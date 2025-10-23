Apple'ın gelecek yol haritası paylaşıldı: Her yıla farklı iPhone tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone serisini yeniden tanımlayacak üç yıllık bir tasarım planı üzerinde çalışıyor. Naver'daki yeux1122 blogunun paylaştığı bilgilere göre şirket, her yıl farklı bir form faktörüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu süreçte katlanabilir iPhone modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

Apple'ın tasarım planları sızdırıldı

2026 yılında tanıtılması beklenen ilk model, "kitap gibi açılan" yatay menteşeli iPhone Fold olacak. iPad mini boyutlarına ulaşabilen esnek bir LTPO+ OLED ekrana sahip olacak bu model, ekranın altına gömülü Face ID ve kamera sensörleriyle tanıtılacak. Ancak Apple, menteşe yapısı ve panel teknolojisi nedeniyle hâlâ üretim zorluklarıyla karşı karşıya.

2027 yılı ise Apple için sembolik bir dönüm noktası olacak. iPhone'un 20. yıl dönümüne özel olarak tanıtılacak iPhone 20 serisi, tamamen çerçevesiz bir tasarımla gelecek. Dört kenarı boyunca kıvrılan OLED panel, ekranı adeta cihazın tamamına yayacak. Kamera ve Face ID sensörleri tamamen ekran altına alınırken, yeni bir "ışık difüzyon katmanı" parlaklık geçişlerini yumuşatarak daha homojen bir görünüm sağlayacak.

Tam Boyutta Gör 2028'de ise şirket, bu kez "dikey katlanabilir" bir iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. Bu modelin dış kısmında bildirim ekranı yer alacak ve ekranın altında kullanılan Clear Organic Cathode katmanı ile Color Filter-On-Encapsulation teknolojisi sayesinde hem renk doğruluğu hem de şeffaflık seviyesi artırılacak. Menteşe çevresindeki dört kenarın da kavisli biçimde tasarlanması sayesinde katlama izi de neredeyse fark edilmeyecek.

Görünüşe göre Apple, 2026–2028 arasındaki dönemi yalnızca yeni donanım yükseltmeleriyle değil, aynı zamanda radikal tasarım denemeleriyle şekillendirecek. Şirketin hedefi, farklı form faktörleriyle iPhone’un klasik tasarım çizgisini yeniden yorumlamak ve kullanıcı deneyimini üç yıl içinde adım adım dönüştürmek.

