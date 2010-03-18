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iPhone, iPod touch'u evrensel kumanda olarak kullanın: i-Got-Control

iPhone, iPod touch ve iPad gibi cihazları evrensel kumandaya dönüştüren i-Got-Control piyasaya çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
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İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone ve iPod touch cihazlarını evrensel kumanda haline dönüştüren iPhone, i-Got-Control piyasaya çıktı.

Amerika merkezli bir firma olan "i-got-it" iPhone, iPod touch gibi Apple ürünlerini evrensel kumandaya dönüştüren bir ürün hazırladı. i-Got-Control adını verdikleri cihaz iPhone'u evrensel kumanda haline dönüştürüyor. Bu işlemi yapmak için i-Got-Control aparatını cihaza takıp gerekli uygulamayı çalıştırmak yetiyor. i-Got-Control evrensel kumanda aparatında dahili Kızılötesi bulunuyor ve 40.000'den fazla IR kodun yüklenmiş olduğu belirtildi. Gerekli uygulamanın iTunes'ta indirelebilir durumda olduğu açıklandı.

iPhone, iPod touch'u evrensel kumandaya dönüştüren i-Got-Control, 69$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu


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baysan240 9 yıl
İYİ HOŞTA HEM O APARATI HEM CİHAZI TAŞIYACAĞINIZA GİDİP BİR KUMANDA ALSANIZA YAKINDA BUNLAR İPHONE'A GÖRE KONDOM DA GELİŞTİRİRLER FANTEZİ MESELESİ
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pompera 9 yıl
:))))
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