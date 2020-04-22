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    iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone SE Plus modeliyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kuo'ya göre Apple akıllı telefonun çıkışını önümüzdeki yılın ikinci yarısına erteleyecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir
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    Apple, uygun fiyatlı ikinci nesil iPhone SE'nin büyük versiyonunun çıkış tarihini ertelemiş gibi görünüyor. Söz konusu bilgi Cupertinolu şirketin tedarik zinciri ile sıkı bağlantıları olan TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'dan geldi.

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    Apple analizleri ile tanıdığımız Kuo daha önce şirketin iPhone SE Plus modeli üzerinde çalıştığını söylemiş ve cihazın 2021'in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini öngörmüştü. Ancak deneyimli analist şimdi Apple'ın yeni modeli 2021'in ikinci yarısına erteleyeceğinden emin olduğunu söylüyor.

    iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir
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    Tasarım belirgin biçimde değişecek

    iPhone SE Plus'ın iPhone 11 ve 11 Pro tarzında bir ekran tasarımı ile gelmesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere kısa süre önce resmiyet kazanan iPhone SE, eski kalın çerçeveli tasarımla piyasaya sürülmüştü. Cihazın görünüm olarak iPhone 8'den neredeyse hiç farkı yok.

    iPhone SE Plus'ta ise 5.5 ila 6.1 inç boyutunda bir ekran yer alacak. Ayrıca Face ID yüz tanıma sistemine sahip olmayacağı bildiriliyor. Bunun yerine cihazda Touch ID teknolojisini göreceğiz. Parmak izi tarayıcısı da sağ taraftaki güç tuşuna entegre edilecek.

    Analist henüz iPhone SE Plus'ın nasıl bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağını açıklamadı. Ancak bütçe dostu bir model olacağını biliyoruz. Akıllı telefon doğal olarak Face ID'li amiral gemilerinden daha ucuza satılacak.



    https://www.macrumors.com/2020/04/21/iphone-se-plus-postponed-2h21 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirTemel (Bekir ) 1 sa.
    teknoloji virüs nedeni ile büyük oranda ertelendi zaten, se plusun adı geçmez,
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    eAkman (hic yok) 1 sa.
    Plus ne be?!
    SE zaten kucuk telefon isteyenler icin degil miydi?
    Bu nasil kafa karisikligi apple?
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    Mr. Jingles 2 sa.
    Böyle gelecekse hiç gelmesin. 8 Plus tasarımıyla gelmeliydi.
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    koyunsayar 2 sa.
    Vah vah kötü oldu fakir ama havalı Türkler panikleyecek şimdi
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