeZ 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok basit, telefonumu Apple'dan alırım en ufak bir sorun olursa 20 Ocak'a kadar geri gönderirim. Bu iade garantisini veren başka bir şirket var mı? iphone alamayanlar niye sevinmiş onu anlamadım?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Proprietor (Akif Altun) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MaXiLoPeZ
    Amazon
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    2480 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    iphone 12 serisi, iphone 12 5g ve
    3 etiket daha iphone 12 bağlantı sorunu iphone 12 LTE Apple
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