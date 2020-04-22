iPhone SE Plus'ın çıkışı ertelenebilir

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Apple, uygun fiyatlı ikinci nesil iPhone SE'nin büyük versiyonunun çıkış tarihini ertelemiş gibi görünüyor. Söz konusu bilgi Cupertinolu şirketin tedarik zinciri ile sıkı bağlantıları olan TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'dan geldi.

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Apple'dan iPhone SE Plus sürprizi gelebilir

Apple analizleri ile tanıdığımız Kuo daha önce şirketin iPhone SE Plus modeli üzerinde çalıştığını söylemiş ve cihazın 2021'in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini öngörmüştü. Ancak deneyimli analist şimdi Apple'ın yeni modeli 2021'in ikinci yarısına erteleyeceğinden emin olduğunu söylüyor.

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Tasarım belirgin biçimde değişecek

iPhone SE Plus'ın iPhone 11 ve 11 Pro tarzında bir ekran tasarımı ile gelmesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere kısa süre önce resmiyet kazanan iPhone SE, eski kalın çerçeveli tasarımla piyasaya sürülmüştü. Cihazın görünüm olarak iPhone 8'den neredeyse hiç farkı yok.

iPhone SE Plus'ta ise 5.5 ila 6.1 inç boyutunda bir ekran yer alacak. Ayrıca Face ID yüz tanıma sistemine sahip olmayacağı bildiriliyor. Bunun yerine cihazda Touch ID teknolojisini göreceğiz. Parmak izi tarayıcısı da sağ taraftaki güç tuşuna entegre edilecek.

Analist henüz iPhone SE Plus'ın nasıl bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağını açıklamadı. Ancak bütçe dostu bir model olacağını biliyoruz. Akıllı telefon doğal olarak Face ID'li amiral gemilerinden daha ucuza satılacak.

https://www.macrumors.com/2020/04/21/iphone-se-plus-postponed-2h21

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