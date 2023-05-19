iPhone'dan Android telefonlara SMS gönderilemiyor

iPhone kullanıcıları yanıt veremiyor
Reddit'teki çok sayıda iPhone kullanıcısı, Android veya Google Voice kullanıcılarından aldıkları kısa mesajların telefon numarasının başında ek bir "+" olduğunu bildiriyor. Bu da Mesajlar uygulamasının numarayı uluslararası olarak sınıflandırmasına ve sohbeti ayrı bir görüşmeye bölmesine neden olmakta. Zira yanlış numara nedeniyle, iPhone kullanıcıları mesaj iletilemediği için metne yanıt veremiyor.
Sorun öncelikle AT&T'nin (Telekomünikasyon şirketi) ABD'deki ağındaki iPhone kullanıcılarını etkiliyor ve herhangi bir Android cihazla ilgili olduğu görünmüyor. Hatanın AT&T tarafındaki bir arka uç sorunundan kaynaklanıyor olması muhtemel. Apple ayrıca tüm iPhone'lar için iOS 16.5'i kullanıma sundu, ancak bu güncellemenin bu hataya neden olması pek olası değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.