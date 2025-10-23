Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın gelecek yol haritası paylaşıldı: Her yıla farklı iPhone tasarımı

    Apple, önümüzdeki üç yılda her yıl farklı bir iPhone tasarımı tanıtacak. 2026'da  iPhone Fold, 2027'de çerçevesiz iPhone 20 ve 2028'de dikey katlanabilir iPhone geliyor.

    Apple'ın gelecek yol haritası paylaşıldı: Her yıla farklı iPhone Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone serisini yeniden tanımlayacak üç yıllık bir tasarım planı üzerinde çalışıyor. Naver'daki yeux1122 blogunun paylaştığı bilgilere göre şirket, her yıl farklı bir form faktörüyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu süreçte katlanabilir iPhone modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

    Apple'ın tasarım planları sızdırıldı

    2026 yılında tanıtılması beklenen ilk model, "kitap gibi açılan" yatay menteşeli iPhone Fold olacak. iPad mini boyutlarına ulaşabilen esnek bir LTPO+ OLED ekrana sahip olacak bu model, ekranın altına gömülü Face ID ve kamera sensörleriyle tanıtılacak. Ancak Apple, menteşe yapısı ve panel teknolojisi nedeniyle hâlâ üretim zorluklarıyla karşı karşıya.

    2027 yılı ise Apple için sembolik bir dönüm noktası olacak. iPhone'un 20. yıl dönümüne özel olarak tanıtılacak iPhone 20 serisi, tamamen çerçevesiz bir tasarımla gelecek. Dört kenarı boyunca kıvrılan OLED panel, ekranı adeta cihazın tamamına yayacak. Kamera ve Face ID sensörleri tamamen ekran altına alınırken, yeni bir "ışık difüzyon katmanı" parlaklık geçişlerini yumuşatarak daha homojen bir görünüm sağlayacak. 

    Apple'ın gelecek yol haritası paylaşıldı: Her yıla farklı iPhone Tam Boyutta Gör
    2028'de ise şirket, bu kez "dikey katlanabilir" bir iPhone modeli ile karşımıza çıkacak. Bu modelin dış kısmında bildirim ekranı yer alacak ve ekranın altında kullanılan Clear Organic Cathode katmanı ile Color Filter-On-Encapsulation teknolojisi sayesinde hem renk doğruluğu hem de şeffaflık seviyesi artırılacak. Menteşe çevresindeki dört kenarın da kavisli biçimde tasarlanması sayesinde katlama izi de neredeyse fark edilmeyecek.

    Görünüşe göre Apple, 2026–2028 arasındaki dönemi yalnızca yeni donanım yükseltmeleriyle değil, aynı zamanda radikal tasarım denemeleriyle şekillendirecek. Şirketin hedefi, farklı form faktörleriyle iPhone’un klasik tasarım çizgisini yeniden yorumlamak ve kullanıcı deneyimini üç yıl içinde adım adım dönüştürmek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    65 inç tv yerden yüksekliği ne kadar olmalı en sevdiğin 3 hayvan kişilik testi @ işareti ingilizce nasıl okunur torpil patlatma cezası kaç tl 2025 800 bin tl ye alınacak arabalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum