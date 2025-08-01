Xiaomi Redmi 15, 15 5G ve 15C tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Redmi 15, 15 5G ve 15C tanıtıldı
Serinin en güçlü modeli Redmi 15 5G, 6.9 inç büyüklüğünde 144Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran ve Snapdragon 6s Gen 3 yonga setiyle geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan cihaz, 50 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera ile donatılmış. Kamera sisteminde toplam üç sensör bulunmasına rağmen yalnızca birincil lensin detayları paylaşıldı.
Telefon, 7.000 mAh kapasiteli batarya, 33W hızlı şarj desteğiyle destekleniyor. Renk seçenekleri arasında Siyah, Yeşil ve Titanyum yer alıyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 240 dolar olarak belirlenmiş.
Ailenin en uygun fiyatlı üyesi Redmi 15C ise, 720p çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç ekranla geliyor. MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden güç alan cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. Kamera tarafında yine 50 MP arka ve 8 MP ön sensör tercih edilmiş. 6.000 mAh bataryaya sahip olan model, 33W hızlı şarjı destekliyor. Yalnızca Siyah renk seçeneğiyle gelen Redmi 15C'nin fiyatı 130 dolar.
Xiaomi Redmi 15 serisinin küresel pazara ne zaman ulaşacağı henüz açıklanmadı. Ancak Redmi 14C'den yola çıkarak kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa çıkacağını söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: