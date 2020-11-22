Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma

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Google bir süredir test ettiği RCS mesajlaşmayı küresel kullanıma sundu. Rusya ve Çin dışındaki tüm ülkelerdeki kullanıcılar SMS'in yerini alan yeni nesil mesajlaşma standardına erişebilir.

RCS; yazma göstergeleri, okundu bilgileri, daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar, daha fazla katılımcılı grup görüşmeleri ve işletmelerle etkileşimli deneyimler gibi gelişmiş mesajlaşma özelliklerine olanak tanıyor.

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Google Mesajlar'da RCS sohbetleri

Google Mesajlar'a RCS'nin entegre edilmesi, Mesajlar uygulamasının başta iMessage olmak üzere WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet edebilmesine olanak tanıyacak.

Google Mesajlar Ürün Lideri Drew Rowny: "Bu modern mesajlaşma deneyimini Android'deki herkes için evrensel ve birbirine bağlı hale getirmek için sohbet özelliklerimizi küresel olarak kullanıma sunmayı tamamladık. Artık dünyanın her yerinden Mesajlar1 kullanan herkes, operatörlerinden veya doğrudan Google'dan modern sohbet özelliklerine erişebilir." dedi.

Google ayrıca, Google Mesajlar'da RCS'ye uçtan uca şifreleme getirmek için testlere başladığını duyurdu. Uçtan uca şifrelemenin 2021 yılının ilk aylarında gelmesine muhtemel gözüyle bakılıyor.

Mesajlar Google LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.androidpolice.com/2020/11/19/google-rcs-chat-now-available-worldwide-end-to-end-encryption-coming-soon/

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