iPhone için hazırlanan Windows Home Server uygulaması yolda

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iPhone ile Apple'ın akıllı telefon pazarında her geçen gün daha fazla güç kazanmasının arkasında telefonun genel özellikleri ve kolay kullanımı kadar oldukça geniş bir uygulama havuzuna sahip olması da etkin rol oynuyor. Kullanıcılar Apple'ın online mağazasındaki binlerce uygulama arasından ihtiyaçlarına uygun olanı ufak bedeller karşılığında satın alıp kullanmaya başlayabiliyorlar. Apple uygulama havuzuna yakında girmesi beklenen dikkat çekici yazılımlardan biri de Windows Homer Server kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor.

Önümüzdek haftalarda kullanıma sunulması beklenen yeni uygulama ile kullanıcılar WiFi ve/veya 3G gibi ağlar ile operatör üzerinden ev sunucusuna doğrudan bağlanabilecek. Şu an için sadece HP'nin MediaSmart Server serisinde yaygın olarak kullanılan iPhone desteği, geliştirilen yeni uygulama ile WHS (Windows Home Server) pazarında iPhone desteğini yayınglaştırabilir. Ev sunucusu üzerinde tam kontrol sağlayabileceği belirtilen uygulama ile iPhone ve iPod Touch kullanıcıları sunucuyu yönetebilecek, içeriği görüntüleyebilecekler.

Windows Home Server kontrolüne olanak tanıyan yeni uygumalanın önümüzdeki haftalarda AppStore'daki yerini alması bekleniyor.