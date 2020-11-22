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    Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma

    Google Mesajlar'da, Zengin İletişim Hizmetleri yani RCS küresel olarak kullanıcılara sunuldu. RCS sohbetleri için uçtan uca şifreleme ise şu an test aşamasında.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma
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    Google bir süredir test ettiği RCS mesajlaşmayı küresel kullanıma sundu. Rusya ve Çin dışındaki tüm ülkelerdeki kullanıcılar SMS'in yerini alan yeni nesil mesajlaşma standardına erişebilir.

    RCS; yazma göstergeleri, okundu bilgileri, daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, daha fazla katılımcılı grup görüşmeleri ve işletmelerle etkileşimli deneyimler gibi gelişmiş mesajlaşma özelliklerine olanak tanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Mesajlar'a mesaj iletim zamanı planlama özelliği geldi

    Ayrıca Bkz. "Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin"

    Google Mesajlar'da RCS sohbetleri

    Google Mesajlar'a RCS'nin entegre edilmesi, Mesajlar uygulamasının başta iMessage olmak üzere  WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet edebilmesine olanak tanıyacak.

    Google Mesajlar Ürün Lideri Drew Rowny: "Bu modern mesajlaşma deneyimini Android'deki herkes için evrensel ve birbirine bağlı hale getirmek için sohbet özelliklerimizi küresel olarak kullanıma sunmayı tamamladık. Artık dünyanın her yerinden Mesajlar1 kullanan herkes, operatörlerinden veya doğrudan Google'dan modern sohbet özelliklerine erişebilir." dedi.

    Google ayrıca, Google Mesajlar'da RCS'ye uçtan uca şifreleme getirmek için testlere başladığını duyurdu. Uçtan uca şifrelemenin 2021 yılının ilk aylarında gelmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.

    Mesajlar Mesajlar Mesajlar Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.androidpolice.com/2020/11/19/google-rcs-chat-now-available-worldwide-end-to-end-encryption-coming-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    mesajları sessize alma vardı. yeni surumde yok artik.
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    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemizde önce Türkcell'e gelecekte, sonra TT ve VF a gelecekte ...., beklemedeyiz bakalım.
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