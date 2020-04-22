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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Tab S6 Lite'ın Türkiye çıkış tarihi açıklandı

    Samsung'un orta segmente yönelik yeni tablet bilgisayarı Galaxy Tab S6 Lite, 1 Mayıs tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak. Fiyatı bilinmiyor. Galaxy Tab S6 Lite özellikleri haberimizde.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Samsung üst seviye tablet modeli Galaxy Tab S6’nın kırpılmış ve uygun fiyatlı hali Galaxy Tab S6 Lite’ın Türkiye’de satışa sunulacağı tarihi açıkladı. Galaxy Tab S6 Lite, 1 Mayıs itibariyle müşterileriyle buluşacak.

    Galaxy Tab S6 Lite özellikleri

    Galaxy Tab S6 Lite; işlemci, RAM, ekran, parmak izi okuma ve kamera özellikleriyle Galaxy Tab S6’nın gerisinde. Bu nedenle bu cihazı Galaxy Tab S6 tasarımında, orta segment donannımlı, S Pen destekli bir tablet olarak tanımlayabiliriz.

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    Samsung Galaxy Tab S6 Lite’da 10.4 inç büyüklüğünde, 1200x2000 piksel çözünürlüğünde, TFT ekran bulunuyor.  Gücünü Samsung Galaxy A51 ve M31’den aşina olduğumuz Exynos 9611 yonga setinden alıyor. 4 GB RAM’den besleniyor ve 64 GB, 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği sunuyor. MicroSD kart ile hafızayı arttırabilmek mümkün.

    Kamerada ciddi oranda tasarrufa gidilmiş. Arkada 8 MP çözünürlüğünde (F1,9), önde 5 MP çözünürlüğünde (F2,0) birer kamera bulunuyor. Bu kameralar 1080p 30 fps video kaydı gerçekleştiriyor.

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    Bataryada değişiklik yok, 7040 mAh kapasiteye ve 15W hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 10 işletim sistemi ve One UI arayüzü ile çıkıyor. S Pen ve 4 aylık YouTube Premium üyeliği tabletle birlikte ücretsiz olarak veriliyor.

    Galaxy Tab S6 Lite, 1 Mayıs tarihinde Gül Pembesi, Gök Mavisi, Dağ Grisi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Fiyatı hakkında resmi açıklama yapılmadı.



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