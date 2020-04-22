Galaxy Tab S6 Lite'ın Türkiye çıkış tarihi açıklandı

Samsung üst seviye tablet modeli Galaxy Tab S6’nın kırpılmış ve uygun fiyatlı hali Galaxy Tab S6 Lite’ın Türkiye’de satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Galaxy Tab S6 Lite, 1 Mayıs itibariyle müşterileriyle buluşacak.

Galaxy Tab S6 Lite özellikleri

Galaxy Tab S6 Lite; işlemci, RAM, ekran, parmak izi okuma ve kamera özellikleriyle Galaxy Tab S6’nın gerisinde. Bu nedenle bu cihazı Galaxy Tab S6 tasarımında, orta segment donannımlı, S Pen destekli bir tablet olarak tanımlayabiliriz.

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite’da 10.4 inç büyüklüğünde, 1200x2000 piksel çözünürlüğünde, TFT ekran bulunuyor. Gücünü Samsung Galaxy A51 ve M31’den aşina olduğumuz Exynos 9611 yonga setinden alıyor. 4 GB RAM’den besleniyor ve 64 GB, 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği sunuyor. MicroSD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün.

Kamerada ciddi oranda tasarrufa gidilmiş. Arkada 8 MP çözünürlüğünde (F1,9), önde 5 MP çözünürlüğünde (F2,0) birer kamera bulunuyor. Bu kameralar 1080p 30 fps video kaydı gerçekleştiriyor.

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Bataryada değişiklik yok, 7040 mAh kapasiteye ve 15W hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 10 işletim sistemi ve One UI arayüzü ile çıkıyor. S Pen ve 4 aylık YouTube Premium üyeliği tabletle birlikte ücretsiz olarak veriliyor.

Galaxy Tab S6 Lite, 1 Mayıs tarihinde Gül Pembesi, Gök Mavisi, Dağ Grisi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Fiyatı hakkında resmi açıklama yapılmadı.

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