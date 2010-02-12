iPhone artık Mac'ler için bir oyun kontrol aleti oluyor

Anlık oyunculuğun çokca tercih edildiği iPhone'u belkide ilk defa oyun oynamak için değil bir kontrol cihazı olarak kullanabileceğiz. Pinball yani "Tilt" oyunları ile iPhone oyuncuları arasında sevilen Gameprom firması 3 tane pinball "tilt" masasını Mac dünyasına getiriyor.

Kontrol aleti olarak ise iPhone'unu kullanıyor. Basit bir şekilde klavyeden fareden uzak elinizle oyunu tamamen kontrol edebiliyorsunuz. Ekranın sağına basarsanız sağ kol, soluna basaranız sol kol hareket ediyor. Haberleşme ise tamamen kablosuz şekilde yapılıyor.

Dokunmaktik arayüzü, rahat kavrayışı ve hafifliği sayesinde oldukça rahat olduğu kesin. Hatta aşağıdaki videoda gördüğünüz gibi kullanan kişi çok zevkli zaman geçiriyor ve bizi imrendirmeyi başarıyor.

Pinball Remote adını alan oyun 1 Mart'ta satışta olacak ve hatta 3D Setreoskopik gözlüklerle bile kullanılabilecek. Yalnız gözlükler Nvidia'daki gibi senkronize olanlardan değil yeşil, kırmızı olan eski modellerden.

Ayrıca Pinball Remote'u alanlar Wild West Pinball oyununu iPhone'ları için bedava alabilecekler. Tabii eğer daha önce iPhone'da Pinball oynadıysanız birde Mac'in yüksek 3D gücü ve büyük ekranında oynamak tamamen farklı olacaktır.

Buradaki en önemli nokte iPhone oyun dünyasının kendine katkısından ziyade artık Mac dünyasına da katkıda bulunabileceğini ispatlamış olması. Bu oyun başarılı olursa ki olmaması için hiç bir engel yok ilerde denge ölçer yada joypad olarak başka oyunlarda da kullanılabileceğine kesin gözle bakabiliriz.

http://toucharcade.com/2010/02/09/coming-soon-pinball-remote-iphone-app-and-the-pinball/