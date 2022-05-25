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    iPhone tamir kiti, iPhone'un kendisinden daha pahalı ve tam 35 kilogram

    Kullanıcıların kendi telefonlarını onarması için başlatılan Apple tamir programı tam bir fiyasko çıktı. Zira tamir kitine ödenen para iPhone'un kendisinden daha pahalı iken tamir kiti de aşırı ağır.
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    iphone tamir programı
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    Apple'ın 27 Nisan'da devreye aldığı "kendin onar" programı yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Ancak Cupertinolu teknoloji devi, gerek tamir kitinin çok pahalı olması gerekse de kitin ağırlığı sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Kredi kartlarından 1200$ provizyon bedeli alınıyor

    Tamir kitinin en büyük handikapları arasında 1200$'lık provizyon bedeli geliyor. Zira kullanıcılar tamir kitini aldıklarında kredi kartlarından 1200$ provizyon bedeli olarak tahsil ediliyor ve beklemeye alınıyor. Şayet kullanıcılar yedi gün içerisinde tamir kitini Apple'a iade etmezse ilgili tutar kullanıcılara iade edilmeyip Apple'a aktarılıyor. Haliyle kullanıcıların cihazlarını tamir etmesi için yalnızca bir hafta süresi bulunuyor. Tamir kitinin 7 günlük kira bedeli ise 49 dolar. 

    Tamir kitiyle ilgili diğer bir problem ise ağırlığı. Birçok kullanıcı 35 kilogram ağırlığındaki tamir kitinin ev şartları için uygun olmadığından yakınıyor. Kullanıcılar ayrıca tamir kitinin oldukça karmaşık olmasından ve teknik yönergelerin yeterince açıklayıcı olmamasından da şikayetçi.

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