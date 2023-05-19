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    Anlık Bildirim

    iPhone'dan Android telefonlara SMS gönderilemiyor

    Eski bir yazışma seçeneği olan SMS'i bazı insanlar hala kullanmankta. Ancak garip bir sorun ortaya çıktı; iPhone kullanıcıları, Android kullanıcıların gönderdiği SMS'e cevap veremiyor. İşte nedeni:
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    iPhone'dan Android'e SMS gönderilemiyor Tam Boyutta Gör
    iPhone'dan Android'e (ya da tam tersi) iletişim için kullanıcılar, eski bir seçenecek olan SMS kullanabiliyorlar. Bu mazide kalan mesajlaşma deneyimi yetmezmiş gibi, garip bir hata şu anda ABD'deki Android kullanıcıları tarafından iPhone'lara gönderilen mesajları etkilemekte.

    iPhone kullanıcıları yanıt veremiyor

    Reddit'teki çok sayıda iPhone kullanıcısı, Android veya Google Voice kullanıcılarından aldıkları kısa mesajların telefon numarasının başında ek bir "+" olduğunu bildiriyor. Bu da Mesajlar uygulamasının numarayı uluslararası olarak sınıflandırmasına ve sohbeti ayrı bir görüşmeye bölmesine neden olmakta. Zira yanlış numara nedeniyle, iPhone kullanıcıları mesaj iletilemediği için metne yanıt veremiyor.

    Sorun öncelikle AT&T'nin (Telekomünikasyon şirketi) ABD'deki ağındaki iPhone kullanıcılarını etkiliyor ve herhangi bir Android cihazla ilgili olduğu görünmüyor. Hatanın AT&T tarafındaki bir arka uç sorunundan kaynaklanıyor olması muhtemel. Apple ayrıca tüm iPhone'lar için iOS 16.5'i kullanıma sundu, ancak bu güncellemenin bu hataya neden olması pek olası değil.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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