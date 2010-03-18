iPhone, iPod touch'u evrensel kumanda olarak kullanın: i-Got-Control

iPhone ve iPod touch cihazlarını evrensel kumanda haline dönüştüren iPhone, i-Got-Control piyasaya çıktı.

Amerika merkezli bir firma olan "i-got-it" iPhone, iPod touch gibi Apple ürünlerini evrensel kumandaya dönüştüren bir ürün hazırladı. i-Got-Control adını verdikleri cihaz iPhone'u evrensel kumanda haline dönüştürüyor. Bu işlemi yapmak için i-Got-Control aparatını cihaza takıp gerekli uygulamayı çalıştırmak yetiyor. i-Got-Control evrensel kumanda aparatında dahili Kızılötesi bulunuyor ve 40.000'den fazla IR kodun yüklenmiş olduğu belirtildi. Gerekli uygulamanın iTunes'ta indirelebilir durumda olduğu açıklandı.

iPhone, iPod touch'u evrensel kumandaya dönüştüren i-Got-Control, 69$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu