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    Xiaomi Redmi 15, 15 5G ve 15C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Redmi, Redmi 14'ün yerini alacak Redmi 15 serisini duyurdu. Orta segmentte yerini alacak telefonlar, Redmi 15, 15 5G ve 15C modellerinden oluşuyor. İşte özellikleri ve fiyatı...

    Xiaomi Redmi 15, 15 5G ve 15C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikle Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin uygun fiyatlı modelleriyle tanıdığımız alt markası Redmi, orta segment yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi ise şirket, uzun süredir beklenen Redmi 15 serisini duyurdu. İlk etapta Polonya'da çıkacak telefonlar, Redmi 15, Redmi 15 5G ve Redmi 15C olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. İşte Redmi 15 özellikleri ve fiyatı...

    Xiaomi Redmi 15, 15 5G ve 15C tanıtıldı

    Serinin en güçlü modeli Redmi 15 5G, 6.9 inç büyüklüğünde 144Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran ve Snapdragon 6s Gen 3 yonga setiyle geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan cihaz, 50 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera ile donatılmış. Kamera sisteminde toplam üç sensör bulunmasına rağmen yalnızca birincil lensin detayları paylaşıldı.

    Telefon, 7.000 mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj desteğiyle destekleniyor. Renk seçenekleri arasında Siyah, Yeşil ve Titanyum yer alıyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 240 dolar olarak belirlenmiş.

    Xiaomi Redmi 15, 15 5G ve 15C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikle Tam Boyutta Gör
    Standart Redmi 15 modeli ise aynı ekran özelliklerini korurken Snapdragon 685 platformunundan güç alıyor. Bu model, 6 GB / 128 GB ve 8 GB / 256 GB olmak üzere iki farklı bellek yapılandırmasıyla sunuluyor. Kamera ve batarya ise 5G versiyonuyla benzer yapıda. Siyah, Mor ve Titanyum olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen Redmi 15’in başlangıç fiyatı 170 dolar seviyesinde olacak.

    Ailenin en uygun fiyatlı üyesi Redmi 15C ise, 720p çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç ekranla geliyor. MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden güç alan cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. Kamera tarafında yine 50 MP arka ve 8 MP ön sensör tercih edilmiş. 6.000 mAh bataryaya sahip olan model, 33W hızlı şarjı destekliyor. Yalnızca Siyah renk seçeneğiyle gelen Redmi 15C'nin fiyatı 130 dolar.

    Xiaomi Redmi 15 serisinin küresel pazara ne zaman ulaşacağı henüz açıklanmadı. Ancak Redmi 14C'den yola çıkarak kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa çıkacağını söyleyelim. 

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