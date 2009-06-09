iPhone 3G'e hükmeden ilk telefon:iPhone 3Gs

Apple aylardır süren dedikoducuları yalancı çıkartmayarak 3.Nesil iPhone'u sonunda tanıttı. Dış görünüş olarak iPhone 3G'nin ikizi olan iPhone 3G's' ,donanımsal olarak iPhone 3G'e ciddi bir üstünlük sağlıyor.

Apple'ın “En Hızlı iPhone” diye lansmanını yaptığı iPhone 3Gs,iPhone 3G'e göre her alanda 2 kat daha hızlı. HSDPA ile 3,6mbps olan 3G hızı 7,2mbps'a çekilerek kullanıcıların daha hızlı internet erişimine sahip olmaları sağlanmış. Bunun yanında işlemci,memory'de yapılan değişikliklerle iPhone 3Gs kullanıcılara uygulamaları daha hızlı çalıştırmalarına ve OpenGL ES 2.0 sayesinde de daha gelişmiş 3D grafiklerine sahip oyun oynama imkanı veriyor. Depolama alanında da revizyona gidilerek iPhone 3Gs'de iPhone 3G'nin aksine üst limit 32Gb'a,alt limit ise 16Gb'a çıkartılmış.

iPhone 3Gs'de dikkat çeken diğer bir değişiklik ise entegre kamerasındaki değişiklik. 2007 yılından bu yana 2Megapiksel kameraya sahip olduğu için eleştirilen iPhone, bugünden itibaren 3megapiksel-otomatik netleme özelliklerine sahip entegre kamerayla geliyor. Sahip olduğu çoklu dokunmatik ekranı sayesinde fotoğraf çekimini zevkli hale getirmeyi başaran iPhone 3Gs'de netleme yapmak ise oldukça kolay: ekrana dokunun yeter, iPhone 3Gs sizin dokunduğunuz yere anında netleme yapıyor. Flickr'a en çok resim gönderen telefon ünvanına sahip iPhone,bu senede bu liderliğini koruyacak gibi duruyor.

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Yeni nesil iPhone'da göze çarpan diğer bir özellikle ise Video Kayıt ve Düzenleme. Son zamanlarda iPhone Video ismiyle satılacak denilen iPhone 3Gs ile 30kare/saniye hızında VGA çözünürlüğünde kaydettiğiniz videoları düzenlemek 1-2 dokunmanıza bakıyor. Kaydettiğiniz ve düzenlediğiniz videolarınızı anında e-mail ile sevdiklerinize gönderebilir, MobileMe galerinizde yada YouTube'de yayınlayabilirsiniz....

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Sesli Kontrol ile iPhone'u parmaklarınızla kontrol etmenizin yanında seslide kontrol etmenize imkan verirmiş. Basit olarak kişi isimlerini yada numarayı söyleyerek hızlı arama yapmanıza olanak veren Voice Control ile iPod uygulamasının içersinde ismini söylediğiniz sanatçıya-şarkıya geçiş yapabilir yada Genius modunda “Bu tarzda daha fazla şarkı bul”,”Şu anda çalan şarkı ne”,”Karıştır”,”Duraklat” gibi komutlarla iPod'u kontrol edebilirsiniz.

iPhone 3Gs 9 saatlik Wi-Fi bağlantılı internet bağlantısına,10 saat video,30 saat ses oynatımına ve 12 saat 2G konuşma süresine sahip yeni bataryası ile iPhone 3G'e bu alanda üstünlük kuruyor (iPhone 3G ise sırasıyla 6, 7, 24, 10 saat batarya sürelerine sahip).

Magnetometer sayesinde Dijital pusula ile daha gelişmiş harita uygulamalarına sahip olan ve iPhone OS 3.0'ın yüklü olarak geleceği iPhone 3Gs'19 Haziran'da Amerika,Kanada,Fransa,Almanya,İtalya ve İspanya'da,Ağustos ayı içersinde de Türkiye'de piyasaya sürülecek.