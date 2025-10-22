iPhone 19 yerine iPhone 20 geliyor: Yeni tasarım yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone'un 20. yıl dönümünü 2027'​​​​​de yeni bir tasarım değişikliği ile kutlamayı planlıyor. Omdia analisti Heo Moo-yeol'un paylaştığı bilgilere göre şirket, sayısal sırayı takip etmeyecek ve 2027 modelini "iPhone 19" yerine doğrudan iPhone 20 olarak adlandıracak.

Çerçevesiz tasarım ve dahası

Kaçıranlar için, daha önce Apple'ın iPhone X benzer bir strateji izlediğini hatırlatalım. O dönemde cihaz, serinin 10. yılına özel olarak tanıtılmış ve iPhone tasarım çizgisinde köklü değişikliklerin başlangıcı olmuştu. Görünüşe göre Apple, benzer bir geçiş dönemini yeniden planlıyor. Buna göre mevcut sızıntılar, iPhone 20 serisinin çerçevesiz bir ekran ve ön yüzeyde tamamen cam kullanacağı yönünde.

Ayrıca ekranın kavisli hatlarla birleştiği bu yeni tasarım, cihazın tek parça cam gibi görünmesini sağlayacak. Kaynaklara göre Apple, 2026 yılında tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinde bazı değişiklikler yapacak. Bu kapsamda "standart" modelin atlanabileceği, yerine iPhone 18 Air ve iPhone 18 Pro modellerinin tanıtılacağı belirtiliyor. 2026-2027 döneminde ise, uzun süredir konuşulan iPhone Fold modelinin de tanıtım sahnesine çıkması bekleniyor.

Bunun ardından, 2027'nin ilk yarısında iPhone 20 ve uygun fiyatlı iPhone 18e modelleri satışa sunulacak. Apple, yılın ikinci yarısında ise yeniden tasarlanmış iPhone 20 Pro, iPhone 20 Air ve iPhone Fold 2 modellerini ayrı bir etkinlikle tanıtacak. Dolayısıyla eğer plan değişmezse, Apple 2027'de yalnızca yeni bir iPhone değil, yeni bir dönemi de başlatmış olacak.

