Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone artık Mac'ler için bir oyun kontrol aleti oluyor

Pinball Remote ile elinizde iPhone karşınızda koca Mac ekranı, gözünüzde 3D gözlük Tilt oynamak kim bilir ne zevkli !
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
1
14
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Anlık oyunculuğun çokca tercih edildiği iPhone'u belkide ilk defa oyun oynamak için değil bir kontrol cihazı olarak kullanabileceğiz. Pinball yani "Tilt" oyunları ile iPhone oyuncuları arasında sevilen Gameprom firması 3 tane pinball "tilt" masasını Mac dünyasına getiriyor.

Kontrol aleti olarak ise iPhone'unu kullanıyor. Basit bir şekilde klavyeden fareden uzak elinizle oyunu tamamen kontrol edebiliyorsunuz. Ekranın sağına basarsanız sağ kol, soluna basaranız sol kol hareket ediyor. Haberleşme ise tamamen kablosuz şekilde yapılıyor.

Dokunmaktik arayüzü, rahat kavrayışı ve hafifliği sayesinde oldukça rahat olduğu kesin. Hatta aşağıdaki videoda gördüğünüz gibi kullanan kişi çok zevkli zaman geçiriyor ve bizi imrendirmeyi başarıyor.

Pinball Remote adını alan oyun 1 Mart'ta satışta olacak ve hatta 3D Setreoskopik gözlüklerle bile kullanılabilecek. Yalnız gözlükler Nvidia'daki gibi senkronize olanlardan değil yeşil, kırmızı olan eski modellerden.

Ayrıca Pinball Remote'u alanlar Wild West Pinball oyununu iPhone'ları için bedava alabilecekler. Tabii eğer daha önce iPhone'da Pinball oynadıysanız birde Mac'in yüksek 3D gücü ve büyük ekranında oynamak tamamen farklı olacaktır.

Buradaki en önemli nokte iPhone oyun dünyasının kendine katkısından ziyade artık Mac dünyasına da katkıda bulunabileceğini ispatlamış olması. Bu oyun başarılı olursa ki olmaması için hiç bir engel yok ilerde denge ölçer yada joypad olarak başka oyunlarda da kullanılabileceğine kesin gözle bakabiliriz.


http://toucharcade.com/2010/02/09/coming-soon-pinball-remote-iphone-app-and-the-pinball/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Deniz 9 yıl
Guzel bi uygulamaya benziyor denemek lazim ama mac'de pek oyun yok isin kotu yanida bu ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Harf hataları düzeltildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreampowder 9 yıl

Deniz

Guzel bi uygulamaya benziyor denemek lazim ama mac'de pek oyun yok isin kotu yanida bu ;)


sonuçta bilgisayar ve iphone arasındaki iletişim wireless üzerinden yapılıyor, OSX'e özel bir iletişim söz konusu değil, aynı ağda olduktan sonra ister pc ister mac hepsinde çalışabilir.

pil konusunda da PS3 lerdeki gibi pil azalırsa usb den kabloyla bağlanaiblir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
"bize imrendirmeyi başarıyor." - bizi
"3D Streoskopik gözlüklerle bile" - stereoskopik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
sadece Mac'lerde kullanılacak olursa Mac oyunlarında ufak bi artış da olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 9 yıl
gaza gelip abanarak kaç kişi iphone kırar acaba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Zaten zor idare eden bataryanın iyice içine verir bu uygulama :) Ama fikir ve eğlence olarak çok iyi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bynedim 9 yıl
iPhone zaten şu an bildiğim kadarı ile accelerometer özelliği kullanılarak joypad amacı ile PC oyunlarında kullanılabiliyor. Reader'dan denk gelmiştim, biri Colin Mc Rae oynuyordu iPhone ile PC üzerinden, ancak denememiştim. Bu konu üzerinde durulsa yani sadece Mac'lerde belirtilen oyunlar ile şeklinde lanse edilmese çok daha büyük reklamı olacaktır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 9 yıl
maclerdeki fps oyunlarda wii nin joystikleri gibi işlev yapacak bi uygulama getirseler iphone a o zaman dadından yinmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 9 yıl
Apple, kullanıcıların dikkatini çekmeyi biliyor.


Ben de bu ay Iphone 3Gs alıyorum inşallah.
Iphone dünyasına katılalım bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +369 simsiyahbembeyaz +181 Spider_hip +181 mustafaaydemirr +140 danger1513 +110 damn2u +97 esmerbuyucu +87 torenbolen +79 ALPEREN A. +79 yhanozdemir +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14817 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mac, Pinball ve iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TT DuOrb Extreme Ekran Kartı Soğutucu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare'dan YPG
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim